"Řídit tank Leopard, střílet a trefit se jsem se naučil za týden"

29. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Ve sporu o dodávky zbraní si kritici stěžují na dlouhou dobu výcviku, která je nutná k tomu, aby ukrajinské vojáky naučili systémy správně používat. "Úplný nesmysl," říká bývalý generál Wittmann, který podává zprávu o svém působení v tankové výcvikové škole v Münsteru. Ve sporu o dodávky zbraní si kritici stěžují na dlouhou dobu výcviku, která je nutná k tomu, aby ukrajinské vojáky naučili systémy správně používat. "Úplný nesmysl," říká bývalý generál Wittmann, který podává zprávu o svém působení v tankové výcvikové škole v Münsteru.

Bývalý generál Klaus Wittmann věří, že taktické vítězství Rusů na Donbasu je možné. V jednom ohledu je ruská armáda mnohem lepší než Ukrajinci. Wittmann však uvádí dlouhé výcvikové období u zbraňových systémů v některých případech jako "naprostý nesmysl".

Die Welt: Pane Wittmanne, na ukrajinské straně je nemálo těch, kteří očekávají, nebo se spíše obávají taktického vítězství Rusů na Donbasu. Co tím myslí?

Klaus Wittmann: Existuje řada věcí, kterých se lze bát. Palebná síla je faktorem, kde je Rusko naprosto nadřazené: Dělostřelectvo, letadla, bomby, raketomety a tak dále. Výhody, které jsme skutečně viděli na ukrajinské straně: Agilní vedení, komunikace, taktické dovednosti, které se narušují, když palebná síla není adekvátní. Proto je tak důležité dělostřelectvo, zbraně, raketomety, protiletadlové zbraně, vše, co bylo nyní oznámeno, také z německé strany.

Welt: Před časem byly oznámeny houfnice Panzerhaubitze 2000 z Německa. První nyní dorazily na Ukrajinu. Spolkový kancléř znovu vystoupil v Bundestagu a přislíbil další podporu. Jaké je vaše hodnocení?

Klaus Wittmann: Nechci neustále kritizovat, ale hodně z toho přichází velmi pozdě. Pokud by byla přijata odpovídající rozhodnutí po slavném přelomovém projevu kancléře před čtyřmi měsíci nebo nejpozději po rozhodnutí Bundestagu, pak by se pravděpodobně používal [protiletadlový raketový] systém Iris-T, [samohybný protiletadlový kanón] Gepard a samohybné houfnice.

Většina času, který bylo potřeba k nastavení systémů, k výcviku, k organizaci, byla promarněna. Nyní jsme viděli seznamy toho, co bylo doručeno, nejsou nijak zvlášť působivé.

Ohlášené systémy, které jsou skutečně potřebné, o kterých sám kancléř říká, že je Ukrajina nyní potřebuje, jsou z velké části ve fázi záměru, závazku a přípravy.

Welt: Jak dlouho trvá školení a zaškolení? Jak brzy mohou být tyto zbraňové systémy použity ukrajinskými jednotkami?

Klaus Wittmann: Před několika týdny bývalý německý generál řekl, že výcvik na Leopardu a Marderu trvá roky. To je naprostý nesmysl. Tehdy jsem také popsal, jak jsem jako dělostřelec převzal obrněnou brigádu.

Šel jsem tehdy na týden do školy bojových jednotek v Münsteru a učil jsem se, jak řídit Leoparda, jak s ním střílet a trefit. Posádkám to trvá trochu déle, ale lze to zvládnout během týdnů.

Welt: Ukrajinská armáda má nyní podezření, že Putinovy ​​jednotky míří například na Charkiv, aby je rozptýlily.

Klaus Wittmann: Ano, také to tak vidím!

Welt: Jak se to má strategicky hodnotit?

Klaus Wittmann: To dává smysl, protože to také znamená, že vojáci jsou vázáni. A pokud Rusko začne znovu útočit někde jinde v Charkivě, kde již bylo částečně staženo, pak může být záměrem stáhnout ukrajinské jednotky z ohnisek ruského útoku, protože jsou také konečné a nejsou nezměrně početné.

