Smrtící ideologie: jak se lživá "teorie velkého nahrazení" dostala do mainstreamu

8. 6. 2022

čas čtení 17 minut



14. května bylo v Buffalu ve státě New York v obchodě s potravinami zastřeleno 10 černochů. Osmnáctiletý střelec se hlásil k "teorii velké náhrady" - rasistickému předpokladu, že bílí Američané a Evropané jsou aktivně "nahrazováni" nebělošskými přistěhovalci. Na krátký okamžik se po této události zdálo, že hrůza poslední tragédie bude stačit k tomu, aby byla tato konspirační teorie odsunuta na okraj krajní pravice, odkud vzešla. Místo toho se stal pravý opak. 14. května bylo v Buffalu ve státě New York v obchodě s potravinami zastřeleno 10 černochů. Osmnáctiletý střelec se hlásil k "teorii velké náhrady" - rasistickému předpokladu, že bílí Američané a Evropané jsou aktivně "nahrazováni" nebělošskými přistěhovalci. Na krátký okamžik se po této události zdálo, že hrůza poslední tragédie bude stačit k tomu, aby byla tato konspirační teorie odsunuta na okraj krajní pravice, odkud vzešla. Místo toho se stal pravý opak.





Moderátor Murdochovy televize Fox News Tucker Carlson se o teorii náhrady obyvatelstva ve svém pořadu před střelbou zmínil více než čtyřistakrát. Poté se od ní zpočátku snažil distancovat. "Stále si nejsme jisti, co přesně to je," tvrdil ve svém pořadu 17. května. Hned v další větě však přesvědčoval diváky o tom, že "teorie nahrazení obyvatelstva" je skutečně v USA realizována: "Tohle víme jistě: v imigrační teorii Demokratické strany je silná politická složka ... a oni nahlas říkají: 'Děláme to, protože nám to pomáhá vyhrát volby'."



V Maďarsku dva dny po střelbě totéž začal zdůrazňovat i znovuzvolený premiér Viktor Orbán. V televizním projevu u příležitosti zahájení svého čtvrtého funkčního období prohlásil, že bojuje proti "velké výměně evropské populace ... sebevražednému pokusu nahradit nedostatek evropských, křesťanských dětí dospělými z jiných civilizací - migranty".



O týden později Orbán diskutoval o této teorii s americkými spojenci na zvláštním setkání americké pravicové skupiny Conservative Political Action Committee (CPAC) v Budapešti. Předseda CPAC Matt Schlapp dokonce navrhl jako řešení zakázat potraty: "Pokud se obáváte této 'náhrady', proč nezačneme zákazem potratů? Začněte tím, že umožníte žít našim vlastním lidem."



Odkud se vzala teorie o velké náhradě - a jak se stala tak rozšířenou?



Nejedná se o nový koncept ani o okrajovou obavu. Podle nedávného průzkumu společnosti YouGov této teorii věří 61 % Trumpových voličů a 53 % diváků Fox News.



Jedním z faktorů popularity této teorie by mohl být název. Není ani otevřeně urážlivý, ani rasistický, má zvuk respektovaného akademického tvrzení a snadno se dostane do mainstreamového diskurzu. Je také dostatečněmlhavý, aby se do něj vešlo spektrum názorů od extrémních po umírněné, přesto se v jeho třech slovech skrývá staletí rasistické a bělošské suprematistické ideologie.



Matthew Feldman, bývalý spoluředitel Centra pro analýzu radikální pravice, vysvětluje, že existují dvě verze této teorie. Mírná verze říká: 'Došlo k obrovskému demografickému posunu a tito lidé mají tendenci v USA volit demokraty a v Británii labouristy'." Pak existuje verze, kterou Feldman nazývá "plnotučná" a která říká: "'Celé je to spiknutí organizované elitami - ty záměrně likvidují bělošskou většinu.



"Obě verze této teorie jsou v jistém smyslu konspiračními teoriemi. Tvrdí, že nejde jen o zákonitosti imigrace a demografické změny, ale že je to zosnováno. A kdo to provádí a za jakým účelem, o tom až příliš rádi spekulují vzdálenější okrajové skupiny krajní pravice."



