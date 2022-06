Tisková zpráva:

Europoslanci chtějí reformovat Evropskou unii. Vyslovili se pro změnu zakládajících smluv

10. 6. 2022

Europoslanci podpořili hned dvě usnesení požadující právo iniciovat právní předpisy ze strany Evropského parlamentu. Ten je sice jediným přímo voleným evropským orgánem, který ale dosud jako jediný nemá pravomoc předkládat zákony. Kvůli tomu by ale bylo nutné změnit zakládající smlouvy. To by měly umožnit právě výsledky Konference o budoucnosti Evropy, které otevření smluv také vyžadují.

„Evropský parlament je jediný orgán přímo reprezentující evropské občany a přitom jejich přání promítá v konkrétních pravidlech pouze nepřímo. To musíme změnit. Instituce musí být občanům co nejblíže, proto chceme Parlamentu více rozvázat ruce. Zástupci evropských občanů by měli mít právo navrhovat zákony stejně, jako to například mají poslanci v Poslanecké sněmovně. Jsou to právě europoslanci, kteří jsou v každodenním kontaktu s občany a přitom mají omezenou možnost prosazovat jejich požadavky,“ vysvětluje kvestor Evropského parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja.

V rámci rezoluce týkající se změn smluv EU, europoslanci také požadují, aby se rozšířilo hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU na další oblasti. Během jednání o sankcích proti Rusku se ukázal dosavadní systém rozhodování jednomyslností jako neefektivní.

„Už u prvního sankčního balíčku jsem říkal, že jednotnost Evropy je časovaná bomba. Bylo jasné, že se do určité míry rozbije. Dlouhodobě proto upozorňuji na to, že systém rozhodování v Radě by se měl změnit na hlasování kvalifikovanou většinou i v oblasti zahraniční politiky, jako je to v drtivé většině ostatních oblastí. Jedna jediná země nemůže blokovat akceschopnost celé Evropy v takto důležitých otázkách,“ doplňuje Kolaja.

