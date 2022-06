Může houfnice M777 pomoci Ukrajině porazit Rusko?

15. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Jak silné jsou dělostřelecké kusy M777, které USA a jejich spojenci dodávají Ukrajině? Mohou skutečně zvrátit situaci na Donbasu a dalších regionech na Ukrajině? Jak silné jsou dělostřelecké kusy M777, které USA a jejich spojenci dodávají Ukrajině? Mohou skutečně zvrátit situaci na Donbasu a dalších regionech na Ukrajině?

V 60. letech si Sovětský svaz udržoval nadvládu v dělostřelecké třídě zbraní se svou polní houfnicí D-30. Některé země mohou mít nadvládu v několika kategoriích zbraní současně. Vezměme si například Spojené státy: Zároveň jsme postavili nejlepší stíhačku, nejlepší tank a nejlepší taženou polní houfnici na světě je M777. (Tu zkonstruovali Britové ve firmě Vickers a USA ji vyrábějí v licenci. Leckdo by také tvrdil, že klíčovou sovětskou zbraní byl po několik dekád kanón M-46 - pozn. KD.)

Západ a země NATO uznaly, že ruská agrese na Ukrajině se z velké části stala válkou dělostřeleckých soubojů. Ukrajina tedy požádala o ultralehkou polní houfnici M777 (Triple777), a okamžitě obdržela 90 houfnic M777 v první dodávce od USA. Členové NATO Velká Británie, Kanada a Francie také poskytly Ukrajině houfnice, čímž se celkový počet zvýšil na 106 hlavní.

Mohutná a přesná M777

Houfnice M777 je považována za lehkou s hmotností 4 200 díky použití mnoha lehkých titanových dílů. Může dosáhnout dostřelu až 40 km (v závislosti na munici). Je pro mě neuvěřitelné, že s pomocí speciální munice může M777 dosáhnout cíle ve vzdálenosti 40 km s pravděpodobnou kruhovou odchylkou (CEP) necelých 5 m. CEP definuje, kolik metrů odchylky získáte s určitou municí: Čím větší vzdálenost, tím větší CEP.

M777 může používat technologii zvanou Rocket Assisted Projectile (RAP), která poskytne pomocný pohon na delší vzdálenosti. Dosahuje také zvýšené přesnosti díky inerciálně naváděným střelám Excalibur M982 GPS. (Podle zveřejněných snímků Ukrajině dodané exempláře M777 mají odmontované naváděcí prvky, které umožňují použití střel Excalibur - KD.)

Je pro mě zajímavé, jak se technologie vyvíjí se zbraňovými systémy, jako jsou tyto: Jakmile tvůrci dostali poslední kapku krve ze zbraně a nosiče, začnou jít po možnostech dosažení převahy, jako je munice M777. Přesnou munici Excalibur lze střílet v režimu klouzavého letu tak, že špička střely může být naprogramována střelcem a dostane pokyn, aby klouzala pod nízkým nebo vysokým úhlem k cíli.

Střelec houfnice může také naprogramovat, z jakého azimutu má střela dopadat na cíl; to by mohla být významná výhoda, se cíl přemístil do krytu.

USA posílají to nejlepší

Jsem hrdý na přínos USA ukrajinskému lidu a na vytrvalost Ukrajinců bojovat proti silnější ruské armádě. Dáváme Ukrajině na pomoc naše děla M777; ne že jsme jim strčili nějaké relikvie a popřáli hodně štěstí. Věřím, že dar M777 je naprosto upřímnou demonstrací naší vůle dovést naše ukrajinské bratry a sestry k míru a úspěchu.

Zdroj v angličtině: ZDE

