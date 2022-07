Putinova válka je zločin - svět musí potrestat Rusko jako teroristický stát

Po leteckých útocích na civilní cíle, od nákupního centra po nemocnice, musí spojenci Ukrajiny používat správné právní definice



V době psaní tohoto článku záchranáři stále prohledávají trosky nákupního centra ve středoukrajinském městě Kremenčuk. V centru byly stovky lidí, když ho v pondělí zasáhly ruské rakety. Počet obětí je zatím nejasný, ale potvrzeno je 20 mrtvých a desítky neidentifikovaných těl. Obchodní centrum bylo na míle vzdáleno od jakéhokoli vojenského cíle. K útoku na něj nemohl být jiný důvod než šíření strachu a hrůzy na Ukrajině. Ruská armáda jej zasáhla dvěma raketami, čímž zajistila ničivé škody, píše Andrij Zagorodňuk, předseda Centra pro obranné strategie a bývalý ministr obrany Ukrajiny. V době psaní tohoto článku záchranáři stále prohledávají trosky nákupního centra ve středoukrajinském městě Kremenčuk. V centru byly stovky lidí, když ho v pondělí zasáhly ruské rakety. Počet obětí je zatím nejasný, ale potvrzeno je 20 mrtvých a desítky neidentifikovaných těl. Obchodní centrum bylo na míle vzdáleno od jakéhokoli vojenského cíle. K útoku na něj nemohl být jiný důvod než šíření strachu a hrůzy na Ukrajině. Ruská armáda jej zasáhla dvěma raketami, čímž zajistila ničivé škody,



Země G7 tyto útoky jednomyslně odsoudily, jak měly. Pokud však svět nedá těmto zvěrstvům smysluplnou politickou a právní definici, široká veřejnost na takové odsouzení velmi rychle zapomene. Svět musí pochopit, že vedle bezohledné vojenské operace Rusko provádí nevybíravé útoky na nevojenské cíle: jedná se o teroristickou činnost. Je třeba ji rozlišovat a kvalifikovat ji jako takovou.











Upřímně doufám, že svět už nebude dlouho váhat.



