Bučení proti Johnsonovi: Jak tomu bylo doopravdy

4. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Během poněkud přehnaně hysterických oslav výročí anglické královny bučel dav královniných obdivovatelů na Borise Johnsona s jeho nynější, už několikátou manželkou, při jeho příchodu na oslavu do londýnské katedrály St. Paul's.



Komentátoři poznamenávají, že jestliže proti Johnsonovi bučí už i ultrakonzervativci, kteří milují královnu, má Johnson skutečný problém.



Alastair Campbell, bývalý tiskový mluvčí Tonyho Blaira, k tomu napsal na Twitteru:



Tady máte záběry Johnsonova příchodu, jak je vysílla CBS. Tak buď CSB to bučení zesílila, aleno britské televizní stanice s názvem "Nemá to nic společného s brexitem" je zeslabily. Podezřívám, že to bylo to druhé. To nepomáhá nikomu. Nejméně to pomáhá jim. Proč se bojí pravdy a faktů? Je to přece jejich práce a jejich důvod, proč existují!

Musíme nyní skutečně považovat BBC za nedůvěryhodnou instituci? Brexit zničí všechno. (JČ)

CBS: Veřejnosti proti Borisi Johnsonovi bučela, když přicházel v pátek do katedrály St Paul's na oslavu královnina platinového jubilea. Britský premiér čelí požadavkům, aby odstoupil, poté, co vyšlo najevo, že on a další osoby se účastnili mejdanů během pandemie, kdy v zemi platil lockdown.



Here is @CBSNews coverage of Johnson arriving. Now, either they turned the volume up or the Nothing To Do With Brexit Channels turned it down. Suspect the latter. Helps nobody. Least of all them. Why are they scared of truth and fact? It’s their job and raison d’etre ffs! https://t.co/Yu7phgNGId