Spojené státy posílají Ukrajině vojenskou pomoc za miliardy – jenže ne systémy, které potřebuje

23. 5. 2022

Ještě doutnající zkroucený kov; vykuchaný trup vozidla, jeho horní polovina utržená – to je to, co za sebou zanechává turecký Bayraktar TB-2. Do tohoto útoku na ruskou obrněnou kolonu severně od Kyjeva byly zapojeny dva takové bezpilotní letouny – pro Západ docela výhodná cena něco méně než 2 miliony dolarů za platformu, napsal Andrew Milburn.

Naproti tomu tolik vychvalované zbraně Javelin a NLAW, obě přenosné protitankové řízené střely, patří do předchozí éry. Vyžadují operátora (nebo dva, v případě Javelinu), aby zaútočil na obrněná vozidla v zóně protivníkovy zbraně. Jejich vysoká úspěšnost na Ukrajině vděčí za vše konstrukčním vadám pancéřování ze sovětské éry.

Ruská obrněná průzkumná vozidla BRDM jsou vyrobena z hliníkové slitiny, která po kontaktu s vysoce výbušným nábojem žhavě hoří. (Autor zde zjevně zaměnil bojová vozidla ruských parašutistů typu BMD vybavená hliníkovou korbou za starší průzkumná vozidla BRDM s ocelovým pancéřováním. Bohužel, americké obrněné transportéry M113, které nyní Ukrajinci dostávají, mají také korbu z hliníkové slitiny - pozn. KD.) A výrobce tanku T-72 přehlédl jednu fatální konstrukční vadu: Munice tanku je uložena pod prostorem pro posádku bez tvrzené izolační přepážky. Dokonce i raketový granát vypálený z boku bude mít častěji za následek katastrofální zabití. Obě tyto chyby jsou částečně výsledkem korupce a nekompetence, které jsou endemické v celém ruském vojenském systému zadávání zakázek – a ukázaly se být pro obránce Ukrajiny velkým přínosem.

Proč Spojené státy nevyrábějí útočný dron jako TB-2 na export? Odpovědi jsou složité. Od července 2020 neexistují žádná zákonná omezení exportu takové platformy. Ale americký obranný průmysl nemá žádnou motivaci k výrobě levného dronu s podobnými schopnostmi jako TB-2 a Pentagon zatím nevyslal signál ohledně poptávky. V důsledku toho na trhu dominují turecké a izraelské firmy – dvě země, jejichž národní zájmy se ne vždy přesně překrývají se zájmy Spojených států.

Zatímco Spojené státy dosud poskytly Ukrajincům málo dronů, poskytly těžší zbraně a pomoc v řádu desítek miliard dolarů. Zdá se však, že poskytování vojenské pomoci Ukrajině není v souladu s požadavky bojiště. Místo toho Spojené státy vyhazují peníze za problém v naději, že pouhé výdaje přinesou výsledky. Je chybou spojovat výdaje a zdroje s cílenou schopností. Vojenská pomoc by měla být zaměřena na skutečné požadavky – a zde se politika USA hroutí.

Jedním z příkladů je potřeba přesné palby na velké vzdálenosti. Spojené státy se jen málo pokoušely splnit tento požadavek, kromě tolik ohlašované houfnice M777, která je ve skutečnosti zastaralá. M777 je překonána ruským raketovým dělostřelectvem, které má prokázanou schopnost reagovat palbou z kontrabaterie do pěti minut – méně času, než zabere odsun baterie M777 z prozrazeného palebného postavení. Neproběhla žádná seriózní diskuse o poskytnutí raketového systému Multiple Launch Rocket System (o MRLS se má jednat na mezinárodní konferenci v nejbližších dnech - KD) nebo úderných dronů s dlouhým dosahem, jako je MQ-9 Reaper nebo dokonce jeho starší bratranec MQ-1 Predator, možná proto, že obě tyto platformy stojí podstatně více než TB-2 – jednotková cena MQ-9 činí více než 30 milionů dolarů.

