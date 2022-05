Předseda Evropské rady se ocitl pod palbou v Oděse

9. 5. 2022

- V důsledku ruských raketových útoků v Oděse vypuklo několik požárů. Nejméně jeden z požárů poškodil obchodní centrum, informuje Kyiv Independent



A shopping mall is on fire in Odesa after a missile strike in the evening of 9 May - Odesa RegAdm spox. At least 4 explosions were reported



An earlier missile strike on Odesa took place in the morning during visit of President of 🇪🇺Council Charles Michel



📷Suspilne Odesa



Jedna rodina byla součástí poslední skupiny civilistů oficiálně evakuovaných z Azovstalu poté, co strávila téměř dva měsíce v bunkru v úkrytu před pokračujícími ruskými útoky.



Olena a Jegor Čekonatští se do podzemního bunkru uchýlili se svým jezevčíkem Spikem a dvěma syny, dvanáctiletým Artěmem a sedmnáctiletým Dmitrijem, již na počátku invaze, aby unikli před ruským ostřelováním. Čtyřčlenná rodina předpokládala, že v bunkru budou dva týdny, ale postupem času musela používat autobaterie k napájení světel a čas si vyplňovala hraním her.



Byli zbaveni téměř všeho kromě spánku. "Více spát, méně jíst. Protože když spíte, nepotřebujete jíst," říká Jegor. "Teď je v plánu žít dál. Ostatní bude následovat."



- Pulitzerova cena udělila zvláštní ocenění ukrajinským novinářům na základě "odvahy, vytrvalosti a odhodlání k pravdivému zpravodajství", které reportéři této země prokázali během několik týdnů trvající ruské invaze.



Navzdory bombardování, únosům, okupaci a dokonce i úmrtím ve svých řadách vytrvávají ve svém úsilí poskytovat přesný obraz o strašlivé realitě, čímž dělajíčest Ukrajině i novinářům na celém světě," napsala rada Pulitzerovy ceny.



29. dubna, byla ukrajinská reportérka Vira Hyrychová zabita poté, co ruská raketa zasáhla její kyjevský obytný dům. Hyrychová v době své smrti pracovala pro ukrajinské Rádio Svoboda. 4. května, byl podle agentury Reuters zabit Oleksandr Machov, ukrajinský televizní reportér, který vstoupil do ozbrojených sil země, při bojích s ruskými silami ve městě Izjum.



V loňském roce udělili novináři své zvláštní ocenění reportérům v Afghánistánu, kteří informovali o dopadech, jež na zemi a její obyvatele měla dlouholetá válka.





Congratulations to the journalists of #Ukraine. Thank you for showing the truth to the whole world. #Pulitzer prize acknowledges their courage, endurance & commitment to truthful reporting amid Russian invasion and propaganda war.



Thank you @PulitzerPrizes!#StandWithUkraine️

- Předseda Evropské rady se musel během návštěvy Oděsy krýt před raketovým útokem





The @eucopresident was in Odesa during missile strikes that destroyed infrastructure and brought victims.

Together with the Prime Minister of Ukraine Denis Shmygal, @CharlesMichel had to hide in the bomb shelter. This is such an important commitment and sign of solidarity

Zatímco v Čechách Okamura se svými rasisty a extrémisty rozjíždí vlnu nenávistí vůči ukrajinským Romům a někteří mají problém kvůli předsudkům ukrajinské Romy ubytovat, v ukrajinské armádě bojují proti ruským okupantům také Romové.

Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že ruské jednotky podporované tanky a dělostřelectvem útočí na ocelárny v Mariupolu; Charles Michel se musel během raketového útoku v Oděse ukrýtPodle představitele EU byl Charles Michel nucen přerušit schůzku s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem a ukrýt se, když na Oděsu dopadly rakety.Během schůzky "museli účastníci jednání přerušit, aby se ukryli, protože na oblast Oděsy opět dopadly rakety", uvedl činitel.Dodal:Prezident byl informován šéfem ukrajinského námořnictva zejména o škodách způsobených ruskými raketami vypálenými z moře a mohl se na vlastní oči přesvědčit o bezohledném zničení obytné budovy a dopadu na nevinné civilisty.Strategické přístavní město Oděsa bylo v posledních dnech svědkem několika ruských raketových úderů.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, který se k jejich jednání připojil prostřednictvím videokonference, poděkoval Michelovi za návštěvu Ukrajiny v Den vítězství, výročí porážky nacistického Německa ve druhé světové válce.Zelenski uvedl ve videoprohlášení ze své kanceláře:Jsem velmi potěšen, že Evropská unie dnes na nejvyšší úrovni podporuje Ukrajinu v době, kdy bohužel existují a znovu ožívají projevy nacismu.Během jednání obě strany diskutovaly o "důležitosti přijetí okamžitých opatření k odblokování ukrajinských přístavů pro vývoz obilí", uvádí se v prohlášení., uvedla agentura Associated Press.Guterres, který v pondělí přijel do moldavského hlavního města Kišiněva, na společné tiskové konferenci s premiérkou Natalií Gavrilitou uvedl, že dopad ruské války na sousední Ukrajině "je hluboký a dalekosáhlý".Návštěva šéfa OSN v Moldavsku, jedné z nejchudších evropských zemí, která má přibližně 2,6 milionu obyvatel, následuje po sérii znepokojivých incidentů, které otřásly moldavským proruským separatistickým regionem Podněstří, což uvedlo úředníky v Kišiněvě do stavu vysoké pohotovosti.Guterres řekl:Jsem hluboce znepokojen pokračováním a možným rozšířením války, kterou Rusko vede na Ukrajině. Svrchovanost a územní celistvost Moldavska nesmí být ohrožena nebo podkopána," dodal.Na brífinku v Pentagonu mluvčí ministerstva obrany John Kirby vyzval americký Kongres, aby schválil legislativu, která by schválila obrovský balík vojenské a ekonomické pomoci Ukrajině v hodnotě 33 miliard dolarů (26,7 miliardy Kč), který je mu nyní předkládán, aby mohl pokračovat nepřetržitý přísun zbraní i po skončení tohoto měsíce a napomohl tak odporu Ukrajiny proti ruské invazi.Podle Kirbyho se "spousta dělostřelectva pohybuje sem a tam" a kontrola nad vesnicemi přechází z rukou do rukou ruských a ukrajinských sil. Dodal však: "Nevidíme, že by Rusové dělali velký pokrok, a domníváme se, že jsou pozadu za svým vlastním plánem a nedosahují velkých geografických zisků."Kirby mezitím uvedl, že Putinův projev plný stížností, který pronesl v pondělí u příležitosti porážky nacistického Německa za druhé světové války, se vyznačoval "stejným chvástáním, stejnými nepravdami... pokud jde o jeho rétoriku, kterouslyšíme od začátku" války, kdy Rusko 24. února napadlo Ukrajinu."Víte, kdo je na Ukrajině? Ukrajinci, ne nacisté. Měli jsme slyšet, jak se Putin chystá ukončit tuto válku a odvolat své jednotky z Ukrajiny... suverénního státu," řekl Kirby.Petro Andriuščenko, poradce starosty Mariupolu, uvedl, že ruské síly začaly útočit na závod Azovstal poté, co konvoj OSN opustil Doněckou oblast.USA se domnívají, že ruští vojáci a "důstojníci středního stupně na různých úrovních, dokonce až na úrovni praporu", odmítají uposlechnout rozkazy k postupu v nové ofenzivě na Donbasu na Ukrajině.který by zahrnoval zákaz dovozu ruské ropy do EU. Von der Leyenová rovněž uvedla, že Komise hodlá příští měsíc předložit své stanovisko ke členství Ukrajiny v EU.V projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku Macron navrhl vytvořit "paralelní evropské společenství" pro země, které usilují o vstup do bloku, nebo, ve zjevné narážce na Británii, pro země, které z unie vystoupily. Německý kancléř Olaf Scholz označil Macronův návrh za "velmi zajímavý".uvedl britský ministr obrany. Ben Wallace uvedl, že Spojené království "bude stát při každé zemi, která se tak rozhodne", a bude "hájit jejich právo to udělat" - ačkoli jde o krok, který žádná země nebyla ochotna učinit ze strachu z ruské odvety.Videozáznamy zveřejněné ruskými tiskovými agenturami ukazují Sergeje Andrejeva s barvou na oblečení a obličeji obklopeného davem, z něhož někteří drželi ukrajinské vlajky. Na dalších videozáznamech incidentu, které kolují po internetu, je slyšet, jak protiváleční aktivisté skandují "fašisté" a "vrazi".uvedl představitel OSN. Více než 50 zemí, včetně Velké Británie, Německa, Turecka a USA, podpořilo žádost Ukrajiny a požadovalo svolání mimořádného zasedání nejvyššího orgánu OSN pro lidská práva, které by se zabývalo "zhoršující se situací v oblasti lidských práv na Ukrajině v důsledku ruské agrese".