Pozor na to, další vlna covidu se blíží. Zde je návod, jak ji zvládnout

14. 6. 2022

čas čtení 6 minut



Zdá se, že každé tři měsíce dochází k prudkému nárůstu počtu infekcí, ale máme schopnost tuto vlnu překonat, pokud budeme jednat moudře



Roušky a ventilace jsou stále důležitá opatření, která musíme dodržovat





S příchodem léta, více než dva roky od vypuknutí pandemie covidu-19, jsou slova "nová vlna" pravděpodobně to poslední, co by kdo chtěl slyšet. Přesto je pravda, že nedávné údaje z Velké Británie (stejně jako údaje z Floridy a dalších míst, včetně ČR) naznačují, že sublinie varianty omikron, BA.4 a BA.5, odstartovaly novou vlnu případů. Vzhledem k tomu, že pandemie již nedominuje ve zprávách tak jako dříve, stojí za to zhodnotit, jak jsme na tom a co je třeba udělat, píše britská profesorka veřejného zdraví Devi Shridhar. S příchodem léta, více než dva roky od vypuknutí pandemie covidu-19, jsou slova "nová vlna" pravděpodobně to poslední, co by kdo chtěl slyšet. Přesto je pravda, že nedávné údaje z Velké Británie (stejně jako údaje z Floridy a dalších míst, včetně ČR) naznačují, že sublinie varianty omikron, BA.4 a BA.5, odstartovaly novou vlnu případů. Vzhledem k tomu, že pandemie již nedominuje ve zprávách tak jako dříve, stojí za to zhodnotit, jak jsme na tom a co je třeba udělat,





Koneckonců tyto varianty omikronu nejsou závažnější, ale mají schopnost znovu nakazit lidi, a to i ty, kteří prodělali předchozí verzi omikronu. To je další důkaz, že dosažení "stádní imunity" (kdy je očkováno nebo nakaženo dostatečné množství lidí, aby se zastavila další cirkulace) proti covidu-19 je pravděpodobně nemožné.



Při pohledu na poslední dva roky a na různá místa se zdá, že vlna případů onemocnění virem covid-19 se objevuje každé tři měsíce. Není tedy překvapivé, že k tomu dochází znovu, a další vlnu bychom měli očekávat tuto zimu. Ačkoli představa, že nemoc cirkuluje, může vyvolávat obavy, máme nyní k dispozici množství vědeckých poznatků a nástrojů, které můžeme použít. Měli bychom se zaměřit na to, co tyto případy znamenají pro dlouhodobý covid a pro hospitalizace. Navíc je tu dobrá zpráva: nový výzkum naznačuje, že omikron je z hlediska hospitalizací a úmrtí skutečně o dost mírnější než delta.



Samozřejmě by bylo lepší se covidu-19 vyhnout, vzhledem k rostoucímu počtu negativních zdravotních následků, s nimiž je toto onemocnění spojováno. Problémem je, jak toho nejlépe dosáhnout, a to v porovnání s náklady, které s sebou nese úplné vyhnutí se covidu: přenašečem této nemoci jsou jiní lidé, které (většinou) rádi vídáme, jsme jim nablízku nebo je musíme vídat z pracovních důvodů. Lidé jsou společenské bytosti a pro mnoho lidí je velkou součástí kvality našeho života styk s ostatními, jak je vidět na rychlém návratu na festivaly, oslavy a společenské akce.



Roušky a větrání jsou stále důležitá opatření. Nošení lékařské roušky je účinným způsobem ochrany před infekcemi dýchacích cest, zejména v prostředí s velkým počtem lidí. Přesto si musíme také uvědomit, že jsou drahé a při dlouhodobém nošení mohou být nepohodlné. Kromě toho roušky brání tomu, abychom lidem viděli do tváře, vnímali jejich emoce a komunikovali na intimní úrovni; odborníci vyjádřili obavy z dopadu na řeč a emocionální vývoj dítěte. Pro snížení přenosu nákazy je důležité větrání vnitřních prostor. Samotné větrání však vlnu infekcí pravděpodobně nezastaví: stačí se podívat do Šanghaje a na potíže, které tamní čínské úřady měly se zastavením šíření viru omikron v přísně kontrolovaném uzavřeném prostředí.





Kalkulace nákladů a přínosů se pro mnoho lidí v průběhu času změnila, protože převážily jiné, naléhavější priority. Vyhnout se nákaze v roce 2020 omezením interakce na určité osoby a omezené prostředí bylo pochopitelné, vzhledem k tomu, že neexistovaly žádné vakcíny ani terapie. Náklady byly vysoké, finanční i společenské, ale čekání na vakcínu znamenalo, že se vyplatilo být opatrný a infekci oddálit. Analýza Financial Times uvádí, že pro většinu lidí v Anglii se covid-19 stal méně smrtelným než sezónní chřipka, a to díky vysoké míře imunity po očkování a menší závažnosti omikronu ve srovnání s deltou. V roce 2022 chce většina lidí komunikovat a žít život podle svého nejlepšího uvážení (v demokracii, kde se cení svoboda), vzhledem k tomu, že závažnost onemocnění byla díky vakcínám otupena.



Co to znamená pro nás všechny? Mělo by se plánovat zavedení posilovacích vakcín pro celou populaci letos na podzim, a to s využitím schématu prioritního očkování podle věku a rizikových faktorů (namísto pouze pro osoby starší 75 let, osoby v domovech pro seniory a osoby s oslabeným imunitním systémem). V lékárnách a u praktických lékařů by měla být zavedena nabídka antivirotik a mělo by se usilovat o zavedení systému "test to treat", v jehož rámci by osoby ze zranitelných a starších skupin, u nichž by očkování mohlo být méně účinné, mohly brzy po pozitivním testu získat přístup k účinné léčbě.



Dalším důležitým problémem je dlouhý covid, který může způsobit několikaměsíční onemocnění a utrpení. Stále nemáme jasné informace o tom, u koho je toto onemocnění pravděpodobné a kdo se rychle uzdraví. Zde je zásadní hlubší pochopení biologických mechanismů a léčby. Jak můžeme podpořit zotavení a rehabilitaci? Výzkum ukázal, že lidé, kteří byli plně očkováni, měli o polovinu nižší pravděpodobnost, že onemocní dlouhým covidem, než ti, kteří byli očkováni jednou vakcínou nebo očkováni nebyli.



A co to znamená pro zimu, kdy očekáváme další vlnu? Vakcíny a antivirotika sice snížily míru hospitalizace, ale stejně důležité je investovat do zdravotníků, lékařů, nemocničního personálu a lůžek. Bez toho budou důsledkem zbytečná úmrtí, kterým lze předcházet.





Veřejné zdraví je o všech faktorech, které pomáhají člověku žít zdravě a spokojeně. A i když se stále objevují silné názory na to, zda dokážeme "žít s covidem", nebo ne, faktem je, že téměř každá země na této planetě se učí tuto nemoc zvládat mezi množstvím dalších problémů, kterým jako lidé čelíme. Situace je složitá a nemá jednoduché řešení. Ne, covid jsme nevyřešili, ale jsme stále chytřejší a lépe tuto nemoc zvládáme.



Zdroj

Zdroj ZDE

-1