Ruská agrese na Ukrajině: Rusko se pokusí okupovat celou Doněckou oblast

4. 7. 2022

- Rusko se po dobytí Luhansku pokusí obsadit celou Doněckou oblast, řekl agentuře Reuters gubernátor Luhanské oblasti.



Serhij Hajdaj v rozhovoru uvedl, že očekává, že město Slovjansk a zejména město Bachmut se stanou terčem útoku.



V okupovaném Severodoněcku zůstává asi 8 000 civilistů a v nově obsazeném Lysyčansku asi 10 000, uvedl Serhaj Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhanska.



V aktuálním statusu na Telegramu Haidai uvedl: "Udržujeme obranu malé části Luhanské oblasti, aby naše armáda měla čas na vybudování obrany."



- Podle ukrajinských médií byl v obsazeném Snižném na východě Doněcké oblasti zničen muniční sklad:

An ammunition depot was destroyed in occupied #Snizhne, #Donetsk region. pic.twitter.com/dpkqg9ZDNa — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2022

- Podle zprávy gubernátora oblasti Oleha Synyehubova zasáhly ruské síly v pondělí ve čtyři hodiny ráno střední školu v Charkovské oblasti. Nebyly hlášeny žádné oběti na životech.



Synyehubov ve svém posledním aktualizovaném statusu rovněž uvedl, že "nepřítel během dne zaútočil na města a vesnice Charkovského, Izijského a Bohoduchovského okresu. V důsledku ostřelování byly zničeny obytné budovy, hospodářské budovy, garáže a další objekty".



Dále uvedl, že při útoku na obec Bezruky byli tři lidé zabiti a šest zraněno.

- Evropa čelí rostoucímu riziku recese kvůli rostoucím cenám ropy a plynu v souvislosti s obavami, že by Rusko mohlo zcela zastavit dodávky, uvedli ekonomové.



Podle japonské investiční banky Nomura bude evropská ekonomika zasažena řadou faktorů, včetně klesající poptávky v USA - jejím největším exportním trhu -, pokračujících následků ruské invaze na Ukrajinu a souvisejícího růstu cen potravin a energií.



Nomura uvedla, že očekává, že evropská ekonomika začne klesat v průběhu druhé poloviny roku 2022 a recese bude pokračovat až do léta 2023, přičemž celkový pokles HDP dosáhne 1,7 %.



Evropa se potýká s "podmínkami, které mají do značné míry globální charakter (prudký růst cen energií a inflace, rostoucí geopolitická rizika a nejistota), což nás vede k přesvědčení, že evropské ekonomiky postihne stejný osud - recese - jako USA," napsal George Buckley, ekonom Nomury.



- Spojené království může zabavit majetek Rusů ve Spojeném království, a předat je Ukrajině, Je to koncepce, kterou dříve podpořila Kanada.



Britská ministryně zahraničí Liz Trussová má v pondělí na konferenci o obnově ve švýcarském Luganu prohlásit, že Spojené království "udělá vše pro to, aby Ukrajina vyhrála válku a zotavila se".



Oznámí také plány na uspořádání konference o obnově v příštím roce, kdy se vláda zaváže k programu ve stylu Marshallova plánu, který je ozvěnou programu použitého k obnově Evropy po druhé světové válce.



Trussová minulý týden řekla poslancům, že podporuje myšlenku, aby vláda mohla zabavit zmrazený ruský majetek ve Spojeném království a přerozdělit jej obětem ruské války na Ukrajině.



Uvedla, že tato iniciativa by "s největší pravděpodobností" potřebovala legislativu, ale ne nutně.



Zabavené prostředky by mohly být poskytnuty buď jednotlivcům formou reparací, nebo ukrajinskému státu. V současné době může Spojené království na základě zákona o hospodářské kriminalitě pozastavit ruská aktiva na 56 dní a pozastavení na dalších 56 dní prodloužit. V tomto období nemůže vlastník majetku z tohoto majetku žádným způsobem těžit.





- Prezident Běloruska a nejbližší spojenec Vladimira Putina prohlásil, že jeho bývalý sovětský stát stojí plně za Ruskem v jeho vojenském tažení na Ukrajině v rámci svého dlouhodobého závazku ke "svazovému státu" s Moskvou.





- V době, kdy probíhají žně, má ruská invaze nadále ničivý dopad na ukrajinský zemědělský sektor, dodalo ve své nejnovější zprávě britské ministerstvo obrany.



Válka způsobila velké narušení dodavatelských řetězců osiv a hnojiv, na které se ukrajinští zemědělci spoléhají.



Ruská blokáda Oděsy nadále vážně omezuje ukrajinský vývoz obilí. Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že by ukrajinský zemědělský vývoz v roce 2022 činil více než 35 % celkového vývozu v roce 2021.





Po svém ústupu z černomořské výspy Hadí ostrov Rusko zavádějícím způsobem tvrdilo, že "míč je nyní na straně Ukrajiny", pokud jde o zlepšení vývozu obilí.



"Ve skutečnosti je to právě ruské narušování ukrajinského zemědělského sektoru, které nadále prohlubuje celosvětovou potravinovou krizi."





- Politikové jednají o "Marshallově plánu" na obnovu Ukrajiny



Vedoucí představitelé desítek zemí, mezinárodních organizací a soukromého sektoru se v pondělí scházejí ve Švýcarsku, aby vypracovali "Marshallův plán" na obnovu válkou zničené Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, který se akce virtuálně zúčastní, již dříve varoval, že práce, která nás čeká jen v osvobozených oblastech, je "opravdu kolosální".