I na "plnotučných" krajně pravicových okrajích se do teorie velké výměny vejde řada protichůdných myšlenek. Obviněný střelec z Buffala tvrdí, že ho "zradikalizovala" internetová diskusní fóra jako Reddit, 4chan a 8chan, která začal procházet v době pandemie. Tato fóra se stala vstupní branou bělošského nacionalistického extremismu, a to prostřednictvím sdílení rasistických memů, konspiračních teorií a extremistické literatury a manifestů. Jeho manifest si do značné míry vypůjčuje z manifestu střelce z Christchurch, který v roce 2019 na Novém Zélandu zabil 51 lidí. Tento manifest nesl název "Velká výměna". Byl plný rasistických, bělošských nacionalistických a protiimigračních nálad, brojil proti klesající bělošské porodnosti, proti "genocidě bělochů" a proti imigrační politice údajně poškozující lidi evropského původu.



Na témata nahrazení se odvolávali také masoví střelci na norském ostrově Utøya v roce 2011, v synagoze Tree of Life v Pittsburghu v Pensylvánii v roce 2018 a v El Pasu v Texasu v roce 2019. Každý z těchto střelců - všichni běloši - se však zaměřil na jinou skupinu lidí. Střelec z Buffala zabíjel pouze černochy. Střelec z Christchurch terorizoval muslimy, kteří odcházeli z pátečních modliteb. V El Pasu byli obětmi Latinoameričané. V Utøyi to byli mladí, většinou bílí Norové na letním levicovém táboře. V Pittsburghu střelec útočil na židy a obviňoval neziskovou skupinu založenou v 19. století na podporu židů prchajících před pronásledováním ve východní Evropě, že umožnila příchod "vetřelcům ..., kteří zabíjejí naše lidi".



Ještě relativně nedávno se mainstreamový politický diskurz od této teorie nahrazení příliš nelišil. Rasistické strašení nebílými přistěhovalci, kteří vytlačují bílé obyvatelstvo, bylo faktorem imigrační politiky USA po více než sto let, vysvětluje Reece Jones, autor knihy White Borders (Bílé hranice), která se zabývá historií imigrační politiky USA, zatímco etnická nebo rasová skupina, která je obětním beránkem, se v průběhu času měnila.



V 70. letech 19. století vznikly první americké imigrační zákony v reakci na příliv Číňanů. V roce 1910 vadili japonští přistěhovalci. Ve 20. letech 20. století vadili židovští uprchlíci z Evropy, poté příchozí ze střední a jižní Evropy. "Jakmile začnou přicházet nové, odlišné skupiny přistěhovalců, vynořují se na povrch stejné obavy," říká Jones. "Stejně se mluvilo o tom, že nebělošští přistěhovalci jsou invazí, že přinášejí nemoci, že nahradí bílé Američany, že změní kulturu místa.."



Paradoxně to ovšem byli bílí Evropané, kdo v průběhu dějin provedl většinu nahrazení obyvatelstva. Protiargumenty k teorii velkého nahrazování by poukázaly na to, že pokud má někdo důvod ke stížnostem, jsou to původní obyvatelé Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu, Afriky a mnoha dalších částí světa, kteří byli "nahrazeni" koloniálními osadníky. Domorodí Američané tvoří méně než 3 % obyvatel USA. Přesto se díky teorii velkého nahrazení mohou lidé, kteří kdysi násilně kolonizovali velkou část zbytku světa, stavět do role utlačovaných obětí.



Na počátku 20. století nebyli v USA za skutečně "bílé" považováni ani Italové. Většina vědců a akademiků se stále hlásila k pseudovědeckým teoriím rasové odlišnosti a hierarchie, podle nichž byli "středoevropští" a "středozemští" Evropané podřadnější než "nordická" rasa ze západní a severní Evropy.



Tyto teorie zpopularizovala kniha The Passing of the Great Race (Smrt vynikající rasy), kterou v roce 1916 napsal Madison Grant, právník, eugenik a ochránce přírody z New Yorku. "Grant v té knize tvrdí, že bělochy můžeme považovat za ohrožený druh," říká Jones. "Podle něj tím, že zabráníte vstupu nebělochů do chráněné oblasti Ameriky, můžete zachovat tuto 'kvalitní rasu', kterou on identifikuje, tedy Severoevropany."



Podobné obavy podněcovaly i potlačování Afroameričanů. Grant a jeho nástupci byli rozhodně proti míšení ras, "mongrelizaci" a "miscegenaci". Ve skutečnosti se však obávali, že osvobození černí Američané nakonec početně převýší bílé Američany, čímž rozředí nejen bílou rasovou "čistotu", ale také moc bílých.



Grantova kniha měla velký vliv. Podpořili ji američtí prezidenti Theodore Roosevelt a Calvin Coolidge a odkazoval na ni F. Scott Fitzgerald ve Velkém Gatsbym (Tom Buchanan tam říká: "Jde o to, že pokud si nedáme pozor, bílá rasa bude - bude zcela zlikvidována. Je to všechno vědecká záležitost, je to dokázáno.") Grantův výzkum byl podkladem pro imigrační zákon z roku 1924, který stanovil kvóty pro přistěhovalce do USA na základě národnostního původu, přičemž výrazně zvýhodnil Severoevropany a Západoevropany a vyloučil téměř všechny Asiaty a Afričany.



