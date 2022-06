Ruská agrese na Ukrajině: - Pentagon zvažuje vyslání dalších jen čtyř raketometů na Ukrajinu

19. 6. 2022

Ukrainian CAESARs on the battlefields. Nightmare of russian occupiers.

- Zelenskij navštívil frontové jednotky v Mykolajivu



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij během pracovní cesty do města Mykolajiv na jihu země, kde v sobotu pokračovaly neutuchající boje na východě země, prohlásil, že "Ukrajina rozhodně zvítězí".



Podle videa zveřejněného na jeho oficiálním účtu na Telegramu prezident rozdával medaile a pózoval na selfie s vojáky v místě, které vypadalo jako podzemní kryt.



"Rozhodně vydržíme. Rozhodně zvítězíme," řekl.

Ruské síly dosáhly počátkem března předměstí Mykolajova, ale poté byly zatlačeny zpět na východní a jižní okraje regionu, kde pokračují prudké boje.





- Pentagon zvažuje vyslání jan dalších čtyř raketometů na Ukrajinu



Podle představitelů amerického ministerstva obrany mohou USA pravděpodobně poslat další čtyři vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy, takže celkem asi osm systémů HIMARS.



Rozhodnutí bude "vycházet z okamžitých ukrajinských potřeb", uvedl činitel ministerstva



Jiný čintel řekl: "Očekáváme, že brzy předáme další HIMARS a další [řízené] střely."



Nicméně Ukrajina žádá o další zbraně, jak řekla serveru Politico poslankyně ukrajinského parlamentu Oleksandra "Saša" Ustinová:



Rusové jsou na vzdálenost 200 km v naší zemí ... Potřebujeme na našem území použít dlouhý dostřel, protože jinak je to jen ping-pong dělostřelectva.



- Julija Pajevská alias "Taira", zajatá ukrajinská zdravotnice, která byla počátkem tohoto týdne osvobozena z ruského zajetí, zveřejnila video, v němž děkuje ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za své propuštění.



"Děkuji ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za zorganizování této výměny. Vždycky jsem věřila, že všechno bude přesně takhle, a všichni, kdo jsou teď na druhé straně, vědí, že všechno dopadne dobře," řekla na kameru.





- Rusko a Ukrajina uskutečnily výměnu vězňů



Pět zajatých ukrajinských osob bylo 18. června vráceno na Ukrajinu výměnou za pět zajatých ruských osob, uvedlo ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany.





- V sobotu otřásl oblastí poblíž obléhaného ukrajinského města Severodoněck velký výbuch.





- Ruské rakety v sobotu zničily sklad paliva ve městě Novomoskovsk na východě Ukrajiny.



Podle šéfa regionální správy byli tři lidé posláni do nemocnice.



Ruské síly se zaměřily na závod na zpracování plynu poblíž Izjumu v Charkově.



- Je důležité, aby Velká Británie i nadále dávala najevo, že dlouhodobě podporuje Ukrajinu, řekl v sobotu britský premiér Boris Johnson a varoval před rizikem "znudění Ukrajinou", protože válka se protahuje.



- Rusko posílá do Severodoněcku velké množství záložních jednotek z jiných bojových zón.



V Kyjevě se sešly stovky truchlících, aby se rozloučily s mladým ukrajinským aktivistou, který zahynul v bojích na frontě. Čtyřiadvacetiletý Roman Ratušnyj zemřel v sobotu při bojích s ruskými silami v Izjumu, který byl podle agentury Associated Press vystaven neustálému ostřelování.



- Litevské úřady uvedly, že od soboty vstoupí v platnost zákaz tranzitu zboží, na které se vztahují sankce EU, přes jejich území do ruské enklávy Kaliningrad.



- Rakety v sobotu zasáhly jižní čtvrť centrálního ukrajinského města Kryvyj Rih, což vedlo k nejméně dvěma obětem, uvedly místní úřady.



- Několik stovek válečných zločinů spáchaných ruskými vojáky na Ukrajině vyšetřují německé úřady.



Německá spolková policie uvedla, že obdržela trojciferné množství stop, které se týkají jak politických, tak vojenských činitelů, informuje agentura AFP.



"Naším jasným cílem je identifikovat osoby odpovědné za zvěrstva, prokázat jejich činy na základě našeho vyšetřování a postavit je před soud," řekl její šéf Holder Muench listu Welt am Sonntag.



Dodal, že němečtí vyšetřovatelé by mohli být vysláni na Ukrajinu, ale potřebovali by k tomu mezinárodní mandát.



Ukrajina minulý měsíc prohlásila, že od začátku války bylo nahlášeno 15 000 podezření na válečné zločiny.



Hlavní prokurátorka Iryna Venediktová uvedla, že bylo identifikováno přibližně 600 podezřelých, mezi nimiž jsou "vrcholní vojáci, politici a agenti ruské propagandy".









