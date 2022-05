Británie: Úřad generálního prokurátora si zasloužil respekt. Jeho současná - Johnsonova - držitelka jej zostudila

16. 5. 2022

čas čtení 5 minut



Kdo jste četl článek o tom, jak ohledně lhaní a podvodů Borise Johnsona reaguje britská veřejnost na jeho "generální prokurátorku" Suellu Bravermanovou , možná vás zaujme, jak se o ní píše v britském tisku.

Absolutely cracking. And listen to the audience applaud.



And BRAVERMAN accuses STARMER of hypocrisy !!! https://t.co/CyqqzUREPw — Fionna O'Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) May 12, 2022

Toto píše Nick Cohen:



Irsko je dějištěm mistrovského podvodu Borise Johnsona. Ve volbách v roce 2019 oklamal miliony lidí, kteří uvěřili, že vyjednal, schválil a podepsal s EU "vynikající dohodu o brexitu". Tvrdil, že se nemusíme obávat varování všech předchozích britských premiérů, Johna Majora, Tonyho Blaira a Theresy Mayové. že Johnsonův brexit ohrožuje mír v Severním Irsku obnovením terorismu. Johnson otevřeně lhal, že jeho dohoda o brexitu nezavádí celní hranici mezi Severním Irskem a hlavním britským ostrovem. Přesto ta hranice tehdy vznikla. Johnson oklamal unionisty ze severoirské strany DUP. Nakonec podvedl i Evropskou unii. Tvrdil jí, aby uvěřila, že je mužem svého slova, a podepsal smlouvu potvrzující zvláštní status Severního Irska, i když neměl v úmyslu ji dodržet.



V každé fázi mu kryje záda jeho generální prokurátorka Suella Bravermanová. Zneuctila sebe, svůj úřad, svou profesi i svou zemi.

Funkce generálního prokurátora je v Británii jednou z mnoha specifických britských ústavních brzd svévolné moci, které Johnson zlikvidoval. Na jedné straně je generální prokurátor politik. Na druhé straně musí prosazovat právní stát a jednat nezávisle na vládě. Johnson si uvědomil, že mu nikdo nemůže zabránit ve jmenování patolízalky, která bude dělat jen to, co se mu zlíbí. Bravermanová byla přesně tím poskokem, kterého potřeboval.



"Je v té funkci jen proto, že jeto pravověrná brexitérka," řekl jeden informovaný právník pod podmínkou anonymity. Johnson "hledal poddajné právníky, kteří by plnily jeho příkazy, a našel Suellu", řekl druhý. "Byl jsem na jednání o brexitu, které pořádala, a bylo ohromující si uvědomit, že ona nerozumí vůbec ničemu," dodal třetí. "Předpokládám, že právě proto ji tam Johnson má."



Minulý týden Bravermanová zdůvodnila Johnsonovo rozhodnutí ignorovat většinu voličů v Severním Irsku, které tak okázale podvedl rozhodnutím zlikvidovat mezinárodní smlouvu, kterou tak upřímně slíbil dodržovat.



Bravermanová tvrdila, že je nutné uzavřenou a ratifikovanou dohodu nyní zrušit, protože EU "vytvořila obchodní bariéru v Irském moři". Byl to však Johnson. Ten se stal premiérem, když odmítl plán Theresy Mayové zachovat celé Spojené království v celní unii a v jednotném trhu EU. právě on vytvořil tuto celní bariéru v Irském moři, aby mohl v Británii provést tvrdý brexit. Právě Johnson s tímto nápadem přišel do EU, vyhrál na jeho základě všeobecné volby, nechal své ministry vypracovat smlouvu, která jej obsahovala, a vepsal ji do mezinárodního práva.



Hannah Arendtová nepopisovala pouze diktatury, když řekla: "Totalita u moci vždy nahradí všechny prvotřídní talenty šílenci a hlupáky, jejichž nedostatek inteligence a kreativity je nejlepší zárukou jejich loajality."



Každá hierarchická organizace pod autoritářským vedením dělá totéž. Abychom pochopili, jak se Bravermanová vyšvihla do funkce, která výslovně vyžaduje, aby její držitel projevoval nezávislé myšlení, je třeba poukázat na její fanatismus a průměrnost.



Johnson si Bravermanovou vybral dobře. Kdyby si myslel, že bude zastávat zásadové postoje, nejmenoval by ji býval do této funkce.



Johnson jí nabídl příležitost k pomstě, když ji jmenoval do nejvýznamnější právnické funkce v zemi. Teď mohla všem těm liberálům, kteří věří v nesmysly, jako že vlády v zahraničí dodržují své slovo a říkají svým voličům pravdu, ukázat, kdo je tady pánem.



"Slušnější generální prokurátor by už dávno odstoupil," řekl mi jeden bývalý právník. Johnson si však vybral dobře. Kdyby si myslel, že bude Bravermanová zastávat zásadové postoje, nikdy by jí tu práci nedal. Stejně tak kdyby jen na okamžik zapochyboval, že není odhodlána útočit na EU, na instituci nezávislého soudní přezkumu a na zákon o lidských právech, zůstala by neznámou poslankyní.



Její ochota podpořit porušování mezinárodního práva se zdá být maličkostí Roztrhání dohody s EU o brexitu ohrozí jednotu Západu v době, kdy bychom měli stát společně proti Rusku. EU může reagovat zahájením obchodní války, která srazí na kolena britskou ekonomiku, která už tak trpí šokem brexitem, inflací a pandemií covidu.



V Severním Irsku může toto rozhodnutí britské vlády ohrozit křehký mír.





Za povšimnutí však stojí kolaps našich institucí. Přes všechny své rozpory úřad generálního prokurátora kdysi vyžadoval respekt. Nyní není o nic lepší než mafiánské poradenství pro drobného podvodníka.





0