Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina nyní kontroluje pouze okrajové části Severodoněcku

9. 6. 2022

čas čtení 12 minut



- Podle guvernéra Luhanské oblasti Serhije Haidaje byly ukrajinské síly zatlačeny ruským bombardováním ve frontovém městě Severodoněck na východě země a nyní kontrolují pouze jeho předměstí.



V rozhovoru s ukrajinskou mediální agenturou RBC-Ukrajina Haidaj uvedl, že pro ukrajinské speciální jednotky nemá smysl zůstávat uvnitř města poté, co Rusko začalo oblast srovnávat se zemí ostřelováním a leteckými údery.



Regionální představitelé uvedli, že ukrajinské síly se možná budou muset "stáhnout" do silnějších pozic v Severodoněcku uprostřed těžkých bojů ve městě a frontových vesnicích na jihu, protože Rusko usiluje o průlom v Donbasu.



Je "nemožné" říci, že Severodoněck byl zcela obsazen ruskými jednotkami, řekl Haidai a dodal:



- "Rusko vede digitální válku proti Ukrajině od roku 2014," uvedl ve středečním rozhovoru náměstek ukrajinského ministra pro digitální transformaci George Dubinskiy. V rozhovoru pro televizi France 24 Dubinskij uvedl, že Ukrajina kromě obrany svých pozemních hranic brání i ty digitální.

‘Russia has been waging digital war against Ukraine since 2014', deputy ukrainian minister says https://t.co/C81Tfk2T0y via @FRANCE24 — Marc Perelman (@mperelman) June 8, 2022 - Evropský parlament podpořil rezoluci, která vyzývá Ukrajinu, aby se stala kandidátem na členství v EU, uvedl ve čtvrtek na Twitteru první místopředseda ukrajinského parlamentu Oleksandr Kornijenko. "Většina europoslanců je společně s ukrajinským lidem!" dodal.

- Ruský investigativní novinář Andrej Soldatov ve středu na Twitteru uvedl, že byl zařazen na seznam národně a mezinárodně hledaných osob. Soldatov je šéfredaktorem webu Agentura.ru, který se zaměřuje na činnost ruských tajných služeb. Byl obviněn z šíření dezinformací o ruské armádě.



- Ukrajina obdržela první miliardu dolarů z balíku pomoci ve výši 40 miliard dolarů, který minulý měsíc schválil americký Kongres. Americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget A. Brinková ve středu na Twitteru uvedla: "Podporovat Ukrajinu znamená posilovat její ekonomiku. Přímá podpora ve výši 1 miliardy dolarů je již zde, aby pomohla Ukrajině a jejímu lidu pokročit vpřed...".





- Ruské úřady pokračovaly v zákrocích proti občanům, kteří se vyjadřují k bojům na Ukrajině: ve středu prodloužily vazbu jednomu kritikovi, potvrdily obvinění proti dvěma dalším a přiměly vrchního moskevského rabína k útěku ze země. Nejnověji moskevský soud ve středu prodloužil vazbu Vladimíru Kara-Murzovi mladšímu, novináři a bývalému spolupracovníkovi zavražděného ruského opozičního vůdce Borise Němcova, a obvinil ho z šíření lží o ruské armádě.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij oznámil, že se v Kyjevě setkal s americkým filantropem Howardem Buffetem, synem miliardáře Warrena Buffeta, aby s ním jednal o obnově země. "Jednali jsme o pomoci, která by byla pro náš stát cenná. Nabídl jsem mu možnost zapojit se do projektů obnovy zavlažovacích systémů v Oděské oblasti, podpory našich lidí (a) odminování," uvedl Zelenskyj na Twitteru.







- Ruskem podporovaný činitel v částečně okupovaném jihovýchodním regionu Ukrajiny Záporoží uvedl, že Rusko začalo posílat obilí z okupovaných oblastí do Turecka a na Blízký východ přes Krym. Ruský představitel na Krymu Oleg Kryučkov uvedl, že první vlak s obilím dorazil z Melitopolu, města v Záporoží. Tato tvrzení nebylo možné ověřit.





Proč musí Německo tuto chybu napravovat právě teď?

