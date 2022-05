Svátek triumfu nacismu

18. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Ti, kteří během 2. světové války bojovali v Rudé armádě, neměli v té době na výběr, zda budou na správné straně historie bojovat proti fašismu, nebo na špatné straně dobývat nové národy pro kremelské rudé fašistické impérium, napsal Alexandr Skobov.

Ale Rusové byli po válce postaveni před volbu vzdát se jednoho nebo druhého. A většina sovětských občanů místo toho raději neučinila žádnou volbu, protože nepochopila, že nevolit byla také volba - ve prospěch druhé, spíše než prvně zmíněné role Rudé armády.

Důsledky rozhodnutí nerozhodnout se se staly zřejmými, když se v Rusku dostala k moci nová generace vzniklá spojením zločineckých skupin a bezpečnostních služeb - generace naprosto cynická a bezzásadová, ale s hlubokou vírou v právo silnějšího a přesvědčení, že oni jsou ti silnější.

Objevení se vládců s těmito názory je důvodem, proč bylo tak snadné nahradit "nesmí se to opakovat" slovy "můžeme to udělat znovu". Proč Kreml předpokládal, že by se mohl chovat jako na Ukrajině, a proč to pro něj není nic nového, než znovuzrození stalinského rudého fašismu, který sám byl "obyčejným nacismem".

Pamětním dnem těch, kteří bojovali proti fašismu, je 8. květen; ale těch, kteří sami byli a jsou fašisté, 9. květen. Ale tato oslava nebude trvat dlouho, protože Putinův nacismus zahyne stejně jako Hitlerův. Ještě předtím, než se tak stane, však 9. květen už nemůže být považován za antifašistický svátek.

Zdroj v ruštině: ZDE

0