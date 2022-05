Nesnesitelná brutalita bolševiků

20. 5. 2022

"Příliš dlouho," píše sir Antony Beevor, "jsme dělali chybu, že jsme mluvili o válkách jako o jediné entitě." V knize Rusko: Revoluce a občanská válka předkládá záznamy hořkých roků mezi lety 1917 a 1921 a odhaluje nesčetné množství způsobů, jak se jednotlivé akce navzájem poskládaly a zahynulo 12 milionů lidí. Toto není příběh o vítězích a poražených. Jak kdysi napsala válečná korespondentka Martha Gellhornová o každém konfliktu, všude: "Neexistuje ani vítězství, ani porážka; existuje jen katastrofa", uvádí ve své recenzi Sara Wheelerová.

Zdá se špatné kategorizovat tuto knihu jako vojenskou historii. Je to jako číst film. Tyfem nakažené vši jsou v nemocnicích na frontě tak hojné, že křupou pod nohama sester "jako cukr". Naděžda Krupská se "pere" v špinavém curyšském bytě, když sem "vtrhl udýchaný přítel" a přinesl Leninovi zprávy o únorové revoluci. V hladovějícím Petrohradě, "přes rozbité okenní tabule, jediný záblesk pocházel ze světla hvězd odrážejících se od méně než nedotčeného sněhu". Ve vzácné mezihře klidu během krátkodobého německého protektorátu "krásky s volskýma očima z Kyjeva na kolečkových bruslích na městských kluzištích s důstojníky".

Beevor jako kameraman střídá objektiv mezi detailním a širokoúhlým. Na ledovém pochodu bílých dobrovolníků během prvního kubáňského tažení táhne "krvavý ocas" několik kilometrů dlouhý vozíky plné zraněných mužů. Jízdní policisté známí jako "faraoni" se objevují v černých pláštích s červeným copánkem a plochých astrachánských kloboucích s černým peřím. Beevor i jeho výzkumný asistent mají oko spisovatele pro vyprávění detailů, přestože jejich plátno je poloviční než planeta. Vojska generála Radoly Gajdy, která postupují na Kazaň, zjistí, že jejich boty hnijí v jarním bahně a dešti známém jako rasputica. Ve vlaku ze Švýcarska Lenin, spěchající domů, aby osvobodil své lidi z carských řetězů, organizuje směnování při použití dvou záchodů vlaku. Tento druh detailů se hromadí s velkým efektem.

Oblast studií ruské občanské války je v mnoha jazycích přeplněná a Beevor, jehož knih se prodaly miliony výtisků, doloval zdroje s akademickou přísností. V tomto svazku sebevědomě uvádí vojenskou strategii v celé její složitosti a zmatku, seřazuje posuny, přílivy a vzorce, jak se sbory, armády, partyzáni, podzemní buňky a volná vojenská aliance na křídlech a frontách fragmentují a konsolidují. Někdy popisuje události den za dnem, mapuje kongresy, ofenzívy a protiofenzívy, povstání, hladové zimy, skutečnou nebo vymyšlenou buržoazní sabotáž (bolševici nazývali vyvlastněnou vyšší a střední třídu "bývalými lidmi") a "celou spleť nedorozumění" jak se strategie mění a aliance slábnou.

Střední třetině vyprávění dominují důsledky Brestlitevské smlouvy podepsané 3. března 1918. 1. světová válka končí v polovině knihy, ale v Rusku "mír nikdy neměl šanci". Až v listopadu 1920 však pro bílé svitla naděje. Většina povstání ke konci nebyla politická – rolníci byli naštvaní, že jim komunistické potravinové oddíly zabavily obilí a zvířata. I na Kavkaze byla hrozná zima: Ptáci mrzli a padali ze vzduchu.

Nezáleží na tom, že se čtenář snaží sledovat, zda se 14. divize na levém křídle 9. armády někdy setkala s 10. armádou sídlící v Caricynu: Příběh se valí mlhou války. Cestou čteme o zlověstné atamanščině, vládě teroru kozáckých atamanů na Tichém Donu; masovém znásilňování všude; a židovské pogromy nevýslovné hrůzy podporované alespoň částečně "mýtem extrémní pravice, že každý Žid musí být bolševik a zaslouží pomstu".