Kniha Smrt vynikající rasy měla ještě jednoho významného fanouška: Adolfa Hitlera. Nazýval ji svou "biblí" a americkou imigrační politiku uzavřených dveří považoval za vzor pro Třetí říši. Hitler syntetizoval Grantovy myšlenky se svými vlastními antisemitskými konspiračními teoriemi, čímž se teorie nahrazení vydala "plnotučnou" cestou. V Mein Kampfu Hitler obvinil židy, že do "Porýní" přivedli černochy, aby "zbastardizovali" bílou rasu a kulturně a politicky ji poškodili, aby židé mohli vládnout.



Teprve dlouho po druhé světové válce odstranil zákon o imigraci a národnosti z roku 1965 diskriminační kritérium "národnostního původu" - přesto tento zákon stále zvýhodňoval imigranty, kteří byli příbuznými Američanů. Toto ustanovení mělo podpořit přistěhovalectví většího počtu příbuzných bílých Američanů, a tím zachovat status quo. Namísto toho se objevilo více žádostí od rodin nově příchozích přistěhovalců ze zemí, jako je Mexiko, Indie a Čína. To se nyní označuje jako "řetězová migrace".

Reklama



Teprve dlouho po druhé světové válce bylo zákonem o imigraci a občanství z roku 1965 odstraněno diskriminační kritérium "národního původu" - tento zákon však stále zvýhodňoval přistěhovalce, kteří byli příbuznými Američanů. Toto ustanovení mělo podpořit přistěhovalectví většího počtu příbuzných bílých Američanů, a tím zachovat status quo. Namísto toho se objevilo více žádostí od rodin nově příchozích přistěhovalců ze zemí, jako je Mexiko, Indie a Čína. To se nyní označuje jako "řetězová migrace".



V poválečné Evropě se brzy objevila témata z mírné verze teorie rasového nahrazení. V proslulém projevu Enocha Powella, který pronesl v Británii v roce 1968, bylo ústředním tvrzením tohoto konzervativního poslance, že přistěhovalectví ze zemí Britského společenství národů dělá ze stávajících Britů "cizince ve vlastní zemi" a že "za 15 nebo 20 let bude mít černoch nad bělochem bič".



Podobné nálady se objevily na přelomu 60. a 70. let ve Francii prostřednictvím Národní fronty Jean-Marie Le Pena a hnutí Nové pravice Alaina de Benoista. Z Francie vzešly dva klíčové texty o teorii rasového nahrazení. Jedním z nich byl román Jeana Raspaila Tábor svatých z roku 1973, apokalyptický, nestydatě rasistický scénář, v němž migranti z globálního Jihu napadají Evropu. V roce 2011 pak Renaud Camus vyložil svou protimuslimskou a protiimigrační konspirační teorii v knize Velká záměna, od níž je odvozen název současného hnutí. Camus v ní běžně označuje Neevropany za "kolonizátory".



Tyto evropské proudy byly do krajně pravicové politiky USA importovány dobře financovanými skupinami, jako je Federace pro americkou imigrační reformu zesnulého Johna Tantona a Centrum pro imigrační studia, a také jeho nakladatelstvím Social Contact, které vydalo bělošské nacionalistické texty včetně překladu Tábora svatých. "Tyto skupiny využívají tyto peníze v posledních 30 letech k tomu, aby teorii o rasovém nahrazení obyvatelstva nenápadně znovu zavedly do veřejného diskurzu," říká Jones. "Často mají nevinné názvy - prezentují se jako běžné thinktanky - ale to, co produkují, jsou v podstatě verze stejných bělošských suprematistických myšlenek."





Tyto myšlenky se mísí s domácími teoriemi, jako je "genocida bílých", kterou zpopularizoval neonacistický vůdce David Lane. Většinu Tantonových organizací označuje Southern Poverty Law Center za nenávistné skupiny, ale postavy s nimi spojené, včetně Jeffa Sessionse a Stephena Millera, pracovaly v Trumpově administrativě. Proto si Trump stěžuje na přistěhovalce ze "zasraných zemí" a snaží se zakázat imigraci z většinově muslimských zemí.





Jeff Sessions, který byl za vlády Donalda Trumpa generálním prokurátorem, se při své práci senátora USA pravidelně odvolával na zprávy protiimigračních skupin.







