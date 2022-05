Ropa financuje válku! Organizace Greenpeace promítala vládě vzkaz, aby skončila s ruskou ropou

24. 5. 2022

Tisková zpráva Greenpeace ČR Praha/Litvínov - 24. května: V noci na dnešek promítala organizace Greenpeace na zeď u Úřadu vlády v Praze a na chladicí věž rafinerie u Litvínova, kde se zpracovává ropa dovážená z Ruska. Vzkazy, které se v noci na těchto stavbách objevily, vyzývaly vládu premiéra Petra Fialy, aby podpořila konec dovozu ruské ropy Evropy do konce letošního roku a nepožadovala z něj výjimku.

V uplynulých týdnech se na půdě Evropské unie řeší nový balíček sankcí proti Rusku, který by měl obsahovat i závazek na postupné ukončení dovozu ruské ropy do konce letošního roku. Ministři a premiéři se kvůli němu sejdou na mimořádném summitu EU na konci května . Snahu skoncovat s ruskou ropou, která financuje právě probíhající válku na Ukrajině, zatím blokuje Maďarsko. Česko a Slovensko jsou ochotné konec ruské ropy podpořit, ale jen v případě, že pro ně nebude po nějakou dobu platit. Podle informací v médiích by Česko mohlo získat výjimku do poloviny a Slovensko až do konce roku 2024. Zároveň některé evropské státy - včetně Německa - již avizovaly, že s ruskou ropou skončí v příštích měsících i v případě, že by se unijní sedmadvacítka na společném postupu nedohodla.

Premiér Fiala argumentuje, že Česko výjimku potřebuje, protože “sankce nesmí poškodit víc občany České republiky než Ruskou federaci”. Výjimka z konce dovozu ruské ropy však nepřinese Česku žádné výhody oproti jiným státům, protože ceny ropy vznikají na burze, a na českých čerpacích stanicích se budou odvíjet od stejné ceny jako v dalších státech Evropy, které dovoz ruské ropy plánují ukončit do konce roku.

Česko dováží v tuto chvíli z Ruska 49 % své současné spotřeby ropy, druhou polovinu odebírá z ropovodu IKL/TAL, který vede z italského Terstu přes německý Ingolstadt a významně zásobuje i Rakousko a část Německa.

Společnost SIAT-TAL, která provozuje ropovod v Itálii, již dříve uvedla, že je schopná zvýšit okamžitě dodávky do Česka na dvojnásobek , a vykrýt tak veškerou poptávku po ruské ropě. Zároveň může posílat ropu, která má složení podobné ruské ropě a kterou je schopná zpracovávat rafinerie v Litvínově. Polská firma PKN Orlen, která rafinerie v ČR provozuje, ostatně potvrdila, že je na konec dovozu ruské ropy připravena a že zvládne zásobovat Česko ropou i po uvalení dalších mezinárodních sankcí .

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a společnost Mero, která provozuje ropovody na českém území, tvrdí, že je možné okamžitě nahradit dvě třetiny ruské ropy a že pro další zvýšení dodávek je nutná instalace dalších čerpadel .

Třetina ruské ropy, na níž podle ministra nezbývá v ropovodu TAL kapacita, odpovídá 16 procentům celkové spotřeby v České republice. [1] Organizace Greenpeace proto vyzývá vládu, aby okamžitě podnikla kroky, které zajistí snížení spotřeby ropy, jakými jsou například podpora nízkoemisní dopravy, hromadné dopravy, cyklistiky, nákladní dopravy po železnici či opětovné zavádění home office. Podle analýzy Greenpeace je možné ušetřit v EU spotřebu ruské ropy až o 28 procent . Ke snížení spotřeby mohou lidi motivovat i současné vysoké ceny benzínu a naftu, například u plynu se hlavně kvůli vysoké ceně snížila meziročně spotřeba o 18 % . Zároveň může vláda pro rychlejší konec dovozu ruské ropy sáhnout do státních hmotných rezerv, kde je nyní zásoba ropy, která při stávající spotřebě vydrží minimálně 94 dní.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Není na co čekat. Dovoz ruské ropy financuje krvavou válku a jediným možným morálním krokem je ukončit ho co nejrychleji. Ropa na čerpacích stanicích levnější nebude, ať už se vláda Patra Fialy rozhodne jakkoli, protože její cena vzniká na burze a je stejná pro celou Evropu. Navíc máme velkou výhodu v tom, že k nám teče ropa i odjinud. S trochou snahy vynaložené na snížení naší spotřeby jsme určitě schopní připojit se ke státům, které ukončí dovoz ropy z Ruska do konce roku.”





Poznámky



[1]

ČR si 2 % ropy vyrábí a 98 % dováží. Ropa z Ruska v objemu 49 % z dovozu odpovídá 48 % z celkové spotřeby. Třetina je 16 %.

0