Američtí republikáni vážně ohrožují demokracii v USA a tím celý svět

11. 6. 2022

čas čtení 11 minut



Ve čtvrtek se konalo v americkém Kongresu slyšení o Trumpem vyvolaném útoku na americký parlament, k němuž došlo 6. ledna 2021.Přítomní vyslechli šokující svědectví a americké televize vysílaly otřesnou reportáž o tomto útoku, o zraněných policistech a o ohrožení americké demokracie. Jenže na rozdíl od svědectví o Nixonově aféře Watergate, které americká televize vysílala celému fascinovanému národu před padesáti lety, ultrapravicové televize jako Fox News toto svědectví odmítly odvysílat a lháři v této televizi, jako její moderátor Tucker Carlson, útok z 6. ledna zcela bagatelizoval. Polovina amerického národa se tedy o tomto šokujícím a závažném slyšení v parlamentě vůbec nedověděla.

Ale co je opravdu znepokojující, je, že se do vlivných politických pozic v mnoha amerických státech dostávají republikánští lháři, stoupenci Donalda Trumpa, kteří mění legislativu tak, aby Trump mohl příští americké volby beztrestně zfalšovat ve svůj prospěch. Znamená to nebezpečí nejen pro USA, ale pro celý svět. Pokud v roce 2024 znovu zvítězí v USA Donald Trump, Putin ovládne Evropu.



Reportáž Channel 4 News:







Výbor předložil živé důkazy o útoku na Kapitol, ale republikáni odmítají první slyšení v hlavním vysílacím čase jako politické divadlo







V pátek se po prvním slyšení v hlavním vysílacím čase, které o útoku z 6. ledna uspořádal výbor Sněmovny reprezentantů vyšetřující útok na americký Kapitol, naplno projevily ostré rozdíly v americké politice.



Jamie Raskin, demokratický člen výboru z Marylandu, řekl v televizi MSNBC: "To, co jste zatím viděli, jakkoli je to šokující, je jen zlomek důkazů, které jsme shromáždili."



Republikáni však slyšení, první ze série plánovaných komisí složenou ze sedmi demokratů a dvou republikánských Trumpových kritiků, odmítli jako politické divadlo, které má odvést pozornost od problémů, jimž čelí Bidenova administrativa.





Dvoustranný senátní výbor jednal o sedmi mrtvých, kteří přišli o život při útoku ultrapravicové trumpovské chátry na Kapitol 6. ledna 2021. Útok byl krvavým vyústěním koordinované snahy Trumpa a jeho blízkých spolupracovníků zvrátit volby.



Mezi niternými důkazy, které byly ve čtvrtek večer předloženy, popsala policistka z Kapitolu Caroline Edwardsová "masakr" a "chaos", když dav vtrhl do Kongresu.



"Nemohla jsem uvěřit svým očím," řekla. "Na zemi leželi policisté, kteří krváceli. Zvraceli... Viděla jsem kamarády se zakrvácenými obličeji. Klouzala jsem na krvi lidí."



Slyšení zahrnovalo také záběry McCarthyho zaměstnanců, kteří utíkali z jeho kanceláře, když se k nim blížili výtržníci.



V dalším ohromujícím okamžiku během slyšení Liz Cheneyová z Wyomingu, republikánská místopředsedkyně výboru, vylíčila nové detaily Trumpovy reakce, když dav vyhrožoval jeho viceprezidentovi.



Mike Pence odmítl přistoupit na Trumpův plán zablokovat certifikaci Bidenova vítězství ve volbách.





Cheneyová k tomu řekla: "Prezident, vědom si skandování výtržníků 'pověste Mika Pence', reagoval takto: 'Možná mají naši příznivci správný nápad'. Mike Pence si to 'zaslouží'."