"A my budeme muset osvobodit více než 2 000 vesnic a měst na východě a jihu Ukrajiny," řekl.



Odhaduje se, že během ruské invaze bylo na Ukrajině zničeno více než 120 000 domů, což vytváří potřebu miliardových příjmů, aby se země hospodářsky obnovila a stala se ekonomikou s evropskou tváří.



Přetrvávající obavy z rozsáhlé korupce na Ukrajině znamenají, že v centru pozornosti zůstávají dalekosáhlé reformy, které budou podmínkou jakéhokoli plánu obnovy.



Lugano není konferencí o slibech, ale místo toho se pokusí stanovit zásady a priority pro proces obnovy, který má začít i v době, kdy na Ukrajině stále zuří ruská válka, uvedla agentura AFP.



Rozsah obnovy bude v praxi záviset na výsledku a délce války a na tom, zda se východní Ukrajina - kde došlo k největší devastaci - vrátí Kyjevu, nebo zůstane v ruských rukou.



Jedním z cílů konference bude nastínit vizi ukrajinské ekonomiky, která by se propojila s Evropou a poskytla specializaci v zemědělství, obnovitelných zdrojích energie a technologických odvětvích.



Jednou z nejcitlivějších otázek bude program deoligarchizace a způsob, jak upevnit silné protikorupční instituce v době, kdy je pravděpodobný velký příliv peněz z USA a Evropy.



Ukrajinský velvyslanec ve Švýcarsku Artem Rybčenko před konferencí prohlásil, že konference pomůže vytvořit "cestovní mapu" k obnově jeho země.



Celkem se má konference zúčastnit asi 1 000 lidí, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, několika šéfů vlád a řady ministrů, uvedla agentura AFP.



Očekává se, že obnova Ukrajiny bude stát stovky miliard dolarů.



Kyjevská ekonomická škola (KSE) odhadla dosavadní škody na budovách a infrastruktuře na téměř 104 miliard dolarů.



Odhaduje, že bylo poškozeno, zničeno nebo zabaveno nejméně 45 milionů metrů čtverečních obydlí, 256 podniků, 656 zdravotnických zařízení a 1 177 vzdělávacích institucí, přičemž ukrajinská ekonomika již utrpěla ztráty ve výši až 600 miliard dolarů.





- Ukrajinské jednotky se stahují z Lysyčanska



Rusko uvedlo, že má pod kontrolou východní ukrajinskou Luhanskou oblast poté, co obsadilo Lysyčansk, poslední Ukrajinou kontrolované město v regionu.



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v neděli sdělil Vladimiru Putinovi, že jejich síly zavedly "plnou kontrolu" nad Lysyčanskem a několika blízkými osadami, uvedla ruská státní tisková agentura RIA Novosti.



Ukrajinské vojenské velení v neděli večer potvrdilo, že jeho jednotky byly nuceny se z města stáhnout, s tím, že v opačném případě by to mělo "fatální následky".



Uvedlo to: "V zájmu zachování životů ukrajinských obránců bylo přijato rozhodnutí o stažení."



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uznal ztrátu města a přislíbil, že díky taktice armády a vyhlídce na nové, vylepšené zbraně oblast znovu dobude.



"Pokud velitelé naší armády stahují lidi z určitých bodů na frontě, kde má nepřítel největší převahu v palebné síle, a to se týká i Lysyčanska, znamená to jediné," řekl Zelenskij ve svém večerním videopřání. "Že se vrátíme díky naší taktice, díky zvýšení dodávek moderních zbraní."



Ruské ovládnutí Lysyčanska znamená, že Moskva fakticky získala kontrolu nad celou Luhanskou oblastí a také nad více než polovinou Doněcké oblasti, což činí asi 75 % obou východních regionů, které jsou souhrnně označovány jako Donbas.



- Východoukrajinské město Slovjansk v Doněcké oblasti bylo v neděli zasaženo silným ostřelováním z několika raketometů, při kterém zahynulo šest lidí a 20 dalších bylo zraněno, uvedl starosta města Vadim Ljach. V hlavním městě regionu Kramatorsk po roce 2014 zničila raketa hotel, uvedl jeho starosta Oleksandr Gončarenko. Uvedl, že v neděli město zasáhly tři rakety a že zatím nejsou hlášeny žádné oběti.



- Po tajné cestě premiéra Anthonyho Albanese do Kyjeva pošle Austrálie Ukrajině novou pomoc ve výši více než 100 milionů dolarů, včetně vojenského vybavení, a uvalí sankce na 16 nových ruských představitelů. Albanese navštívil Buču, Hostomel a Irpin, tři města v Kyjevské oblasti, kde byly po stažení ruských sil odhaleny důkazy o masovém zabíjení a mučení.





- Británie bude v roce 2023 pořádT konferenci o obnově, která má Ukrajině pomoci obnovit škody způsobené ruskou invazí.







Vyšetřování deníku New York Times odhalilo, že v den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, vzrostl počet odkazů na nacismus na rekordní úroveň. Deník prozkoumal osm milionů článků o Ukrajině shromážděných z více než 8 000 ruských webových stránek od roku 2014 a zjistil, že od roku 2014 byly odkazy na nacismus "po osm let relativně vyrovnané a pak se 24. února letošního roku vyšplhaly na bezprecedentní úroveň".



uvedl ukrajinský velvyslanec v zemi. "Plně s námi spolupracují. Loď v současné době stojí u vjezdu do přístavu, byla zadržena celními orgány Turecka," uvedl velvyslanec Vasyl Bodnar v ukrajinské státní televizi.