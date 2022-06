Teror v pražském metru II.

9. 6. 2022

K článku "Teror v pražském metru" nám poslal čtenář, který si nepřeje zveřejnit své jméno, tento příspěvek:



Vaše kolegyně měla štěstí. Já bohužel ne.

Díky blízkosti zaměstání jezdím MHD poslední roky úplně minimálně, proto mne podobná příhoda, která se mi stala letos v březnu, tak zaskočila. Prakticky stejná situace, jen s tím rozdílem, že sms s jízdenkou mi přišla ve chvíli, kdy revizor už v ruce držel můj mobil. „Nesplnil jste podmínku, pane, platnou jízdenku musíte mít už v momentě, kdy vstupujete do dopravního prostředku“. Jak by se toto řešilo v praxi, mi už ale pánové vysvětlit nedovedli. Zřejmě tedy musím příště nechat ujet několik tramvají, autobusů, atd., dokud sms po pár minutách nepřijde.

Nesouhlasil jsem, nechtěl jsem dvěma neurvalým hromotlukům vydat své doklady. Oznámil jsem jim, že s nimi nesouhlasím, že koupenou jízdenku mám a nevydám jim ani doklady ani peníze. Od této chvíle už jsem ale nejednal se dvěma zaměstnanci DP, ale se dvěma vyhazovači nočního baru nebo fotbalovými chuligány.

Fyzický nátlak, omezování a vyhrožování. Dokonce vyhrožování dalším finančním postihem, pokud se nepodvolím.





Protože jsem byl v oslabení proti dvěma bezmozkům a nemohl jsem utéct, sdělil jsem jim, ať zavolají policii ČR, že věc chci řešit s nimi.

Výsledek? Byť byli narozdíl od revizorů oba příslušníci policie mnohem profesionálnější, věc zkrátka řešit nechtěli.

Poskytli mé doklady revizorům, abych mohl dostat dvě pokuty v celkové výši 2000,- korun.

„Řešte vše s dopravním podnikem“ byla jejich odpověď na všechny mé dotazy a námitky.

Na webu dopravního podniku je možnost stěžovat si na chování revizorů, což bylo to jediné, co mi zbylo.

Po třech týdnech mi přišlo z „NO REPLY“ emailu čtyřstránkové vyjádření ve smyslu, že jsem zločinec, nemám pravdu vůbec v ničem a že oba revizoři vykonali svou práci skvěle.

To, že jsem se to ráno vracel od lékaře, prokázal jsem se revizorům i policii neschopenkou a večer jsem se dokonce dozvěděl, že mám covid a musím do izolace, byla už jen taková třešnička na dortu.

Takže ano, revizoři pražské MHD vytírají tramvaje pacienty s covidem – nadsázka jen mírná, bohužel.

U DP na těchto pozicích pracují neskuteční primitovové navíc finančně motivovaní – počtem obětí. (Čest vyjímkám.)

Nepovažuji se za žádného slabocha, ale celá situace mnou natolik otřásla, že jezdím už výhradně jen svým osobním vozem i do míst, kam bych autem nemusel, nebo by byla lepší MHD.

Toto asi Praha chce.

Z pohledu běžného občana se jedná o neřešitelnou situaci.

Musím chodit do práce a nemohu se věnovat takové „prkotině“ byť i pro mne se značnou finanční ztrátou, nebo dokonce řešit soudy.

Vím, jak jsem dopadl u policie, tak si nebudu dělat iluze o soudech.

Trošku uvědomil, jak asi celý tento systém (stát?) funguje a komu (včetně PČR) slouží. Pomáhat a chránit, ale jak koho a jak komu.

Sprostotu jednání také nemohu vystát u polostátního podniku, který ještě před pár lety odváděl jistému oligarchovi desátek z každé jízdenky.

Je mi 37 let, pracuji pro spediční firmu, a bydlím celý život na Praze 6.

Celou záležitost se úspěšně snažím vytěsnit.

Na druhou stranu, tento stát ode mně nikdy nemůže čekat vůbec nic :)

PS: Praha dlouhá léta tvrdí, že turnikety nejsou v metropoli kvůli kapacitě možné.

Matně si pamatuji, že dříve (naposled 90. léta?) fungovaly.

Fakt, že několikanásobně větší města turnikety mají a fungují jim, Praha vysvětlit nedokáže.

Celá situace a nutnost držet si takové revizory (v dnešní době přežitek tak jako tak) dává smysl jen tehdy, když si uvědomíte, že DP je a jejich pokuty možná potřebuje ke zvládnutí rozpočtu.

Smutné.



