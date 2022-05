Rozhovor Britských listů 494. Seď, buď potichu, neozývej se a nepodnikej žádnou akci!

17. 5. 2022

čas čtení 1 minuta









Co budou mladí lidé v České republice dělat s tím, že nemají v politice vůbec žádné zastoupení a že padesátníci ovládající českou politiku na jejich zájmy, včetně absolutní nutnosti co nejrychleji a nejefektivněji bojovat proti globálnímu oteplování, které tvrdě postihne právě dnešní mladou generaci? O tom hovoří Jan Čulík s Vojtěchem Petrů, šéfredaktorem Studentských listů. Podle něho je to ovšem problém, protože školy většinou mladým lidem vštěpují "Seď, buď potichu, neozývej se a nepodnikej žádnou akci!" Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od úterý 17. května 2022.





