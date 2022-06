Rusko: "Válku s koalicí 45 vlád nelze vyhrát"

6. 6. 2022

čas čtení 1 minuta

Rusko může ještě maximálně na dva měsíce znovu získat iniciativu ve válce na Ukrajině, využít síly, které už nemusí soustředit kolem Mariupolu, a využít vysychání polí, což mu umožňuje mobilnější typ boje, napsal vojenský analytik Andrej Kolesnikov. Rusko může ještě maximálně na dva měsíce znovu získat iniciativu ve válce na Ukrajině, využít síly, které už nemusí soustředit kolem Mariupolu, a využít vysychání polí, což mu umožňuje mobilnější typ boje,

Ale do srpna Ukrajina přinejmenším na čas obnoví iniciativu, protože má motivovanější armádu a do té doby bude mít mnohem modernější zbraně; a pokud se válka stane opotřebovávací válkou, jak někteří předpovídají, Ukrajina bude mít výhodu a Rusko prohraje.

Je to proto, že vyhrát ve válce proti koalici 45 zemí a bez spojenců, s výjimkou Běloruska, je nemožné. Ať už jeho vůdci říkají cokoli, Rusko nemůže vyhrát, pokud Ukrajinci budou nadále demonstrovat své odhodlání bránit svou zemi a pokud se budou moci nadále spoléhat na podporu mnoha dalších zemí.

Moskva doufala, že se do této situace nedostane, tím, že zorganizuje rychlý knokaut na začátku tažení. To se nestalo. Nyní mnozí v ruské metropoli doufají v rychlé vítězství letos v létě. Ale ani to se pravděpodobně nestane; a jakmile útok selže, konečný výsledek války bude zřejmý stále většímu lidí.

Pro Moskvu bude stále obtížnější mobilizovat Rusy k boji ve válce, kterou jejich vláda nevyhrává. A to jen urychlí proces, ve kterém bude rozhodující ukrajinská odhodlanost k boji a ukrajinské výhody v oblasti spojenců, zbraní a zkušeností.

Zdroj v ruštině: ZDE

0