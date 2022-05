Klimatická hranice 1,5 °C je blízko prolomení, varují vědci

11. 5. 2022

Pravděpodobnost, že jeden rok z příštích pěti let překročí limit, je nyní 50 %, zatímco v roce 2020 to bylo 20 %.



Podle nové prognózy se rychle blíží rok, kdy svět poprvé překročí limit globálního oteplení 1,5 C, který stanovily mezinárodní dohody za hranici nezastavitelné změny klimatu.



Pravděpodobnost, že jeden rok z příštích pěti let překročí limit, je nyní 50 %, zjistili vědci pod vedením britského meteorologického úřadu. Ještě v roce 2015 byla pravděpodobnost, že se tak stane v následujících pěti letech, nulová. V roce 2020 však vzrostla na 20 % a v roce 2021 na 40 %. Průměrná globální teplota byla v roce 2021 o 1,1 °C vyšší než v předindustriálním období.

Je také téměř jisté - z 93 % -, že do roku 2026 bude jeden rok nejteplejší v historii a překoná tak rok 2016, kdy přirozený klimatický jev El Niňo přinesl rekordní teploty. Je také téměř jisté, že průměrná teplota v příštích pěti letech bude vyšší než v posledních pěti letech, protože klimatická krize se prohlubuje.



"Údaj 1,5 °C není nějaká náhodná statistika. Je to spíše ukazatel bodu, kdy se dopady na klima stanou stále škodlivějšími pro lidi a pro celou planetu," uvedl profesor Petteri Taalas, šéf Světové meteorologické organizace, která novou zprávu zveřejnila.



"Dokud budeme vypouštět skleníkové plyny, bude teplota i nadále stoupat," řekl Taalas. "Spolu s tím se budou naše oceány nadále oteplovat a okyselovat, mořský led a ledovce budou nadále tát, hladina moří bude nadále stoupat a naše počasí bude extrémnější."



Přirozené klimatické cykly mohou globální teploty zvyšovat nebo snižovat. Pařížská dohoda však vyžaduje, aby státy udržely základní nárůst způsobený lidskou činností výrazně pod 2 °C a aby usilovaly o omezení nárůstu na 1,5 °C. Světoví vědci v roce 2018 varovali, že globální oteplení o 1,5C přinese vážné dopady na miliardy lidí.



"Jediný rok překročení teploty nad 1,5C neznamená, že jsme překročili ikonickou hranici Pařížské dohody, ale ukazuje, že se stále více blížíme situaci, kdy by mohlo dojít k překročení 1,5C na delší dobu," uvedl Dr. Leon Hermanson z meteorologického úřadu.



"Možnost překročení hranice 1,5 °C, byť jen na jeden rok, je znepokojující," řekl Dr. Andrew King z Melbournské univerzity. "Naše emise skleníkových plynů jsou stále téměř rekordně vysoké a dokud nesnížíme emise na čistou nulu, budeme i nadále svědky globálního oteplování. Je naléhavě nutné rychle a drasticky snížit emise."



"Abychom skutečně překročili [pařížský] cíl, museli bychom překročit 1,5 °C i v 'normálním' roce" neovlivněném přirozenými výkyvy klimatu, řekl profesor Steven Sherwood z Univerzity Nového Jižního Walesu. "Zpráva nám však připomíná, že se tomuto cíli nepříjemně blížíme."



Roční předpověď využívá nejlepší předpovědní systémy klimatických center z celého světa. Zjistila, že v roce 2022 je vyšší pravděpodobnost deště ve srovnání s průměrem za posledních 30 let v severní Evropě, v Sahelu, v severovýchodní Brazílii a v Austrálii, zatímco sušší podmínky než obvykle jsou předpovídány pro jihozápadní Evropu a jihozápadní část Severní Ameriky.



Prof. Taalas rovněž varoval před obzvláště rychlým oteplováním na severním pólu: "Oteplování v Arktidě je neúměrně vysoké a to, co se děje v Arktidě, ovlivňuje nás všechny." Úbytek mořského ledu a jeho následné účinky jsou spojeny s extrémními projevy počasí v Evropě, Severní Americe a Asii, včetně vln veder, povodní a dokonce i sněhových bouří.





Předpověď uvádí, že nárůst teplot v Arktidě bude v příštích pěti letech třikrát vyšší než celosvětový průměr.



