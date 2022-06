Dokud budeme mít lidi neslušně bohaté, máme dost prostředků pro pomoc lidem chudým - jen je třeba si to přiznat a konat

17. 6. 2022 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty



Stále dokola slyšíme o zmrazování mezd s dovětkem, že vláda za nic nemůže. Stát prý nemá peníze na to, aby přidal zaměstnancům ve veřejné sféře. Ta soukromá pak nemá co následovat. Když vezmu třeba 18 tis. hrubého obyčejného člověka od nás z Vysočiny, přijde inflace 15% a on dál bere 18 tis. Kč... jde o zmrazenou mzdu? A co kdyby (bez poplachu) byla inflace třeba 50% nebo dokonce hyperinflace? 18. tis. Kč bude stále to, čemu lze říkat zmrazená mzda?





To by snad nevymyslelo ani dítě z MŠ.

Za zmrazenou proto považuji takovou mzdu, která mi včera-dnes-i-zítra umožní koupit si stejné množství másel. Tedy jeho čtvrtkilových kostek. Skoro bych řekl, že kostka másla by mohla být něco jako kdysi převoditelný rubl nebo dnes světově záložní dolar či Českem hloupě odmítané Euro. Počítejme výši mezd jako počet kostek másla, které si lidé zaslouží jako odměnu za svoji práci. Bez ohledu na finanční čáry-máry-fuk (fuč). Ušetříme si velké množství zbytečných starostí, práce, nedorozumění. A můžeme se pak také snadno porovnávat se světem - na kolik kostek másla si vydělají oni. Stačí se zeptat: „How many butter do you earn?“

To, že lidem bude umožněno obdržet v každém okamžiku dějin mzdu ve výši odpovídající tabulkovému počtu másel nemůže být výrazný proinflační krok. O ten by se jednalo, pokud by se počet mzdových másel v době krize nezdravě zvyšoval (tj. máslové tabulky rostly), tedy se příliš zvyšovala reálná mzda. A pokud někdo neví, kde na to vzít reálné peníze, je třeba se vrátit k názvu tohoto krátkého textíku.

PS:

K tomu z jednoho pražského studia jedné naší nejmenované celoplošné televize zazněla otázka paní redaktorky na diskutujícího: „A co má dělat třeba taková matka samoživitelka, která musí žít například za 30 tisíc měsíčně?“

Nevím kolik bere tahle paní redaktorka, ale i pro leckterého chlapa na Vysočině je 30 tisíc docela snový plat. Nějaké statistiky průměrných mezd jsou jen lyrickým šidítkem pro vládnoucí honoraci. Pokud se lidé, řídící jakkoli naše životy z Prahy, včas neprobudí; buď se musí Praha zcela vyčlenit jako lokalita protekčních a vícecenných tvorů nebo bude nutné nemocným mocným rychle sundat máslo z hlavy.

Každý excentrický nesmysl přece musí jednou vyšumět (harmonogram záleží na nás).

1