Institucionální rasismus? Chce Česká republika pomáhat jen určité části uprchlíků ohrožených válkou?

9. 6. 2022

Stížnosti, že například "vaší Romové v našem městě žebrají", nebo, že děcka nesmí chodit na veřejné hřiště a dokonce stížnost, že v odpoledních hodinách od 14 do 16 hodin si běženci pouští muziku. Slýchám také, že " vaši běženci cestují vlakem a nechtějí platit jízdné."

Vážení nic z těchto stížnosti a obvinění není podložené a například cestování zdarma vlakem, je holý nesmysl. Nikdo z "našich" ukrajinských Romů nikam necestoval vlakem.

Ale těch stížnosti je více a mám potřebu sdělit, že s policii je prozatím spolupráce bezproblémová a dokonce s části sociálních pracovníků v našem kraji a také se Správou uprchlických zařízení.

Cítím tlaky na naší organizaci, jako by nám někdo chtěl říci nevíte s kým si zahráváte, přestaňte bránit a věnovat se Romům z Ukrajiny.

Hejtman Karlovarského kraje je neustále informován starostou města a jako bych od všech institucí slyšel jeden hlas a tím je názor pana starosty. Když jsou Romové v klidu, věřte, je to také problém a je potřeba hledat záminku.

Vzhledem k tomu, že pomáháme kromě dvou mužů samým maminkám a především dětem, tak mě nejde do hlavy, že si mohou provokatéři dovolit jim lézt do soukromí s foťáky, které jim strkají opravdu 30 centimetrů od tváře nebo jim v noci svítit světlomety do oken.

Zřejmě jsou to tlaky účelově řízené a hledá se důvod, jak dostat matky s dětmi ohrožené válkou z daného města.

Jak to tedy je? Je potřeba za každou cenu dokázat, že Romové jsou nepřizpůsobiví?

Je mi na zvracení, ale radost nikomu neudělám, neskončím. Myslím, že když jsem do této doby byl sám sebou, tak na stará kolena nemá smysl se měnit a rasismu se podávat.

Je potřeba, abych se spojil s hejtmanem, možná s některými ministry a zeptal se, zda Česká republika chce pomáhat jen určité části uprchlíků ohrožených válkou? Zda podporuji bezprizornost jen Romů? Otázek bude více, ale jsem rozhodnutý opravdu znát od některých institucí názor.