Kyjev Lavrovovy výroky odmítl jako "prázdná" slova a prohlásil, že k ochraně pobřeží je zapotřebí vojenské vybavení a mise námořnictva, která by hlídovala vývozní trasy v Černém moři. Nová zpráva OSN uvádí, že odhadem 94 zemí, v nichž žije přibližně 1,6 miliardy lidí, je "vážně ohroženo alespoň jedním rozměrem krize a není schopno se s ní vyrovnat". Výměna se uskutečnila na frontové linii v jihovýchodní ukrajinské oblasti Záporoží, uvedlo ministerstvo. Od začátku konfliktu Ukrajina dosud zahájila více než 16 000 vyšetřování možných válečných zločinů ruské armády, dodala Venediktová. Ukrajina spouští "knihu popravených", systém pro shromažďování důkazů o válečných zločinech, uvedl prezident Zelenskij., uvedla ruská státní tisková agentura Tass. Další ukrajinští váleční zajatci budou do Ruska převezeni "později", uvedl zdroj z ruských orgánů činných v trestním řízení. Další ukrajinští váleční zajatci budou do Ruska převezeni "později", uvedl zdroj z ruských orgánů činných v trestním řízení.Vítězství znamená obnovení "celého" území Ukrajiny, včetně Krymu - anektovaného Ruskem v roce 2014 - a oblastí držených separatisty, navrhl. "Musíme dosáhnout úplné deokupace celého našeho území," řekl Zelenskij.Úroveň radiace v okolí ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl se po dnešním zprovoznění detektorů vrátila do normálu, uvedla MAAE.Goldschmidt odletěl do Maďarska vybírat peníze pro uprchlíky ve východní Evropě poté, co odmítl veřejně podpořit to, co Moskva nazývá svou "speciální vojenskou operací" na Ukrajině.Oba muži, kteří slouží v ukrajinské armádě, a Ibrahim Saadun, zajatec z Maroka, byli na videu zveřejněném v úterý na proruských sociálních sítích zachyceni, jak sedí v soudní kleci.Ve svém prvním velkém rozhovoru od prosince, kdy odstoupila z funkce kancléřky, Merkelová uvedla, že se "nemá za co omlouvat", přestože se s ruským prezidentem během 16 let své vlády často setkávala a prosazovala obchodně pragmatický přístup k Moskvě.Podoljak kritizoval Merkelovou za to, že prohlubuje závislost Evropy na ruské energii, a na Twitteru napsal:Pokud kancléřka Merkelová vždy věděla, že Rusko plánuje válku a Putinovým cílem je zničit EU, proč (Německo) stavělo (plynovod) Nord Stream 2?Podle něj Merkelová "postrčila" Evropu ke zvýšené závislosti na ruských energetických dodávkách. Podoljak se zeptal:Za kancléřství Merkelové se Německo stalo nesmírně závislé na dovozu ruské energie a Merkelová sklidila kritiku za podporu kontroverzního plynovodu Nord Stream 2, který měl zdvojnásobit dodávky ruského plynu do Německa.Její nástupce Olaf Scholz koncem února oznámil, že proces certifikace projektu Nord Stream 2 byl odložen v reakci na ruské uznání samozvaných republik v Luhansku a Doněcku na východě Ukrajiny.Lavrov reagoval slovy, že Ukrajinci "se vždy tak zabývají tím, co se dá ukrást", načež se vrátil k oficiální linii Ruska, že síly "denacifikují" východní Ukrajinu.Ruskem podporovaný činitel v částečně okupovaném jihovýchodním regionu Ukrajiny Záporoží uvedl, že Rusko začalo posílat obilí z okupovaných oblastí do Turecka a na Blízký východ přes Krym.Jevgenij Balickij, vedoucí Moskvou dosazené vojensko-civilní správy v okupovaných oblastech, řekl ruskému zpravodajskému kanálu Rossija 24:Obilí posíláme přes Rusko a primární smlouvy jsou podepsány s Tureckem. První vlaky již vyjely přes Krym na Blízký východ.Balickij neupřesnil, do kterých blízkovýchodních zemí se údajně dodávky uskuteční.Pro Ukrajinu to byl tradiční trh.Ve středu zveřejněné údaje ukazují, že od začátku ruské invaze bylo zaznamenáno celkem 7 023 559 překročení hranic.Tymošenková popsala Vladimira Putina jako "naprosto racionálního, chladného, krutého, černého zla" a prohlásila, že je odhodlán zapsat se do ruských dějin po boku Stalina a Petra Velikého.Tymošenková odmítla domněnku, že ruský prezident je "šílený". "Jedná podle své vlastní temné logiky," řekla. "Řídí se myšlenkou historického poslání a chce vytvořit impérium. To je jeho hypercíl. Vychází z hluboké vnitřní touhy a přesvědčení."Tymošenková, vůdkyně oranžové revoluce z roku 2004 a dvojnásobná premiérka, se s Putinem několikrát setkala mezi čtyřma očima. Jednali spolu v roce 2009 poté, co tehdejší premiér Putin zastavil dodávky plynu na Ukrajinu. Tymošenková kandidovala na prezidentku v letech 2010, 2014 a 2019, dvakrát skončila druhá a poté třetí.Zblízka byl Putin "vždy opatrný" v tom, co říkal, a vždy podezíral, že by mohl být nahráván, řekla. "Je ze školy KGB," řekla. Před únorovou invazí Ruska v plném rozsahu se netajil svým přesvědčením, že "národ jako Ukrajina a lidé jako Ukrajinci" neexistují, řekla.Jeho ambice přesahujíy zábor ukrajinského území a svržení prozápadní vlády, naznačila Tymošenková. Jeho geopolitickým cílem je ovládnout také Bělorusko, Gruzii a Moldavsko a kontrolovat střední a východní Evropu včetně pobaltských států, stejně jako to dělala Moskva v sovětských dobách, uvedla.Tymošenková byla 24. února v Kyjevě, když Rusko v ranních hodinách zahájilo útok. Řekla, že mírové politické soupeření a zášť mezi ukrajinskými politiky okamžitě zmizely. Toho rána se spolu s dalšími vysokými představiteli opozice vydala do prezidentské administrativy a setkala se s Volodymyrem Zelenským, proti němuž v roce 2019 kandidovala."Objali jsme se a podali si ruce. Všichni byli v šoku, bledí a vystrašení. Nikdo z nás neměl v plánu opustit Kyjev," řekla. "Všichni věděli, že musíme zůstat do poslední chvíle. Shodli jsme se, že budeme podporovat našeho prezidenta a naši armádu a pracovat na vítězství." Zelenského rozhodnutí zůstat v hlavním městě a "překonat strach" bylo podle ní důležité.Když padaly ruské bomby, Tymošenková se uchýlila do suterénu moderní kancelářské budovy patřící její politické straně Baťkivščyna v kyjevské čtvrti Podil, která byla několikrát zasažena raketami. Na otázku, zda je připravena střílet na ruské vojáky, odpověděla: "Ano. Mám legální zbraně. Kreml mě podle svých zdrojů zařadil na seznam lidí, kteří mají být zabiti. Byli jsme připraveni."