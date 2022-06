Ultrapravicová vláda Borise Johnsona dá občanům proti drahotě 450 miliard Kč, energetické firmy zdaní částkou 150 miliard Kč. Co Česko?

10. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

450 miliard Kč. Při tom zdaní energetické firmy částkou 150 miliard Kč.

Jak jsme informovali, ultrapravicová vláda Borise Johnsona v Británii poskytne občanů letos proti drahotě podpůrný příspěvek ve výšiPři tom zdaní energetické firmy částkou

Inflace v Británii je 9 procent. Inflace v České republice je 16 procent.



Všechny britské domácnosti bez rozdílu dostanou letos slevu z placení za energie ve výši 400 liber (12 000 Kč). Rodiny, které pobírají dávky v hmotné nouzi, nadto dostanou ještě 650 liber (19 500 Kč). Důchodci nadto dostanou ještě 300 liber (9000 Kč) na domácnost. Zdravotně postižení dostanou ještě dalších 150 liber (4500 Kč). Někteří britští občané tedy od vlády dostanou letos celkovou finanční pomoc 1500 liber (45 000 Kč). A co v Česku?



Výše měsíčního příspěvku na bydlení v roce 2022 po mimořádném navýšení je v ČR stále nedostatečná.

Píše Radek Mokrý:



Ptal jsem se naší správní firmy o kolik zdraží teplo, a tudíž i teplá voda z roztocké kotelny na plyn. Prý o 38 %, tak jsem nechal zvýšit zálohy o totéž. Kotelna firmy Komterm tady v Roztokách vyrábí teplo pro asi čtvrtinu z 9 000 obyvatel.



Už za loňský rok mělo několik důchodců v domě s pečovatelskou službou za teplo nedoplatek cca do 10000.- Kč. A to mají vlastní tepelný zdroj, taky na plyn.





Jsou tam dvě sociální pracovnice a ty jim naštěstí poradí jak se splátkovým kalendářem, příspěvkem na bydlení a vyššími zálohami. Doufám.





U příspěvku na bydlení prý MPSV ministra Jurečky zvedlo jeho zastropovanou horní hranici, přepočteme, uvidíme.



Roztoky u Prahy, kde bydlím, leží 15 min busem od Kulaťáku v Dejvicích. Ceny jako v Praze a příspěvek na bydlení omezený stropem. Sídla do 9 999 obyvatel mají příspěvek na bydlení stále zastropovaný nejvíc ze všech obcí. Přepočítal jsem to se stejnými náklady na bydlení v nájmu pro naše městečko, tedy do 9 999 obyvatel a vyšlo mi 2246,- Kč.



Na Prahu s týmiž náklady a příjmy mi vyšlo 4 871,- Kč, obyvatel města nad 100 000 obyvatel by dostal 3 771 Kč, u sídel s 50 000 až 99 999 obyvateli činí příspěvek 3 435 Kč. No a poslední možnost je město s10 000 až 49 900 obyvateli. U něj mi kalkulačka ukázala výši příspěvku 2 429 Kč, tedy o pouhé tři! koruny nad předpisem pro nejmenší obce.





Počítal jsem s holým nájemným 8 000,- Kč a náklady na provoz bytu 5 182,- Kč. Příjem jsem zadal přibližně kolem hranice chudoby 15 000 korun měsíčně.







Výše měsíčního příspěvku na bydlení v roce 2022 po mimořádném navýšení je stále nedostatečná.







Lidé stále nejsou chráněni před drahotou, stačí onemocnět nebo i jen dosáhnout důchodového věku v horší kondici a život se jim stane peklem na zemi.







Příspěvek na bydlení je stále nesmyslně omezený počtem obyvatel, když se jím ceny za teplo, vodu a služby spojené s bydlením neřídí.







Bídou jsou tedy stále nejohroženější lidé v aglomeracích kolem velkých měst.







Aglomerace kolem Prahy má přibližně 1,5 milionu obyvatel, v představách konstruktérů této sociální dávky v ní lidé topí v kamnech dřívím z lesa.









Použitá webová kalkulačka na osvědčeném serveru ZDE

2