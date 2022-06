Rusko zaútočilo na nákupní středisko v Kremenčuku, bylo v něm tisíc lidí

27. 6. 2022

- Francouzské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že Rusko se musí zodpovídat ze smrtícího raketového úderu na rušné nákupní centrum v Kremenčuku, při kterém zahynulo nejméně 13 osob a 56 bylo zraněno, informuje agentura Reuters.



"Rusko se musí za tyto činy zodpovídat. Francie podporuje boj proti beztrestnosti na Ukrajině," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí v prohlášení.



- Dmytro Lunin, gubernátor centrální Poltavské oblasti, nyní na Telegramu aktualizoval počet obětí ruského raketového útoku na obchodní centrum v Kremenčuku na 13 lidí.

- Ruský raketový útok zasáhl přeplněné nákupní centrum v centru ukrajinského města Kremenčuk.



Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího prezidentské kanceláře, řekl, že probíhá záchranná operace a devět zraněných je ve vážném stavu.

- Celý svět by měl vidět ruské zločiny:

V Kremenčuku se nachází největší ukrajinská ropná rafinerie a stojí na břehu řeky Dněpr. Město slouží jako správní centrum Kremenčukského okresu v Poltavské oblasti.

- Rusko je hanbou lidstva a musí čelit následkům. Reakcí musí být víc těžkých zbraní pro Ukrajinu, více sankcí proti Rusku a více podniků opouštějících Rusko, píše Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí:



Ruský raketový útok zabil v Lysyčansku nejméně osm civilistů a 21 jich zranil, informuje agentura Reuters."Dnes, když si civilní lidé nabírali vodu z vodní nádrže, Rusové na dav zamířili," uvedl na Telegramu Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti.



- Třináctiletá Nasťa byla usmrcena ruskou střelou v Lysyčansku. Přivážela na kole jídlo rodině, takže přežívali. Avšak 21. června se nevrátila domů. Její teta pláče, protože dítě muselo být pohřbeno "jako pes" na dvoře.