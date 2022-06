Další šokující chování Borise Johnsona: Chce porušit zákon a proti stávce železničářů použít stávkokazy

21. 6. 2022

čas čtení 6 minut



Odbory odsuzují toto opatření jako potenciálně odporující mezinárodnímu právu. 40 000 zaměstnanců britských železnic se připravuje na první den stávky v úterý



V Británii nyní hrozí kromě železničních stávek i stávky právníků, učitelů a zdravotníků. Kvůli chudobě



Boris Johnson reagoval na největší stávky na železnici za poslední generaci a plánuje přerušit je tím, že umožní firmám přijmout dočasně stávkokaze. Odbory odsoudily jako neproveditelné a nebezpečné opatření potenciálně porušující mezinárodní právo.



V době, kdy se 40 000 zaměstnanců připravujena úterní stávku, nejrozsáhlejší na železnici za posledních 30 let, přišla Downing Street s opatřeními, která zaměstnavatelům umožní nahradit železničáře brigádníky.



Podle nich by naopak rozdmýchalo rozpory mezi zaměstnavateli a odbory v době, kdy by se vláda měla snažit o dohodu.





"Ošetřovatelství je vysoce kvalifikovaná profese a personál nelze jednoduše vyměnit za jiný bez důkladného plánování potřebné péče."









Zpochybnil také zákonnost zrušení zákazu. "Tato vláda opět ukazuje, že nerespektuje mezinárodní právo, které tyto návrhy téměř jistě porušují," dodal Nowak s odkazem na právo na stávku podle zásad Mezinárodní organizace práce OSN.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

V pondělí Johnson tvrdil, že je třeba, aby se platy ve veřejném sektoru udržely na nízké úrovni, aby nedošlo k rozjetí inflace.Stávky na železnici mají v úterý způsobit zrušení přibližně 80 % železničních spojů v celé zemi a další akce jsou naplánovány na čtvrtek a sobotu poté, co selhalo jednání mezi železničními operátory a odborovým svazem RMT. Zaměstnanci londýnského metra budou v úterý také 24 hodin stávkovat, čímž se zastaví doprava v hlavním městě.Mick Lynch, generální tajemník RMT, vyjádřil vyhlídku na další stávky v průběhu celého léta, protože obě strany zůstávají daleko od sebe a ministři odmítají zasednout k jednacímu stolu.Lynch prohlásil, že nabídky jsou nepřijatelné. "Pochopili jsme, že na tomto sporu je vidět mrtvá ruka této konzervativní vlády - a otisky prstů ministra dopravy Granta Shappse a DNA ministra financí Rishiho Sunaka jsou všude na problémech na železnici a vlastně i v této společnosti."Uvedl, že zdrojem sporu je rozhodnutí vlády "snížit financování státních drah a londýnského metra o 4 miliardy liber ... a donutit společnosti k zavedení úsporných opatření v dopravě ... a zabránili tak urovnání tohoto sporu".Odboroví předáci a přední náborová organizace v pondělí varovali, že vládní plány na zrušení zákazu používat stávkokazy by situaci jen zhoršily. Žádné oficiální prohlášení nebylo učiněno, ale Kwasi Kwarteng, ministr obchodu, napsal na Twitteru: "Zrušení těchto omezení ze 70. let 20. století poskytne podnikům volný přístup ke kvalifikovaným dočasným zaměstnancům v krátkém čase. Legislativa je na cestě."Zdroje z britské vlády však uvedly, že snaha o nové protistávkové zákony vychází z politických důvodůz premiérova úřadu a úřadu vlády a ne z ministerstva obchodu.Paul Nowak, náměstek generálního tajemníka TUC, řekl: "Zákony proti přijímání stávkokazů platí od roku 1973, kdy byly zakázány. Od té doby se vystřídalo několik konzervativních vlád. Dokonce ani Margaret Thatcherová se tento zákon nepokusila zrušit, a to z velmi dobrého důvodu. Ale Boris Johnson chce dosavadní zákony zlikvidovat." Podle něj se zdá, že se Johnson snaží sjednotit svou stranu kolem konfliktu s odbory v rámci podpořit jeho skomírající premiérský post.Nowak uvedl, že existují obavy o bezpečnost v souvislosti se zaměstnáváním nekvalifikovaných stávkokazů na železnici."Prodlužuje to spory. Velmto všechny rozhořší. Samotné využívání agenturních pracovníků se tak stává dalším bodem konfliktu mezi zaměstnavateli a odbory," řekl. "Máme skutečné obavy, že stávkokazi budou postaveni proti přímo trvalým zaměstnancům."Plány zrušit zákaz používání stávkokazů by se týkaly nejen železnic, ale i mnoha dalších odvětví, kde odbory zvažují stávkové hlasování, včetně zaměstnanců zdravotnictví, učitelů, pečovatelů, popelářů a dalších.Odbory zastupující zaměstnance ve zdravotnictví rovněž kritizovaly vládní plán na podporu využívání agenturních pracovníků v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních jako "bezohledný", neproveditelný, "alarmující" a ohrožující bezpečnost pacientů.Joanne Galbraithová-Martenová, ředitelka pro pracovní vztahy a právní služby Královské vysoké školy ošetřovatelství, uvedla: "Tato změna by byla nedemokratická a nebezpečná."Jakákoli protestní akce našich členů je již nyní velmi pečlivě naplánována tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů. Přijetí méně kvalifikovaných nebo agenturních pracovníků by místo toho mohlo ohrozit pacienty."Odborový svaz Managers in Partnership, který zastupuje manažery ve zdravotnictví, uvedl, že dělá hlouposti, , když navrhuje dočasné nahrazení stávkujících zaměstnanců ve zdravotnictví."Zdravotnické odbory obvykle zaručují ochranu 'života a zdraví', takže nevyzývají všechny své členy ke stávce, a proto vláda riskuje, že propadne panice," řekl Jon Restell, její výkonný ředitel. "Za druhé, sektor agenturního zaměstnávání je již nyní maximálně využíván zdravotnictvím, které má [v Anglii] více než 100 000 nezapolněných míst, takže je těžké si představit, kde by se vzaly další kapacity. Navíc to stojí nemalé peníze - například v Anglii v letech 2019-20 to bylo 6,2 miliardy liber."Varoval, že využívání těchto pracovníků by mohlo ohrozit bezpečnost pacientů, a dodal: "Bude existovat řada regulačních omezení v oblasti zdravotní péče, pokud jde o klinický personál a poskytování služeb. Vláda by byla docela lehkomyslná, kdyby se jich pokusila zbavit na dobu stávek."