Burianův obraz

24. 5. 2022 / Soňa Svobodová

čas čtení 8 minut

Jakmile se kdekoliv vysloví jméno Zdeněk Burian, okamžitě všichni zpozorní a přímo bleskovou rychlostí jim na mysli vyvstane povinná školní četba od Eduarda Štorcha, Lovci mamutů s excelentními ilustracemi tohoto jedinečného českého malíře a ilustrátora dobrodružných knih, který proslul nejen svými paleontologickými rekonstrukcemi, na nichž spolupracoval s profesorem Karlem Augustou, ale i obrazem známé sošky, takzvané věstonické Venuše, na němž zachytil její výrobu pravěkým umělcem. Namaloval ho v roce 1958 olejem na plátno o rozměru 62 x 43 cm a právě tento obraz byl také použit jako ilustrace ve zmíněné školní četbě. Ale o tom, kdo tuto keramickou sošku nahé ženy pocházející z mladého paleolitu a datovanou do období 29 000 – 25 000 let př. n. l., objevil, ví už málokdo. A právě všem těm, kteří by se chtěli o jejím objeviteli dozvědět něco více, je určena kniha z nakladatelství Academia, s názvem Karel Absolon, jejímž autorem je Petr Zajíček.