Jones není v krátkodobém horizontu optimistický. "Naznačil jsem, že to bude jen horší - a útok v Buffalu to bohužel potvrzuje. Občanská válka byla přesně o tomhle. Myslím, že o druhé světové válce můžete uvažovat podobně jako o boji proti těmto fašistickým myšlenkám. Myslím, že právě teď se nacházíme v jednom z takových momentů."







Zdroj v angličtině ZDE

-1

695

Etnonacionalistická a protiimigrační politika se napříč Evropou spojila do takzvaného identitářského hnutí. Ústřední roli v něm hraje teorie velké rasové výměny, říká José Pedro Zúquete, profesor sociálních věd na Lisabonské univerzitě a autor knihy. "Identitáři demografické změny považují nikoliv za pozitivní věc, ale za civilizační katastrofu." Varují, že by to mohlo vést k tomu, že se evropské země zvrhnou v rozvrácené státy "s vyšší kriminalitou, s rostoucími etnickými konflikty a nakonec s občanskými válkami".Identitářské hnutí se dál posouvá do hlavního evropského proudu. V nedávných francouzských prezidentských volbách krajně pravicový kandidát Éric Zemmour prohlásil: "Cítil jsem, že mou povinností je zachránit Francii před velkou výměno ras." Soupeři včetně Marine Le Penové přitvrdili svou protiimigrační rétoriku, přesto vypadali relativně méně extrémně. Zemmour získal v prvním kole pouze 7 % hlasů, "ale dokázal skutečně posunout Overtonovo okno [mainstreamový diskurz]", říká Zúquete. Podle průzkumu z roku 2021 67 % Francouzů uvedlo, že se "obává myšlenky velké rasové výměny".V USA při sčítání lidu v roce 2020 poprvé v historii klesl počet bělochů. Proporčně jsou bílí Američané na historickém minimu, tvoří 61,6 % populace, zatímco v roce 2010 to bylo 72,4 % a v roce 1940 téměř 90 %. Avšak místo toho, aby se na příběh moderních USA dívali jako na příběh postupných imigračních vln - v duchu hesla Sochy Svobody "dejte mi své shromážděné masy" -, snaží se zastánci teorie nahrazení vést mezi sebou a následnými imigranty arbitrární hranici.Odvolávání se na velkou teorii nahrazení jim to umožňuje bez otevřeného rasismu nebo konspiračních teorií, i když to znamená uchýlit se k neobratnému eufemismu. Carlson například hovořil o "poslušných voličích z třetího světa", kteří představují hrozbu pro "rodilé Američany". Republikánský kongresman Scott Perry tvrdil: "Nahrazujeme Američany narozené v této zemi, rodilé Američany". Dnes jsou údajnými agenty rasového nahrazování demokraté, respektive "elity" a "globalisté", kteří "plánují změnit obyvatelstvo země", jak tvrdí Carlson, "aby získali a udrželi si moc". Základním předpokladem je, že noví, nebělošští přistěhovalci do USA budou automaticky volit demokraty.Situace se pravděpodobně v dohledné době nezlepší. Podle OSN činil v roce 2019 počet migrantů ze zahraničí 272 milionů, což je 3,5 % světové populace. Válka, násilí, nerovnost a klimatická krize situaci ještě zhorší. Incidenty, jako je střelba v Buffalu, vypadají jako extrémní projev - a doufejme, že i jako výzva k probuzení -, ale skutečným problémem je, že hranice mezi "plnotučnou" a mírnou" verzí teorie rasového nahrazení mizí, což potenciálně otevírá cestu k plnohodnotnému fašismu."K nárůstu pravicového extremismu může e dojít pouze tehdy, když konzervativci ztratí brzdu vůči radikální pravici," říká Feldman. "Když se konzervativci nechají svést pravicovým extremismem, problém se zvětší. Tím nechci říci, že pravicový extremismus není problémem vždycky, ale zůstane na okraji, pokud nebude aktivně přesunut do mainstreamu."Situace nejeví přílišné známky toho, že by se měla zmírnit. Robert Pape, profesor politologie na Chicagské univerzitě, tento týden na senátním slyšení o domácím americkém terorismu řekl, že vzniká smrtící koktejl. "Jsme nyní svědky toho, že ti, kdo obhajují velkou rasovou výměnu, získávají politické výhody a finanční přínosy," řekl Pape. Politici a mediálně známé osobnosti, včetně Donalda Trumpa, se v důsledku zdůrazňování velké náhrady stávali populárnějšími. "To je velmi znepokojující trend."