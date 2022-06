Očekávat od Ukrajiny, že se pokusí o diplomatické mírové rozhovory s Putinem, je jako chtít po znásilňované ženě, aby vyjednávala se svým násilníkem

8. 6. 2022 / Fabiano Golgo

Paola Schietekatová získala práci svých snů. Sedmadvacetiletá Mexičanka pracovala jako behaviorální ekonomka pro Nejvyšší výbor pro akce a dědíctví, subjekt odpovědný za organizaci mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 v Kataru. Její pracovní zkušenost však byla přerušena 6. června 2021, kdy do jejího bytu v Dauhá vnikl muž, zatímco spala, a fyzicky ji napadl. Paola, která se ve svých 16 letech stala obětí sexuálního násilí, se rozhodla jít na katarské úřady podat stížnost, aby se neopakovala historie beztrestnosti, jíž byla jako teenagerka obětí. Odpověď: trestní soud jejího útočníka propustil a odsoudil ji ke 100 ranám bičem a sedmi letům vězení za "mimomanželský poměr" s mužem, který ji znásilnil.



Den po útoku se ekonomka dostavila na policejní stanici v Dauhá v doprovodu tehdejšího mexického konzula v Kataru Luise Ancony. Nesli lékařské potvrzení a fotografie modřin, které muž zanechal na rukou, ramenou a zádech.

Několik hodin po předložení výpovědi obdržela mladá Mexičanka telefonát od justičních orgánů, ve kterém ji žádaly, aby se dostavila na policejní stanici. Po příjezdu na určené místo ji donutili postavit se tváří v tvář útočníkovi, který se hájil tím, že je její milostný partner.



Případ se pro Paolu otočil o 360 stupňů. Z oběti znásilnění se stala viníkem nemanželského poměru. Islámské právo v Kataru patří k nejliberálnějším mezi muslimskou komunitou. Ženy smějí řídit automobil, nemusí nosit závoj a mají přístup k vyššímu vzdělání, nicméně všechny oběti sexuálního násilí jsou stíhány za cizoložství. Pro mladou Mexičanku, která v mládí konvertovala k islámu, je trestem 100 ran bičem a sedm let vězení. Z trestu nejsou vyňati ani nemuslimové. V roce 2016 byla turistka z Nizozemska odsouzena k jednomu roku vězení a pokutě 800 eur poté, co ji znásilnil katarský muž. Nizozemské úřady zasáhly, aby jí byl trest snížen na tři měsíce.



Po návratu do vlasti obdržela mladá žena spis, v němž jí bylo sděleno, že útočník byl zproštěn všech obvinění, protože "neexistovaly kamery, které by ověřily, že k útoku došlo". Paola v současné době bydlí se svou rodinou v Mexico City.



Její příběh je typický pro muslimský svět, kde jsou znásilněné ženy často nuceny vzít si násilníka. V každém případě jsou muslimské ženy po znásilnění považovány za neprovdatelné a jsou odkázány na život v nemilosti, obvykle se skrývají v zázemí domu svých rodičů. Tento osud potkal i tisíce bosenských žen, které byly znásilněny Srby.



Dovedete si představit, jak strašné a nespravedlivé je žádat po někom, kdo se stal obětí zrůdného zločinu, aby se vyrovnal s pachatelem těchto hrůz? Právě to navrhují někteří komentátoři, včetně zde na Britských listech, prio Ukrajince.



Chtít po nich (hůře: kritizovat je za to, že tak nečiní), aby našli diplomatické, mírové řešení holé agrese, jejímž pachatelem je Rusko, je stejně absurdní, jako očekávat, že se oběť znásilnění dohodne s násilníkem na vyrovnání, v němž by si násilník ponechal část jejího oblečení a dokonce i část jejího domu. Rusko si neústupně chce ponechat přinejmenším Krym, Doněck a Luhansk, takže jakákoli takzvaná diplomatická jednání to musí brát v úvahu.



Ti, kdo ve své zaslepenosti způsobené zmatenou posedlostí protiamerickým imperialismem kritizují Ukrajinu a Bílý dům za to, že se nesnaží sednout si s Kremlem a jednat o nějakém usmíření, jsou stejní jako ti katarští soudci, kteří chtějí, aby byla zneužitá žena nějak potrestána, byť částečně, za zločin, jehož byla obětí. Nevyprovokovaného zločinu.



Ukrajina je oběť. Jediná oběť. Neudělala nic pro to, aby byla napadena. Putin je jako násilník, který tvrdí, že znásilněná oběť byla provokativně oblečená, čímž nahrávala pudům útočníka. Řekněme si jasně, že s Ruskem by se nemělo vést žádné diplomatické jednání: Kreml musí prostě a jednoduše opustit Ukrajinu a být tvrdě potrestán za své zločiny.



Obhajovat mírová jednání o ukončení tohoto konfliktu je stejně směšné a zaslepené jako obhajovat, že se spojenci měli pokusit vyjednat s Adolfem Hitlerem ukončení jeho války. Extrémní nelidské činy, kterých se nacisté dopouštěli, z nich udělaly takové čiré zlo, že by bylo vrcholem cynismu s nimi mírově vyjednávat. Hrůzy způsobené ruskými vojsky na Ukrajině staví Kreml do stejné pozice.



Putina je dnes stejně nemožné považovat za partnera pro vyjednávání stějně jako Hitlera v minulém století. Jejich otevřenou agresi je třeba trestat, nikoliv s nimi vyjednávat. Jinak by sloužili jako příklad těm, kteří očekávají, že budou působit ohavnou zkázu a smrt a pak si u jednacího stolu vezmou kus cizího území. S divokými zuřivými vraždícími útočícími medvědy nelze vyjednávat. Je nutno je zastřelit. Pokud medvěda nezabijeme, zaútočí znovu.

