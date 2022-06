Britská ministryně vnitra schválila deportaci Juliana Assange do USA

17. 6. 2022

Rozhodnutí Priti Patelové vydat spoluzakladatele WikiLeaks dokazuje, co je nutno zaplatit za investigativní žurnalistiku všude tam, kde mají USA navrch, píše pravicový novinář Peter Oborne





Vrazi, mučitelé a váleční zločinci si dnes večer připijí na britskou ministryni vnitra Priti Patelovou. Její rozhodnutí schválit vydání Juliana Assange mění investigativní žurnalistiku v kriminální čin a dává Spojeným státům licenci k nemilosrdnému pronásledování pachatelů všude, kde je lze najít, k jejich předvedení před soud a k jejich maximálnímu potrestání.



Zveřejnil video, na němž se ozbrojenci z vrtulníku smějí, když bezstarostně masakrují neozbrojené irácké civilisty při útoku, při němž zahynulo asi 15 lidí včetně fotografa agentury Reuters a jeho asistenta.



Spojené státy odmítly pachatele tohoto zvěrstva potrestat. Assange však pronásledují až na konec světa za to, že odhalil, že k němu došlo.



Jakmile bude Assange bezpečně v rukou USA, je téměř jisté, že stráví zbytek života ve vězení. To proto, že USA jsou odhodlány ukázat, že každého reportéra, který zveřejní článek založený na amerických vládních dokumentech, čekají strašlivé represe.



Proto Daniel Ellsberg, bývalý důstojník americké námořní pěchoty, který stojí za odhalením Pentagon Papers, jež odhalily tajné americké bombardování Kambodže a Laosu, řekl, že se s Assangeovou prací "velmi ztotožňuje".



Assangeův právník Edward Fitzgerald u soudu přesvědčivě argumentoval, že jediným Assangeovým zločinem je investigativní žurnalistika. V americkém obvinění se například uvádí, že se pokusil utajit "zdroj zveřejnění utajovaných záznamů". To by udělal každý novinář, který za to stojí, ale USA trvají na tom, že Assange je vinen ze špionáže - a britská ministryně vnitra s tím ostudně souhlasí.



Je sice pravda, že Patelová je neobvykle autoritářská ministryně vnitra, ale mám podezření, že každý nedávný držitel tohoto úřadu, ať už labourista nebo konzervativec, by učinil totožné rozhodnutí. Británie si nadmíru cení svých bezpečnostních vztahů s USA.



To pomáhá vysvětlit Patelův úsudek, ale nečiní ho o nic více odpustitelným. Boris Johnson a jeho ministři rádi tvrdí, že podporují svobodu tisku. Když na ní nejvíce záleželo, zasadili jí katastrofální ránu.



Ránu, která byla - nutno podotknout - provedena za tichého souhlasu velké části mainstreamového tisku. Příliš mnoho britských novin a televizních stanic přistupovalo k Assangeově případu jako ke špinavému rodinnému tajemství. Nepochopily, že Assangeovo slyšení, které vedlo k rozhodnutí učiněné ministryní vnitra Priti Patel, je nejdůležitějším případem týkajícím se svobody projevu v tomto století.





Assangeův právní tým se odvolá a modleme se, aby uspěl. Pokud neuspějí, stane se zpravodajství v Británii - a všude jinde, kde má americká vláda vliv - trestnou činností, která se v konečném důsledku trestá doživotním vězením v americkém vězení.







Zdroj v angličtině ZDE