NATO také nedodalo logistické bezpilotní letouny, aby splnilo požadavek ukrajinské armády na zásobování jednotek odříznutých ruskými silami. Nákladní bezpilotní letouny, jako je americký K-MAX nebo britský Maloy T150, mohly dobře zabránit pádu posádky Mariupolu. Ukrajinské vrtulníky sice prošly obálkou ruských systémů protivzdušné obrany, ale riziko ztráty posádek způsobilo, že tento způsob zásobování byl neúměrně drahý. Bylo by poměrně jednoduchým úkolem zaplavit vzduch návnadami, jako jsou levné komerční bezpilotní letouny, jako různé modely vyráběné společností DJI, které by zahltily ruskou protivzdušnou obranu, zatímco hrstka logistických bezpilotních letounů by dodávala životně důležité zásoby, které by posádce umožnily bojovat. na dobu neurčitou.

Navíc politika, která jednoduše tlačí logistiku bez jakéhokoli "tahu" nebo dohledu, aby zajistila distribuci podle priority potřeb, prostě nefunguje. Hrstka amerických dodavatelů v této zemi mohla v tomto ohledu způsobit velký rozdíl – a je těžké si představit, že nasazení několika pracovníků pověřených koordinací distribuce by představovalo červenou čáru spouštějící 3. světovou válku. Místo toho jsou síly územní obrany, ukrajinské zálohy na západě země, často dobře vybavené, zatímco jednotky v první linii nemají všechno. Je to korupce? Možná – ale podle toho, co jsem viděl, je to prostě případ, kdy se velitelé snaží postarat o své vlastní, aniž by si uvědomovali, že existuje jen omezené množství americké štědrosti.

Spojené státy musí přehodnotit vybavení, které plánují poskytnout v rámci svého nedávno oznámeného balíku pomoci ve výši 37,4 miliardy dolarů. Navrhovaný balík zahrnuje tažené houfnice, vrtulník ze sovětské éry, obrněné transportéry a sledovací drony. Toto vybavení je určeno pouze k nahrazení ukrajinských ztrát, ale na bojišti bude bude představovat relativně malý rozdíl. Je to, jako by se Washington záměrně vyhýbal tomu, aby dal Ukrajině kvalitativní vojenskou výhodu nad Ruskem tím, že její armádě poskytuje to, co skutečně potřebuje: Eskadry úderných a logistických dronů (spolu s protidronovými systémy), prapory raketového dělostřelectva s kontrabaterijním radarem a systémy protivzdušné obrany. (V novém balíku pomoci by mohly být i systémy protivzdušné obrany Patriot - KD.)

Ve hře jsou zjevně obavy z eskalace, ale existuje jen malý logický rozdíl mezi zbraní, která ničí tanky na míli daleko, jak to dokážou přenosné systémy jako Javelin, nebo padesát mil daleko, což nepochybně zvládne úderný dron. Rozdíl pro operátora je však značný. A Washington musí pochopit, že v jakémkoli konfliktu mezi demokracií a autokracií, jaký se odehrává na Ukrajině, jsou v sázce zájmy USA. Potřebuje přijmout reálnou vyhlídku na ukrajinské vítězství – a pochopit, že takový výsledek je jediný přijatelný nejen pro Ukrajinu, ale také pro globální vnímání právního státu. Ukrajinské vítězství s sebou přinese příležitost k masivnímu mezinárodnímu programu obnovy, členství v EU, nárazník proti další ruské agresi a zásadní předěl pro globální právní stát.

Naproti tomu příměří nebo patová situace by zanechaly Ukrajince pod ruskou okupací, vystavené mučení, znásilňování a popravám. Rusům by to umožnilo přeskupení a přezbrojení. Umožnilo by to Putinovi získat vítězství a přeskupit se pro další útočnou akci. Stručně řečeno, byla by to de facto porážka – vysílající světu zprávu o síle autokracie na globální scéně a připomínající, že partnerství se Spojenými státy může ve skutečnosti znamenat opravdu velmi málo.