Většina lidí považuje terorismus za asymetrickou taktiku politického nátlaku, kterou uplatňují zlotřilé politické organizace nebo povstalecké skupiny proti silnějšímu protivníkovi. V tomto případě ji provádí velká státní mocnost proti menšímu národu. Cíle a metody jsou však stejné.Není to poprvé, co Rusko v této válce zaútočilo na civilní infrastrukturu. Na začátku tohoto týdne došlo k dalším útokům, z nichž nejvíce medializovaný byl útok na obytný blok v Kyjevě kolem šesté hodiny ranní. Jedna rodina zasažena obzvláště těžce, otec byl zabit a matka a sedmiletá dcera zraněny. Dalším cílem byla ve stejný den mateřská škola; naštěstí byla prázdná.Svět byl tragédií v nákupním centru šokován, ale Rusko nepřestalo. V úterý a ve středu odpálilo další rakety a v úterý zasáhlo 11 raketami pobřežní města Mykolajiv a Očakiv. Jedna zasáhla obytné domy v Očakivu a zranila šest lidí včetně dětí. Jedno dítě je nyní v kómatu. Tři lidé přišli o život, včetně šestiletého dítěte. Záchranáři stále prohledávají trosky. Později Rusko vypálilo dalších 11 raket na město Dnipro a ve středu opět zasáhlo panelák v Mykolajivu, kde zůstalo pět zraněných a tři mrtví.Je neúprosné. To jsou jen příklady z posledních několika dnů. Ukrajinští občané denně slyší letecké sirény a již několik měsíců dochází k děsivým raketovým útokům na civilisty ve zdánlivě náhodných městech, městečkách a vesnicích. Obrovské zásoby ruských raket se na ukrajinském území vyprazdňují v průmyslovém měřítku. Ohromující počet zásahů na místa bez strategické či vojenské hodnoty nás nenechává na pochybách o skutečném účelu úderů.Některé cíle jsou dobře známé: železniční stanice plná uprchlíků v Kramatorsku a paneláky v Černihově, Kyjevě, Charkově a Oděse. Škola v Charkově. Porodnice v Mariupolu. Mnoho dalších případů je známo mnohem méně. Seznamy zasažených civilních budov a tragédií postižených lidí jsou denně aktualizovány.Na Ukrajině byly potvrzeny stovky úmrtí dětí, ale v rámci okupovaných území zůstává mnoho dalších úmrtí neznámých. V důsledku toho jsou tam lidé pohřbíváni do neidentifikovaných hrobů a často nejsou pohřbeni vůbec.Rusko nepopírá, že ty útoky páchá. Naopak někdy poskytuje ukvapená vysvětlení, především pro své domácí publikum. V případě nákupního centra mluvčí ministerstva obrany tvrdil, že Rusko zasáhlo vojenský cíl a požár se poté rozšířil na prázdné nákupní centrum. Existuje ovšem video, které jasně ukazuje přímý zásah obchodního centra.Jedná se o zdánlivě náhodné útoky, které jdou ruku v ruce s cílenějšími hrůzami, jež vidíme ve městech, jako je Mariupol. Před pěti měsíci to bylo prosperující pobřežní město s půl milionem obyvatel. Od té doby ho ruská letadla a rakety ničí budovu po budově. Neznámý počet lidí, ale určitě desítky tisíc, někdy celé rodiny, byly pohřbeny pod troskami.Rusové používají tuto ničivou taktiku při všech svých postupech na Ukrajině. Ty zahrnují útoky na města ze vzduchu, poté s pomocí mnoha raketometů a dělostřelectva a následně s pomocí tanků. Pěchota nastupuje, až když už není co bránit.Zrovna nedávno obsadili průmyslové město Severodoněck, když zničili jeho větší část. Totéž se chystají udělat s dalším cílem, Lysyčanskem. Ačkoli jsou tyto útoky nominálně prováděny jako součást vojenské operace, stejně jako v případě útoků na nákupní centra a bytové domy ve městech, kde neprobíhají žádné boje, běžně zasahují cíle bez vazby na vojenskou infrastrukturu. Cíle nesledují žádný bezprostřední operační cíl.Definice terorismu je záměrný, nerozlišující útok na civilisty s politickým cílem. Přesně to Rusko dělá. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov s pochmurným cynismem navrhl okamžité zastavení úderů, pokud Ukrajina kapituluje. Ukrajina to samozřejmě neudělá, ale tento komentář opět potvrzuje, že ruský režim zcela chápe své jednání a komplexně ovládá toto šílenství.Je s podivem, že demokratické země navzdory naprostému odsouzení ruské brutality stále formálně neuznávají Rusko jako teroristický stát nebo "státního sponzora terorismu". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij o to od března opakovaně žádá naše spojence. Jedinou zemí, která reagovala, byla Litva, která 10. května prohlásila Rusko za teroristický stát. Jen před několika dny výbor pro zahraniční vztahy amerického Senátu předložil rezoluci, v níž prohlásil, že Rusko je státním sponzorem terorismu, a doporučil vládě USA, aby ho za takový stát oficiálně uznala.Poté, co se do zpráv dostala tragédie v Kremenčuku, Zelenskij s touto výzvou vystoupil znovu. Na co přesně svět čeká?Uznání Ruska jako teroristického státu není jen politickým prohlášením: má také podstatné právní důsledky. Nikdo na Západě nebude obchodovat s teroristy. Příslušná vládní a obchodní politika existuje téměř v každém kodexu chování firem nebo v zákonech demokratického státu. Toto uznání by pomohlo zastavit finanční příjmy Ruska, které jsou nezbytné pro další financování války. Výrazně by to podkopalo ruské válečné úsilí - ne brzy, ale v dlouhodobém horizontu.Jaký smysl mají všechny předchozí protiteroristické snahy a právní a politické rámce, když je zde nelze použít? Nebo snad existují zvláštní privilegia pro teroristické státy s vysokými příjmy? Nebo některé životy nemají dostatečný význam?