Americká armáda odkládá vydání nové doktríny, aby začlenila poučení z Ukrajiny

10. 6. 2022

Americká armáda odkládá vydání své doktríny multidoménových operací o několik měsíců, aby ji zdokonalila o lekce z války na Ukrajině, řekl ve velitel armádního velitelství výcviku a doktríny, informuje Caitlin M. Kenneyová. Americká armáda odkládá vydání své doktríny multidoménových operací o několik měsíců, aby ji zdokonalila o lekce z války na Ukrajině, řekl ve velitel armádního velitelství výcviku a doktríny,

Konflikt je příležitostí pro armádu, aby se podívala na svou doktrínu, aniž by riskovala americké vojáky, řekl generál Paul Funk během akce Asociace armády Spojených států.

"Ujistíme se, že to funguje. Nepouštějme ven něco, co nemá šanci fungovat, ne? Doktrína vám jen dává základ, který můžete změnit,“ řekl Funk. "Takže se chcete ujistit, že když to pro vás někdo skutečně modeluje, měly byste toho využít, ne? To je to, co děláme."

TRADOC představil nejnovější koncept služby pro fungování jako součást vševojskových sil v roce 2018 v publikaci "The US Army in Multi-Domain Operations 2028". Od té doby byl koncept rozšířen do podrobného souboru provozních principů – tedy doktríny –, která měla být vydána tento měsíc.

Místo toho armáda vyslala celý tým Centra pro armádní lekce do Evropy, "aby zachytil tato pozorování, abychom se mohli vrátit, zkontrolovat naši doktrínu a ujistit se, že je v pořádku," řekl generál.

Tým zahrnuje řadu armádních představitelů, od autorů doktrín po vojenské pedagogy, kteří hovoří s americkými instruktory, ukrajinskými silami a dokonce s uprchlíky, aby se dozvěděli co nejvíce o taktikách a strategiích používaných ve válce, řekl Funk.

"Snaží se shromáždit všechno." Ale snaží se to udělat optikou ‚budeme připraveni na budoucnost‘, že? Nechceme se tedy poučit z minulosti, chceme být připraveni na ponaučení z budoucnosti," řekl.

Od února se představitelé a experti ministerstva obrany opakovaně zmiňovali o poučení – z průzkumu, vševojskových operací a logistiky – z boje mezi ruskými a ukrajinskými silami.

