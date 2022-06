20. 6. 2022

čas čtení < 1 minuta

Poněkud děsivá fotografie z vesmíru. Astronaut Bruce McCandless pluje vesmírem nepřivázaný k raketoplánu, daleko od něho, spoléjhá jen na svou osobní manévrovací jednotku. Poprvé v historii.

Perhaps the most-terrifying space photograph to date. Astronaut Bruce McCandless II floats completely untethered, away from the safety of the space shuttle, with nothing but his Manned Maneuvering Unit keeping him alive. The first person in history to do so.

Credit: NASA pic.twitter.com/uapVOFwS2u