Takto varuje před znepokojující situací v USA komentátor Jonathan Freedland:



Trumpovy síly se připravují na další útok na Kapitol. Tentokrát mají v plánu zvítězit

Před téměř deseti lety napsal vědec David Runciman knihu s názvem Past na důvěru. Tvrdil v ní, že problém demokracie spočívá v tom, že pokaždé, když přežije krizi, lidé se mylně domnívají, že je nezničitelná. Jsme přesvědčeni, že demokracie přežije cokoli, protože přežila i to poslední. V dnešní Americe se tato důvěra nyní jeví jako velmi chybná. USA jen těsně přežily Trumpa 6. ledna 2021 - a obrana, která udržela jeho nebezpečí na uzdě, neustále slábne.







Zdroj v angličtině ZDE

0

234

Záběry jsou děsivé, slova děsivá. Pokud čtvrteční zahajovací zasedání něčemu nasvědčuje, budou televizní slyšení v hlavním vysílacím čase o útoku chátry na Kapitol dne 6. ledna 2021 odhalující a znepokojující zároveň. Ale přestože se soustředí na jeden zimní den před 18 měsíci, netýkají se americké minulosti. Jsou varováním před její budoucností.Nenechte se mýlit, odhalení toho, co přesně se odehrálo, když do sálů amerického Kongresu vtrhl násilnický dav, který chtěl zvrátit demokratické volby tím, že zabránil formálnímu potvrzení vítězství Joea Bidena, jsou cenným a šokujícím doplňkem historických záznamů. Výbor Sněmovny reprezentantů, který pokus o vzpouru vyšetřoval celý uplynulý rok - shromáždil více než 140 000 dokumentů a hovořil s více než tisícovkou svědků - zjistil, že Donald Trump v reakci na to, že výtržníci skandovali "Pověste Mika Pence", prohlásil, že si to jeho viceprezident "zaslouží".Dříve neviděné záběry a čerstvá svědectví pohřbily domněnku jednoho republikánského kongresmana, že chování vzbouřenců z 6. ledna bylo jako "běžná turistická návštěva" nebo že nešlo, jak ještě ve čtvrtek zdůrazňoval nejsledovanější moderátor Fox News Tucker Carlson, o nic víc než o "zapomenutelný, drobný výbuch násilí". Místo toho jedna z policistek, Caroline Edwardsová, která při pronikání do Kapitolu utrpěla traumatické poranění mozku, popsala, že byla tupena, omráčena, postříkána pepřovým sprejem a slzným plynem. Na podlaze bylo tolik krve, že uklouzla. "Byl to masakr," řekla. "Byl to chaos."Navíc lidé kolem Trumpa věděli, že příčinou tohoto násilí byla lež. Věděli, že Biden vyhrál a Trump prohrál. Trumpův generální prokurátor William Barr vypověděl, že tvrzení, že volby v roce 2020 byly ukradeny, považuje za "blbost". Trumpova dcera Ivanka s tím souhlasila. Spousta těch republikánů v Kongresu, kteří s touto lží souhlasií, vědí, že je to nesmysl - a vědí, že porušují svou přísahu, když tento nesmysl šíří. Vyšetřovatelé odhalili, že "několik" republikánských kongresmanů narychlo požádalo Trumpa o prezidentskou milost za to, čeho se dopustili, totiž že se pokusili zvrátit legitimní volby.Někteří republikáni se utěšují myšlenkou, že voliči mají právě teď jiné starosti, že s blížícími se volbami v polovině volebního období se Američané budou více zabývat Bidenovými neúspěchy při zvládání inflace než Trumpovým podněcováním povstání. Na benzinu za 10 dolarů za galon dnes bude záležet víc než na benzinu, který republikánský prezident přilil do ohně vzteku svých příznivců před rokem a půl.Je skličující, že tento názor může být správný, pokud jde o politiku. Je nepravděpodobné, že by demokraté přesvědčili Američany tím, že by předložili nějaký, byť přesvědčivý, argument o minulosti. To však neznamená, že by 6. leden byl irelevantní. Protože o minulost tu vůbec nejde. Jde o současnost.Nejzřetelnějším