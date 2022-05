Nově zveřejněné fotografie z mejdanu v Downing Street během lockdownu dokazují, že Johnson lhal parlamentu

24. 5. 2022

Na fotografiích, které v pondělí zveřejnilo zpravodajství britské komerční televize ITV News, je Boris Johnson, jak 13. listopadu 2020 uprostřed tvrdého covidového lockdownu na mejdanu, kde je dalších osm lidí, zvedá skleničku k přípitku. Dosud tvrdil, že se žádné mejdany nikdy nekonaly. V době, kdy se tento mejdan konal, bylo kvůli covidu v Británii celostátně zakázáno setkávání více než dvou osob.



Boris Johnson čelí novým obviněním, že lhal poslancům v parlamentu poté, co se objevily fotografie, na nichž si připíjí na rozlučkové akci na Downing Street během tvrdého covidového lockdownu v listopadu 2020.



Metropolitní policie později pokutovala zaměstnance za účast na akci 13. listopadu 2020 - Johnsona, který je jasně vidět, jak v místnosti plné alkoholu zvedá sklenku, však nesankcionovala.



Množství alkoholu na stole:



Johnson opakovaně tvrdil v Dolní sněmovně, že žádné mejdany se nekonaly, "a předpisy byly vždy dodržovány".

Zdroje uvedly, že Johnson byl iniciátorem tohoto večírku pro Leeho Caina, svého ředitele pro komunikaci, který odcházel z funkce. Johnson přitiom v místnosti naléval alkohol přítomným zaměstnancům Downing Street.



Tyto ztrapňující fotografie byly zveřejněny v den, kdy se úřad britského premiéra octl v informační válce kvůli blížícímu se zveřejnění zprávy Sue Grayové o porušování lockdownových předpisů v premiérském úřadě. Zpráva je údajně vůči Johnsonovi a tajemníkovi kabinetu Simonu Caseovi velmi kritická.



V pondělí byla Downing Street nucena přiznat, že iniciovala schůzku mezi Grayovou a Johnsonem před zveřejněním její zprávy, které se očekává v řádu dnů. Předtím Downing Street lživě informovala veřejnost, že se schůzka Johnson Grayová údajně konala na žádost Grayové. Vzhledem k tomu, že se schůzka konala na žádost Borise Johnsona, existuje důvodné podezření, že se jí pokusil ovlivnit. Grayová je Johnsonovým podřízeným.



O několik hodin později zveřejnilo zpravodajství ITV News nové fotografie z mejdanu na Downing Street.



Johnson je na nich zachycen, jak zvedá sklenku vína před stolem pplným lahvívína a lihovin. Zdá se, že ve stejné místnosti se nachází nejméně devět lidí - včetně fotografa.



Ostatní účastníci akce u příležitosti Cainova odchodu dostali za svou účast od policie pokuty.



Johnsona se v prosinci loňského roku zeptala poslankyně Catherine Westová: "Může premiér sdělit sněmovně, zda se 13. listopadu 2020 konal v Downing Street večírek?". Johnson tehdy odpověděl: "Ne. Ale jsem si jist, že ať už se stalo cokoli, pokyny byly dodrženy a předpisy byly vždy dodrženy."



Johnson čelí vyšetřování sopecializovaného parlamentního výboru Dolní sněmovny, zda vědomě neuvedl parlament v omyl, což by bylo porušením ministerského kodexu a teoreticky by ho to donutilo odstoupit.



Zveřejnění těchto fotografií také staví londýnskou policii do nezáviděníhodného postavení kvůli jejímu rozhodnutí udělit Johnsonovi pouze jednu pokutu, přestože níže postavení účastníci mejdanů, kterých se premiér účastnil, dostali policejní pokuty.



Minulý čtvrtek policie oznámila, že ukončila vyšetřování, aniž by vysvětlila, jak je možné, že Johnsonovi byla udělena pouze jedna pokuta - když bylo známo, že se účastnil několika akcí.



Na dotaz ohledně nových fotografií z mejdanu mluvčí Metropolitní policie uvedl, že nemá k tomu co říct.



Liberální demokraté v pondělí večer okamžitě napsali dopis Nezávislému úřadu pro vyšetřování policie (IOPC), v němž jej žádali, aby rozhodnutí neudělit Johnsonovi další pokutu prošetřil.



Poslankyně Daisy Cooperová požádala IOPC, aby zahájil vyšetřování a uvedla, že "nedostatek transparentnosti" pravděpodobně "vyvolává značný zmatek ve veřejnosti".



Odchod Caina a Cummingse v onen páteční večer přišel po třech dnech intenzivní informační války o povýšení Caina na šéfa Johnsonova štábu.



Místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová uvedla, že je jasné, že Johnson o události lhal. "Zatímco britská veřejnost přinášela během lockdownu obrovské oběti, Boris Johnson porušoval zákon," řekla.



"Boris Johnson opakovaně tvrdil, že o porušování zákona nic neví - teď už není pochyb, lhal. Boris Johnson zavedl lockdownové předpisty a pak je porušil.



Premiér ponížil svůj úřad. Britský lid si zasloužílepší chování. Labouristé mají plán, jak řešit dnešní krizi životních nákladů, konzervativní poslanci jsou příliš zaneprázdněni obhajobou neobhajitelného jednání Borise Johnsona."



Bývalý vysoký Johnsonův poradce Dominic Cummings, který je k Johnsonovi po svém odchodu z Downing Street velmi kritický, poskytl Grayové písemné svědectví k jejímu vyšetřování.





"Každý rozumný člověk při pohledu na některé z těchto fotografií dojde pouze k závěru, že premiér zjevně lhal v parlamentě a možná i policistům, a neexistuje žádné rozumné vysvětlení, jak je to možné, že jiní byli zaúčast na tomto mejdanu pokutováni, ale on ne," napsal Cummings na svém blogu Substack.







Zdroj v angličtině ZDE

