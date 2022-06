Světová banka kvůli válce na Ukrajině varuje před rizikem globální recese

8. 6. 2022

Světová banka varovala, že země po celém světě čelí recesi, protože ukrajinská válka zasáhla ekonomiky, kterými již otřásla pandemie Covidu.

Méně rozvinuté země v Evropě a východní Asii čelí "velké recesi", uvedla banka.

Riziko vysoké inflace a nízkého růstu – takzvané "stagflace" – je také vyšší, uvedl prezident Světové banky David Malpass.

Účty za energie a potraviny po celém světě rostou.

"Válka na Ukrajině, blokády v Číně, narušení dodavatelského řetězce a riziko stagflace brzdí růst. Pro mnoho zemí bude těžké se vyhnout recesi," řekl Malpass.

Ve zprávě Světové banky o globálních ekonomických vyhlídkách za červen varoval, že nebezpečí stagflace je "značné".

"Utlumený růst bude pravděpodobně přetrvávat po celou dekádu kvůli slabým investicím ve většině světa. Vzhledem k tomu, že inflace nyní v mnoha zemích dosahuje maxima za několik desetiletí a očekává se, že nabídka poroste pomalu, existuje riziko, že inflace zůstane vyšší déle."

Země v Evropě, které s největší pravděpodobností utrpí v roce 2022 prudký pokles hospodářského výkonu, jsou Ukrajina a Rusko, uvádí prognóza Světové banky.

Varovalo však, že dopad války a pandemie Covidu bude širší.

"I když se podaří odvrátit globální recesi, bolest ze stagflace by mohla přetrvávat několik let - pokud se neuvede do pohybu velké zvýšení nabídky," řekl Malpass.

Mezi lety 2021 a 2024 se očekává, že globální růst zpomalí o 2,7 procentního bodu, řekl Malpass, což je více než dvojnásobek zpomalení zaznamenaného v letech 1976 až 1979, kdy svět naposledy zažil stagflaci.

Zpráva varovala, že zvýšení úrokových sazeb potřebné ke kontrole inflace na konci 70. let bylo tak prudké, že v roce 1982 odstartovalo globální recesi a řadu finančních krizí na rozvíjejících se trzích a v rozvojových ekonomikách.

V 70. letech byl však dolar slabší a ropa relativně dražší.

Zdroj v angličtině: ZDE