důkazem je sám Trump. V letošní sezóně primárek, v níž ne vždy zvítězili jeho favorizovaní kandidáti ve vnitrostranických kláních, sice zaznamenal několik neúspěchů, ale jeho dominance v Republikánské straně trvá. Většina předpokládá, že pokud bude Trump chtít být republikánským prezidentským kandidátem v roce 2024, tak jím bude. Samozřejmě zůstává naprosto bez lítosti nad událostmi z 6. ledna. V předvečer čtvrtečního slyšení napsal na své nové sociální síti, že ten den "představoval největší hnutí v dějinách naší země, které mělo učinit Ameriku opět velkou".Ale i když Trump nezíská nebo se nepokusí získat zpět prezidentský úřad, je stále součástí budoucnosti USA. Ať už jsou jeho další osobní kroky jakékoli, trumpismus je nyní určujícím krédem Republikánské strany. Podle průzkumů mu věří drtivá většina republikánských voličů, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že Trump byl skutečným vítězem voleb v roce 2020. Ať už bude kandidátem sám bývalý prezident, nebo disciplinovanější politik - například floridský guvernér Ron DeSantis - trumpismus se svým odhodláním k permanentní kulturní válce a pohrdáním demokratickými normami je nyní ústředním rysem americké politické kultury.O odhodlání protrumpovských sil rozvrátit demokratické volby nebylo 6. ledna pochyb. Nepodařilo se jim to jen proto, že existoval dostatek zábran, které jim to zmařily, ať už to byli volební úředníci na úrovni jednotlivých států odhodlaní sečíst hlasy a sečíst je spravedlivě, nebo soudní systém, který zamítl zcela nepodložená tvrzení o volebních podvodech. Rok 2024 však nebude stejný jako rok 2020. Protože republikáni měli plné ruce práce.Jen v roce 2021 přijalo nejméně 19 států ovládaných republikány opatření, jejichž oficiálním účelem bylo řešení (neexistujících) volebních podvodů, ale jejichž praktickým důsledkem bude potlačení volebního práva, což ztíží možnost volit zejména Američanům s nízkými příjmy a menšinám - a tyto snahy pokračují.Ještě znepokojivější je, že několik republikánských státních zákonodárných sborů se snažilo dosadit sebe nebo své spojence do vedení dříve nestranického volebního aparátu a dosadit republikány - včetně Trumpových věrných - do úřadů, kde se sčítají a ověřují hlasy. A co hůř, objevují se snahy učinit ze státních zákonodárných sborů jedinou autoritu nad volbami a zcela vyřadit soudy: republikáni, kteří ovládají například zákonodárný sbor ve Wisconsinu, by tak mohli rozhodnout, že oni a jen oni budou rozdělovat volební hlasy státu bez ohledu na to, koho občané Wisconsinu skutečně volili. Opakujte volby v roce 2020 v tomto novém, pozměněném prostředí a státy, které se v roce 2020 držely a zajistily Bidenovi legitimní vítězství, by mohly v roce 2024 předat moc poraženému.Klíčový posun je zde v samotné Republikánské straně. Ve čtvrtek večer odvedla Liz Cheneyová, místopředsedkyně sněmovního vyšetřovacího výboru pro 6. ledna, obdivuhodnou práci, když svým kolegům republikánům řekla, že až Trump odejde, jejich "hanba zůstane". Je však vyčleněná, izolovaná a ostrakizovaná ze své strany.Příští týden uplyne 50 let od vloupání do Watergate. Kdyby se však tato událost stala nyní, odehrála by se zcela jinak. Pravicová média by o ní ani neinformovala, stejně jako Fox News neinformovaly o čtvrtečním slyšení. Je nepředstavitelné, že by se republikáni v Senátu obrátili proti republikánskému prezidentovi tak, jako se jejich předchůdci obrátili proti Richardu Nixonovi a vyhnali ho z úřadu. To víme, protože se proti Trumpovi neobrátili.