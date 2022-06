Mír s vůní koblih a Roundupu

10. 6. 2022 / Karel Dolejší

Osobně Babiš svými postoji prokazuje, že je stále stejně hloupý a neinformovaný, jako když po pár měsících vychvaloval polovičatá protipandemická opatření své vlády coby "definitivně" úspěšná a v zahraničí se chvástal, že jsme "best in COVID".



Jaké to mělo následky si snad ještě pamatujeme: Další vlny pandemie Česko za Babiše zvládalo hůř a hůř, až se spolehlivě propracovalo na konec žebříčku evropských zemí. Zatímco Babiš vyhlásil konec koronavirové pandemie v létě roku 2020, ve skutečnosti se s ní celý svět potýká dosud. Nové varianty mutace omikron se šíří nezávisle na teplém počasí a očkování poskytuje ochranu před vážným průběhem, před nákazou již méně. Americké úřady už se usilovně připravují na silnou podzimní vlnu COVIDu a odhadují, že přinese až 100 000 000 nemocných.

Jestli tedy praktické zkušenosti s přístupem Andreje Babiše k vážným krizím něco spolehlivě ukazují, je to fakt, že jde o naprostého neumětele, který ani nedokáže pochopit, co se vlastně děje. Pandemii nepochopil dodnes. Ale za to má teď navíc ještě neobyčejně silný názor na ruskou invazi proti Ukrajině.

Podle Babiše, který si myslel, že jsme porazili COVID v létě 2020, jsme letos porazili Putina už v březnu. Současné boje na Donbasu ho nezajímají a jak se tak projíždí obytňákem po okreskách, dospěl k závěru, že už ho válka nebaví.

I když jsou běžná média pravidelně plná zpráv o událostech na Ukrajině, v babišomédiích žádné důkladné zpravodajství ani analytiku nenajdeme. Zmíněné věci se nachází ve specializovaných periodikách, zpravodajských shrnutích vládních agentur i nezávislých think-tanků, atp.

A ty nejpodrobnější a nejzásadnější informace o průběhu konfliktu jsou pochopitelně před obyčejnými smrtelníky utajovány skoro stejně důkladně, jako Putinovo lejno.

Andrej Babiš je poslancem, který nepracuje v žádném z parlamentních výborů, natož pak ve výboru pro obranu a bezpečnost. A jak dávno víme, rozhodně také není nějakým nezávislým expertem na bezpečnostní problematiku.

Jinak řečeno, Babiš o ukrajinské válce neví vůbec nic a jeho představa "už jsme udělali dost a je vyhráno", je zcela vycucaná z prstu.

Samozřejmě běžný Babišův volič, který se dávno nachází za zenitem osobních poznávacích schopností a kterým zmítají plytké "lidové" emoce, si nedá dohromady, jak se věci mají, a jako u podobně arogantního ignoranta Zemana se bude domnívat, že poslanec Babiš, který v pracovní době vede soukromou prezidentskou nekampaň a nemá absolutně čas orientovat se v dění ve světě, disponuje moudrostí nade všechno chápání.

Takže ani na vteřinu nezapochybuje, že mír s vůní koblih a Roundupu je prostě a jednoduše na dosah ruky.

