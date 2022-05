Firma Czechoslovak Group "je pro Ukrajinu velmi důležitým partnerem"

30. 5. 2022

čas čtení 2 minuty

Na Britských listech vyšel článek inspirovaný jiným článkem pana Kmenty v Reportéru, kde se uvádí, že Jaroslav Strnad, zakladatel holdingu CSG, údajně brzdil dodávky moderních zbraní na Ukrajinu



https://blisty.cz/art/108317-lidi-ze-zemanova-kruhu-zbrane-rusko-a-ukrajina.html

Článek (jak Kmentův, tak ten na BL) je v rozporu s fakty, píše Andrej ČÍrtek z firmy Czechoslovak Group a dodává:







Firmy z CSG jako jedny z mála v Evropě dodávaly na Ukrajinu těžkou techniku (samohybné houfnice, bojová vozidla a podvozky Tatra) před vypuknutím aktuálního konfliktu. Po vypuknutí ruské agrese se tato pomoc zmnohonásobila a není nadsázkou říci, že jsme pro bojující Ukrajinu velmi důležitým partnerem a dodavatelem. Tyto skutečnosti také v rámci bezpečnostních pravidel transparentně komunikujeme. Příklad:

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/excalibur-army-richard-kubena-valka-zbrane-dodavatel-vyroba-mobilizace-cesko.A220311_180033_eko-zahranicni_albe?zdroj=patro

Pan Kmenta ve svém článku v Reportéru řešil projekt dodávky samohybné houfnice DAMA M1 pro Ukrajinskou armádu. To je modernizovaná houfnice československé výroby ze 70. let. O projektu dodávky 26 kusů této houfnice na Ukrajinu se jednalo několik let a o realizaci projektu jsme měli eminentní zájem. Vyjednat vyzbrojovací projekt na Ukrajině (a konec konců kdekoliv jinde) je mimořádně náročné, do vypuknutí války se to nepodařilo. Jedná se o kvalitní zbraň, ale fantazie, že by včasné dodání těchto houfnic zásadně ovlivnilo průběh války, která v únoru vypukla, jsou z vojenského hlediska nesmyslné (pan Kmenta navíc ve svém článku oproti realitě ´zdvojnásobil´ její dostřel na 40 km).

Tvrdit o panu Jaroslavu Strnadovi, který už několik let Czechoslovak Group nevlastní a na chod jejích firem nemá žádný vliv, že na přání šedých eminencí z Hradu sabotoval vyzbrojování Ukrajiny v situaci, kdy je opak pravdou a CSG je pro Ukrajinskou armádu velmi významným partnerem, je nepravdivé a dovolím si říci i neslušné.

K tomu: reakce Albína Sybery: