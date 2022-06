Schopnosti českého státu od seniorů až po jednotné inkasní místo

9. 6. 2022 / Boris Cvek

Podle informací na Seznam zprávy pět seniorů denně volá na speciální linku prospěšné společnosti Elpida, protože kvůli tomu, že se jim podařilo ušetřit na energiích, mají přijít o příspěvek na bydlení v následujícím čtvrtletí. Inu, jak to řekl dávno sociolog Buchtík v ČRo Plus: náš systém sociální podpory přistupuje k lidem v duchu hesla: na chudé musí být přísnost.

Ostatně současná lidová moudrost k tomu třeba i přidá tvrzení, že by senioři třeba mohli roztočit inflaci, kdyby jim zbylo pár tisíc na lepší stravu, léky nebo drobnost pro vnuky. Mezitím pan Arenberger může mít ze snížených daní nakoupenu další desítku nemovitostí (měl jich už v době svého ministrování přes 160), ale to inflaci nepohání, to jistě ne.

Uskromníte se, šetříte na plynu a elektřině, abyste nemuseli pod most, a stát vás odmění tím, že vám vezme dávky, které vás drželi nad vodou. Neříkám, že to je zrovna chyba této vlády, je to chyba českého přístupu k chudým a slabým obecně. Dodnes nemáme systém sociálního bydlení, jak je běžné ve všech vyspělých západních zemích. O exekucích nemluvě.

Jedním z hlavních důvodů, jak ukazuje článek Daniea Grose „The Transatlantic Growth Gap“, publikovaný v Project Syndicate, schopnosti USA rychle se dostat z ekonomické krize před cca deset lety byla rychlost oddlužení fyzických osob. V USA je to podle článku možné dokonce v řádu měsíců či týdnů. V EU jsou to roky a připomíná to torturu, o českém pojetí dluhů a exekucí nemluvě. Na stránkách United States Courts jsem si našel nález Nejvyššího soudu z roku 1934: možnost oddlužení dává poctivému, ale neštěstím stiženému dlužníku novou příležitost v životě pro úsilí nezatížené předchozími dluhy (BC: díky tomu ten člověk pak může i normálně pracovat, vydělávat, platit daně, kupovat, prostě pohánět ekonomiku). U nás jsme to měli a částečně i máme naopak: dlužník byl záměrně drcen neštěstím, aby z něho mohlo být z komerčních důvodů vymáčknuto bez ohledu na společenský zájem a spravedlnost co nejvíce. A tak máme desítky, stovky tisíc se životy znetvořenými touto odpornou a pro celou společnost smrtící torturou.

Další zajímavou věc, kterou jsem objevil v souvislosti se schopností českého státu něco dělat ve veřejném zájmu, je tzv. jednotné inkasní místo. Tady budu už jen citovat z Wikipedie (dodnes jednotné inkasní místo nemáme a zřejmě ani ve výhledu dalších 10 let mít nebudeme, není to prostě v možnostech tohoto státu stejně jako mnoho jiných věcí, třeba efektivní stavba dálnic nebo železnic, a to bez ohledu na měnící se politické reprezentace):

Prosinec 2006: Záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění byl schválen jako Usnesení vlády číslo 1462/2006

Září 2007: Vládou ČR byl vysloven souhlas se sloučením orgánů daňové a celní správy. Tento záměr byl v červnu 2010 potichu zrušen

2009: Předkládací zpráva Min. financí k projektu JIM

2010: Závazek Vlády ČR "urychleně dokončit projekt Jednotného inkasního místa (JIM) pro daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění)".

Září 2011: Světová banka zhodnotila Studii proveditelnosti JIM, kterou zpracovávala firma Deloitte Advisory, s.r.o. Studie odhadla náklady na 2,9 mld. Kč a personální úspory ve výši 2846 pracovních míst.

Duben 2013: Min.financí oznámilo, že plné spuštění jednotného inkasního místa začne až od roku 2015

Září 2013: Česká televize oznámila, že kvůli pádu vlády parlament pravděpodobně nestihne přijmout doprovodné zákony. Ministerstvo financí proto navrhuje odklad JIM až na rok 2016.

Říjen 2014: Zákon 458/2011 Sb. o zřízení jednoho inkasního místa byl zákonem 267/2014 Sb. prakticky zrušen. Příslušný návrh včetně důvodové zprávy předložilo Min. financí v květnu.

2015: Podle údajů Světové banky trvala v roce 2014 v Česku administrace daňových povinností 405 hodin, což je po Bulharsku druhý nejhorší výsledek v Evropě.

Červenec 2016: NKÚ prověřil využití investovaných peněz (celkem skoro 3,5 miliardy). Zjistil, že 80% z kontrolovaných prostředků vyčerpalo Generální finanční ředitelství na provoz, GŘ cel zase například za uniformy a opravilo velkokapacitní rentgen.

2018: Vláda zvažuje opět zavést Jedno inkasní místo.







