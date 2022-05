Lidi ze Zemanova kruhu, zbraně, Rusko a Ukrajina

26. 5. 2022 / František Marčík

„Rusko uvažovalo v případě Ukrajiny léta nějak takhle: Víme, že tuto zemi zplanýrujeme. Tak se na to musíme připravit,“ řekl Reportér magazínu Reportér jeden z důstojníků české tajné služby, který se oblastí zabýval. „Než začala v roce 2022 válka, součástí jejich zpravodajsko-vojenské operace bylo zlikvidovat zbraně, které by se na Ukrajinu dovážely. V té úvaze jde jednoduše o to, aby ušetřili co nejvíce životů svých lidí v případné válce, kterou evidentně dlouhodobě připravovali a zamýšleli. Takže Rusové se na konflikt připravovali tak, že chtěli regulovat množství zbraní a munice v regionu. A to i různými druhy sabotáží,“ dodal důstojník tajné služby.