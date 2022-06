Konzervativec Michael Grade je příliš líný a starý na to, aby vedl Ofcom, říká historička BBC

3. 6. 2022

Ani "slušná" Fialova vláda se nezasazuje o přežití veřejnoprávní televize v ČR:

Česká televize plánuje v letech 2023 a 2024 ušetřit na provozu i programu 910 milionů korun. Omezí i sportovní vysílání. ⬇https://t.co/CxIiHrFhvp — iDNES.cz (@iDNEScz) May 31, 2022

V Británii je BBC od Johnsonových podvodníků pod podobným tlakem: Michael Grade je příliš líný a starý na to, aby vedl Ofcom, říká historička BBC

Profesorka Jean Seatonová, která vystoupila na literárním festivalu v Hay o budoucnosti BBC, varovala, že jmenování bývalého ředitele Channel 4 šéfem britské rady pro regulaci vysílání Ofcom, je aktem šikany



Nový šéf Úřadu pro dohled nad vysíláním Michael Grade je příliš starý, příliš líný a má příliš mnoho střetů zájmů na to, aby mohl vést Ofcom, prohlásila oficiální historička BBC.





Profesorka Jean Seatonová řekla na festivalu v Hay, že Gradeovo jmenování je "záměrná šikana" společnosti BBC. Devětasedmdesátiletý konzervativní lord Michael Grade byl v dubnu potvrzen ve funkci předsedy Ofcomu poté, co na poslance zapůsobil svým "charakterem a seriozností", a to navzdory obavám z "jasného nedostatku hlubokých" znalostí o sociálních médiích a onlinové bezpečnosti.



Grade nedávno prohlásil, že BBC má právo hnát vládu k odpovědnosti, ale kritizoval její přístup k informování o Johnsonově skandálu Partygate jako "škodolibý a neuctivý".



Seatonová, která vystoupila v rámci panelu festivalu v Hay o budoucnosti BBC, uvedla, že tato vysílací společnost byla vystavena "obrovskému šikanóznímu útoku" prostřednictvím procesu jmenování šéfa Ofcomu, předsedy BBC a její správní rady, kde "zjevně existuje agenda" vlády, která "nemá chuť naslouchat alternativním názorům".



Řekla: "Jmenování Michaela Gradea - svého času velmi zajímavého producenta, skutečně inovativního - je příliš starý na to, aby byl předsedou Ofcomu, příliš líný na to, aby byl předsedou Ofcomu. [Existuje u něj] střet zájmů, protože řekl věci proti BBC ... a byl jmenován do funkce, která vyžaduje obrovské detailní znalosti v právních záležitostech. Byl to nevhodný kandidát."



Grade prohlásil, že se vzdá funkce konzervativního poslance ve Sněmovně lordů a stane se poslancem nezávislým.



Seatonová uvedl, že každá vláda "mající smysl pro strategii" by se snažila spíše zvýšit financování BBC, než aby hrozila zrušením koncesionářského poplatku. Měla by využívat důrazu na nestrannost a objektivitu a bojovat proti dezinformacím, konspiračním teoriím a klesající důvěře v média.



"Nikdo neví, jak na tyto hluboké problémy reagovat. BBC a ekologie veřejnoprávního vysílání kolem ní, to je celosvětově užitečná instituce, která by se, pokud by byla řádně financována, snad mohla začít potýkat s mimořádnou závratnou nejistotou kolem toho, co jsou to informace," řekla.



Filosof A. C. Grayling, který se v tom panelu rovněž vystoupil, prohlásil, že zpravodajství BBC je "nevyvážené", neboť přestože on sám je dlouholetým přispěvatelem BBC, byl od referenda o EU v roce 2016, v němž byl výrazným hlasem kampaně za setrvání v EU, pozván do vysílání pouze jednou.



"Řekl jsem něco kritického o brexitu a příspěvek byl zrušen. Nejsem to jen já, lidé, které znám na své straně, co se týče brexitu, byli umlčeni, odsunuti na okraj, odsunuti na vedlejší kolej a prostě nejsou zváni, aby mluvili o tom, co se děje s brexitem. Jsem z toho zklamaný," řekl.



Uvedl, že má pocit, že BBC považuje brexit za "nový normál", místo aby kriticky zkoumala jeho důsledky. "Ta snaha snažit se být vyvážená a nestranná a dát hlas všem, což je samo o sobě úctyhodná věc, ve skutečnosti velmi často zkresluje, je to problém. V případě brexitu to je velmi velký problém," řekl.





BBC a Ofcom se odmítly vyjádřit.