Stejně jako 1. a 2. světová válka i tato protíná kontinenty. Akce se přepíná mezi Krymem, severozápadní estonskou frontou, západní Sibiří a polským vnitrozemím. Ukrajina má prominentní místo – Kadeti ji nazývali "Malorusko". V době, kdy se v polovině roku 1918 "občanská válka rychle stávala mezinárodní", je Beevorovo obsazení mnohostranné, mnohonárodnostní a mnohonárodní. Češi se proháněli po Transsibiřské magistrále, mnozí měli na sobě vysoké papachy z ovčí kůže; Arménky obkličují poloostrov Baku bok po boku v zákopech s Tatary; a Kalmykové přivádějí velbloudy, jejichž hrby se pohupují na stranu, když hladoví. Japonské jednotky v Chabarovsku mají své jošiwara (stejně jako pozdější "utěšitelky"), každému vojákovi přidělili vstupenky, aby je mohl používat (americká rozvědka odhaduje, že Japonci měli v jednu chvíli na Sibiři 85 000 mužů a 14 550 koní). Churchill se objevuje hodně, i když roli Británie, protože Lloyd George a Churchill se neshodli na strategii, považuji za nejméně zajímavé vlákno v druhé polovině knihy.

Beevor předkládá data odhodlaně narativním stylem, který je plynulý a příjemný. Otevírá se 2. kapitola: "Posun k revoluci byl jasný všem kromě záměrně slepých" a 24. končí: "Bílý prapor vlál naposledy na vnitrozemském moři". Především, a to je zásadní, nechává mluvit ostatní. Přímo citované jednotlivé hlasy jsou kvasnicemi, které umožňují kynutí dějin. Patří mezi ně Roman von Ungern-Sternberg, baron "s kníry ve tvaru rohů vodního buvola", Stalinův polský spojenec Felix Dzeržinskij, který má "bledou tvář El Greca a kouzelnické vousy", a obézní generál Vladimir Maj-Majevskij, který připomíná "propuštěného cirkusového manažera". Kniha je fuga v mnoha jazycích.

Zabíjení a mučení nemá konce a akce se blíží genocidě. Na Sibiři obě strany pověsily muže a ženy na stromy u silnice a vlci jim sežrali nohy. Starý plukovník se peče zaživa v peci lokomotivy. Oběti byly svázány ostnatým drátem a protlačeny otvory v ledu, nebo byly zaživa staženy z kůže. V Kyjevě připojili rudí na žaludek vězně krátkou trubku, bezpečně ji upevnili a vložili krysu, na druhém konci zapálili oheň, takže se hlodavec musel prokousat ven. Bílí z toho nevycházejí s žádným kreditem nebo důstojností, ale Beevor ve své poslední větě vyslovuje tento úsudek: "Bílí až příliš často představovali nejhorší příklady lidskosti. Pro bezohlednou nelidskost však byli bolševici nepřekonatelní."

Tedy ani jedna entita. Válka je to, co jednotlivci dělají nebo udělali v událostech, které se neúprosně valí dál, jako sněhová koule nebo řecká tragédie. Beevor je ve skutečnosti specialistou na 2. světovou válku (v roce 1925 se ze zmíněného Caricynu stal Stalingrad, předmět jeho bestselleru) a příležitostně komentuje způsoby, jak události předznamenávají (říká tomu "předzvědění") hrůzy, které přijdou. Spolu se silným úvodem, zasazením událostí roku 1917 do jejich historického místa, tyto pohledy do budoucnosti propůjčují příběhu robustní smysl pro kontext. Jinak se kniha vyhýbá přístupu longue durée.

Když knihu otevře neakademický čtenář, objeví se Ivan Bunin nebo jiný literární titán, aby přidali svůj hlas do fugy. Komorník otce Vladimira Nabokova zabalil kaviárové sendviče na cestu do exilu. Pokud jde o nesrovnatelného Bunina, poté, co Oděsa znovu změnila majitele, napsal: "Dokonce i moře teď voní rezavým železem". Konstantin Paustovskij, který se v současnosti těší obnovené popularitě v anglicky mluvícím světě, má dobré výsledky, stejně jako Naděžda Lochvickaja, známý jako Teffi, lepší spisovatel z těch dvou.

Beevor brzy prohlásí, že premiér prozatímní vlády, princ Georgij Lvov, "slepě věřil v základní dobro lidu (to, co Maxim Gorkij nazýval "karamazovským sentimentalismem")". Tento vyčerpávající svazek nelze číst s optimismem. Člověk má pocit, že čím dříve lidstvo vlastní rukou vyhyne, tím lépe. Země může pokračovat bez nás, protože jsme oškliví.

Autor je tak dokonalý, že občasná neštěstí přijdou jako úleva. Je potěšující, když jsou dny sečteny, slovo se šíří jako oheň, ticho je kamenné a ani Vladimír Iljič se nechytá za hlavu. Beevor by mohl být skvělý a mohl by ovládat přístupný, živý styl, po kterém touží všichni moderní historici, a co je nejhorší, prodat ty bestiální miliony, ale čas od času to přebije klišé. Sama proto skončím klišé. Kniha je mistrovské dílo.

