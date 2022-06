Vojenské zhodnocení ruské krize: USA by měly dodat Ukrajině další moderní zbraňové systémy

10. 6. 2022

I když předání amerických vysoce pohyblivých dělostřeleckých raketových systémů (HIMARS) a britských raketometů (MLRS) Ukrajině pomůže, soudíme, že množství systémů a munice plánované k přesunu v první tranši bude mít na průběh boje pouze malý dopad, uvádí hodnocení Atlantické rady. I když předání amerických vysoce pohyblivých dělostřeleckých raketových systémů (HIMARS) a britských raketometů (MLRS) Ukrajině pomůže, soudíme, že množství systémů a munice plánované k přesunu v první tranši bude mít na průběh boje pouze malý dopad,

Ruské tažení v oblasti Donbasu se zastavuje a početní převaze Ruska v silách a palbách účinně čelí taktické využití ukrajinských zpravodajských informací z bojiště.

Závod v zásobování vojáků v předních liniích zůstává základním pilířem vojenského úspěchu na obou stranách. Vzhledem k tomu, že Rusko posílá více branců na podporu tažení na Donbasu, Ukrajina se zaměří na posílení logistických dodávek a přesun pozemních systémů do předních linií.

Ruská ofenzíva

Zdá se, že tažení Kremlu na Donbasu – které se soustředilo na hromadění ruských jednotek a palebné síly kolem Severodoněcka ve snaze dobýt strategicky důležité město – se zpomalila až zastavila. Omezené ukrajinské protiútoky získaly zpět malé oblasti kolem města a od zveřejnění soudíme, že riziko obklíčení a zničení nebo kapitulace ukrajinských sil tam ustoupilo. Ačkoli si Rusko v regionu udržuje početní převahu v silách a vyspělých zbraních, ukrajinské síly tuto výhodu zmírnily použitím zpravodajských informací z bojiště – jako je potopení ruského křižníku Moskva a ukrajinské přepadení ruského praporu překračujícího řeku Siverskij Donec - k navádění přímé přesné palby a zastavení ruských záloh, zastavení posil a zásobování a přímým lokalizovaným protiútokům. Tažení na Donbasu se blíží krvavé patové situaci, přičemž linie kontroly v Doněcké a Luhanské oblasti zůstává v podstatě nezměněna v průběhu dnů a dokonce týdnů.

Přísun ruských sil a palby do oblasti kolem Severodoněcka má za cíl zlomit ukrajinský odpor, což by Kremlu umožnilo obklíčit ukrajinské síly v Severodoněckém výběžku. To nás vede k přesvědčení, že cílem Ruska je zničit hlavní ukrajinské bojové síly na Donbasu a umožnit Rusku zabrat většinu nebo všechny oblasti Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajinské síly budou postupovat vpřed s precizním použitím palby, aby připravily protivníka o hybný moment a zabránily doplňování zásob ruských frontových sil. Kromě toho budou nadále provádět omezené protiútoky s cílem uhasit ruský odpor, získat zpět velké části země a přesunout linii kontroly mnohem blíže k ruským hranicím.

Jak tomu bylo od začátku kampaně na Donbasu, závod o doplnění zásob bude pro obě strany kritický. Aby Kreml nahradil své ztráty, možná se bude muset uchýlit k vyslání tisíců dalších branců. Ukrajina mezitím musí udržovat své logistické linie a posunout pozemní palby kupředu, včetně dělostřelectva s dlouhým dostřelem, raketometů a bezpilotních vzdušných systémů.

USA a spojenecká podpora Ukrajině

Americká dodávka raketových systémů na Ukrajinu. Dne 1. června oznámilo americké ministerstvo obrany (DoD) novou tranši bezpečnostní pomoci Ukrajině v hodnotě 700 milionů dolarů. Vrcholem tohoto balíčku byl první příslib salvových raketometů vyrobených v USA, po kterých ukrajinská armáda a vláda volaly od začátku konfliktu – s přidanou naléhavostí, jak postupovalo tažení na Donbasu. Ministerstvo obrany oznámilo rozmístění čtyř odpalovacích zařízení HIMARS a související munice, včetně systému Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), který je schopen zasáhnout cíle na vzdálenost 80 km.

Význam HIMARSu. Vzhledem k tomu, že se rozsah války na Ukrajině zúžil na vyčerpávající bitvu o Donbas, potřeba nasadit palebnou sílu zvýšila význam schopnosti palby na velké vzdálenosti. V předchozích tranších bezpečnostní pomoci poslaly Spojené státy 108 155mm houfnic s dlouhým dostřelem a více než 220 000 155mm dělostřeleckých granátů. 155mm houfnice má dostřel 30 km, takže HIMARS je nyní systémem s nejdelším dostřelem, jaký Spojené státy Ukrajině poskytly. Každý systém je schopen odpálit šest raket GMLRS nebo jednu raketu Army Tactical Missile System (ATACMS). (Spojené státy zatím nesouhlasily s předáním ATCMS.)

Administrativa se vyhýbá odesílání munice HIMARS s dlouhým dostřelem. Bidenova administrativa měla jasno v tom, že neposílá munici HIMARS s nejdelším doletem, buď Extended Range (ER)-GMLRS (dostřel 150 + km) nebo ATACMS (dostřel 300 + km), aby zabránila Ukrajině útočit na cíle uvnitř Ruska. I když to pravděpodobně zmírňuje riziko eskalace, znamená to, že čtyři ukrajinská odpalovací zařízení HIMARS musí být přesunuta do vzdálenosti 80 km od fronty Donbasu – nebo blíže, pokud se ukrajinské síly rozhodnou zaměřit ruské posily nebo zásobovací linie za frontou. Odpalovací zařízení HIMARS by tedy mohla být zasažena ruským vzdušným, raketovým nebo raketovým útokem.

Potenciální budoucí předání HIMARS. Ačkoli HIMARS posílí ukrajinské přesné palby, malý počet odpalovacích zařízení a neschopnost nasadit munici ER-GMLRS nebo ATACMS omezují účinek tohoto předání, což nás vede k přesvědčení, že HIMARS nebude mít na tažení na Donbasu rozhodující vliv. To znamená, že Bidenova administrativa pomalu urychlovala přesun 155mm houfnic a původně oznámila přesun osmnácti dělostřeleckých systémů s dlouhým dostřelem. Tlumená ruská reakce možná povzbudila administrativu k agresivnějšímu postoji zasláním dalších devadesáti zbraní. Možná bude vyhodnocovat reakci Ruska na počáteční tranši čtyř odpalovacích zařízení HIMARS a munice GMLRS, než oznámí další tranši odpalovacích zařízení a buď ER-GMLRS nebo ATACMS, nebo obojí. Myslíme si, že HIMARS by mohl být rozhodující v boji na Donbasu za předpokladu výrazného nárůstu počtu odpalovacích zařízení. Přesun munice ER-GMLRS by dále posílil schopnost Ukrajiny zasahovat cíle za předními liniemi a zvýšil by schopnost přežití těchto odpalovacích zařízení.

Británie posílá systémy MLRS. 6. dubna oznámil britský ministr obrany Ben Wallace plány poslat na Ukrajinu sledované systémy MLRS (původně tři). MLRS je starší, větší bratr systému HIMARS. Obsahuje dva raketové moduly po šesti raketnicích na nosiči. Jeho podvozek podobný tanku mu dává lepší manévrovatelnost v drsném, blátivém terénu, i když se vyznačuje nižší rychlostí než kolové systémy HIMARS.

NATO zůstává opatrné kvůli riziku eskalace. NATO se stále snaží rozhodnout, zda poskytne Ukrajině zbraně, které potřebuje k rozhodnému vítězství ve válce, nebo dodá jen tolik, aby prodloužilo válku v naději na stažení Ruska. Ukrajina prodloužila tuto válku déle, než se očekávalo, a ruský prezident Vladimir Putin několikrát varoval Alianci před riziky eskalace, pokud bude Ukrajině dodávat zbraně. Není jasné, co by mohlo vyvolat eskalaci ze strany Ruska – jako je hrozba taktického jaderného úderu. Pokud Rusko začne na Ukrajině ve velkém ustupovat, soudíme, že se dramaticky zvýší rizika eskalace.

Rakety s prodlouženým doletem. Putinova varování již ovlivnila rozhodnutí zemí NATO o dodávkách stíhaček; zdá se, že také zpozdila dodávky pokročilých raketových systémů. Ale nyní, když Spojené státy a další země NATO přijaly riziko dodávek těchto zbraní, stojí před rozhodnutím, zda budou nadále zadržovat své plné schopnosti, jmenovitě dodávky raket s prodlouženým doletem, jako jsou GMLRS-ER a ATACMS.

Zásoby raket. Bidenova administrativa oznámila, že nejprve plánuje poslat na Ukrajinu čtyřicet osm raket. To je extrémně nízké množství, vezmeme-li v úvahu hrozbu, jíž Ukrajina čelí. Dodávky raket ze strany Spojených států, Británie a NATO se musejí podstatně zvýšit, aby Ukrajině výrazně pomohly.

Počet systémů. Počet raketových systémů oznámených Spojenými státy a Británií jsou k dnešnímu dni většinou symbolické. Ukrajinští představitelé nedávno prohlásili, že šedesát odpalovacích zařízení by zastavilo ruské síly, čtyřicet by je zpomalilo a že dvacet bude mít na bojišti jen menší dopady.

Závěr

Pokud se bitva na východní Ukrajině stane opotřebovací válkou, Rusové jsou v současné době favority na vítězství. Kromě toho, že mají mnohem větší populaci, ze které lze čerpat náhradní síly, Rusko ví, že Ukrajina je závislá na starších tancích a stíhačkách ruské výroby. Zatímco Polsko nedávno dalo Ukrajině 240 svých starých T-72, darování starého vybavení od bývalých členů Varšavské smlouvy je pouze dočasným řešením. Aby pomohly Ukrajině vyhnat ruské síly ze svého území – a v budoucnu se ubránit – musejí Spojené státy zahájit plný přechod na vybavení vyrobené v USA. To znamená, že Washington by měl poslat tanky M1 Abrams, stíhačky F-16, lehká obrněná vozidla a vrtulníky. Věříme, že by to mělo být doprovázeno obnovenými prohlášeními USA, že nebudou do konfliktu vojensky zasahovat, aby se zmírnily ruské obavy.

Zdroj v angličtině: ZDE

