Domácí zabijačka

8. 7. 2022 / Petr Haraším

Kul, nekul



Ministr Nekula se dobře kul v oblasti zemědělství, přičemž se horem dolem zastával výkladů postupů a pravidel ve znění cinkotu mincí pro soudruha bývalého premiéra ve střetu zájmů galaktických rozměrů. Práci v neprospěch České republiky vykonával ryze příkladně, a proto musel následovat plně zasloužený trest. Za trest zamířil vykulený Nekula do pohnojeného křesla ministra zemědělství.



Pravý to nástupce zase ministra Jurečky, co věrně sloužil súdruhovi Babišovi, ten pravý nástupce ministra Tomana, jenž sloužil nejen súdruhu Babišovi, ale hlavně sobě a své rodině, a všichni pracovali tak nějak příkladně pilně na úkor státu.



Taškařice dosáhla mravního vrcholu poté, co trestem ministrování postižený ministr vůle soudruha premiéra Babiše teď dělá marketing ve stylu pána Prchala a do médií pln horlivého nadšení horlí, že Babiš bude za střet zájmů platit 4,5 miliardy peněz.



Jurečka na ministerstvu práce a sociálních věcí je výsměchem pro chudé a bídné, ale na pana ministra „já ty marže ohlídám“ Nekulu je to slabě ukutý kádr. Ostatně profesionálové, které si ministr Nekula nechal v SZIF na chov, jsou stále na stejných pozicích, stále jsou zaklesnutí v blocích, ze kterých sypali dotace do žlabu Agrofertu.



Nedostali Kramériem?





Fórum zcela nekriticky a neobjektivně tlačí čtenářům báje a pověsti zvané příkladný premiér Vlády politické změny. Horší než Lidovky, směšnější než iDnes. Skvělý, výborný, slušný, dokonalý, pravdu mluvící i ze spaní a další tuny patolízalských vyjádření nechybí téměř denně na stránkách fialového internetového média. Babiš přednáší zaplivaným důchodcům, zatímco skvělý a nedostižný fialový hlasatel plošné chudoby a adresného bohatství přednáší světová moudra pro poslance v Bruselu.







Nevšimli si totiž oddaní fórum fialoví, že Fiala a jeho Šmoulové po celou dobu, co Babiš bačoval stát, seděli tajně v poslanecké sněmovně. Mezi nimi i jejich premiérský idol, který minimálně přihlížel a maximálně nic nedělal, aby zabránil řádění premiéra Babiše a prezidenta Zemana.







A ani teď, když je to slušný politik nemající v historii Zemí koruny české obdoby, nezabránil Babišovi v dalším okrádání občanů České republiky. Právě naopak, podporou Babiše ve sněmovně fialových reprezentantů stojí koalice za zdražováním potravin pro chudé a bídné, pro které pláče kudy chodí tudy plácá premiér náš lidově-fialový.







Babiš si bral státní do své soukromé kapsy, přičemž požírači hříchů sledovali a požírali spolu s ním.







Bez podpory minulé opozice by nemohla menšinová vláda Babiše tak dokonale chránit. Bez podpory poslance Fialy by dnes inflace neatakovala 20 %.







Inflace, která jde za ANO, ODS a SPD je na Fóru zakázané téma. Všechny ostatní možné i nemožné zdroje „bestovní“ české inflace jsou naopak povoleny a prezentovány bez omezení. Možná by nadšení ekonomové z Fóra mohli nahlédnout na dění ve Srí Lance a pokochat se nad faktem, že snížení daní o 65 miliard ročně vedlo k bankrotu.





Ovšem u nás, dle pravicové mantry znalců Skopečka, Stanjury a Fialy za podpory mládežníků z fóra, snížení daní vede naopak k státnímu bohatství. A vše jen kazí socky a důchodci a finančně přeplacení státní ouřadové.





Bránice včera rozvlnil po mexicku sám vedoucí kolotoče. Srovnávat kauzu mafiánského hlubočského rozkrádání společného jmění republiky ze stran vládní koalice pod vedením ODS s praktikami komárů pod vedením kremelských zrůd je bolestným připomenutím, že historie se dá vykládat hrůzně.







Parodie není soubor článků pana Kroupy o kauze Hlubuček, parodie je snaha vykreslit práci novináře Kroupy jako parodii.







Dobře, Šafr je smutný, že Vláda politické změny vládne beze změny, ale proč tolik fialových slz?







Vyšetřování se sluší padni komu padni, ale na vládní koalici pod vedením fórem velebeného státníka minimálně světového významu se prostě, jak za dob totality, prostě nepadá. Ať si vyšetřují hen toho oného Babiša, ale to je maximum. Veřejný zájem o vyšetřování STAN, TOP a skryté ODS je totiž nulový. Obdobné mírné komunální prkotiny jsou všude po světě, tak jakýpak copak veřejný zájem?







Fiala potřebuje veřejný nezájem, a proto se internetový kotoloč točí pod vedením Kolotočáře ve víru slušnosti, čestnosti a státnictví. Pro Babiše na fóru nevidí Babiše.







A to si ještě Šafr nevšiml, že Blažek, premiér v pozadí, běhá na Hrad za Mynářem a Nejedlým jako nadšený psík pro misku dobrot, pro milosrdné škrábání po hřbetě a za ušima. Pravda, za ušima má.





Babišistán neskončil, babišistán trvá, kolegiálně jásá vedoucí kolotoče. Jen ho opravím, zřejmě oslepen poddajností ke koalici SPOLU zapomněl, že Babišistán je jen podmnožina oligarchů vypěstovaných firmou ODS.







Včera se mediálně sloužilo onomu, dnes se slouží zase tomu. Pak už tluče tloukem z posledního a hovoří o partě „babišáků“ ve státní správě, justici a policii.







Státní správu vedou ministři koalice, justici vede kmotr z Brna a policii stráží Rakušan s dozimetrem.



Ostatní odpadní novináři slouží kmotrovi Babišovi, když uvěřili policii.







A čeští občané, pokud uvěřili na obživlé kmotry ODS a na znovuzrozené klausovy Devadesátky, slouží antidemokracii, Babišovi a prokremelské chamradi. Protože jen čistý kmotr z ODS je zárukou demokracie, práva a spravedlnosti. A ty, Blažku, ty se nesměj a upaluj na Hrad, protože Mynář a Nejedlý… .





Ujo Klaus a strejda Mečiar





Dvaja kmotři, kteří díky ochraně pilně vybudované mafiánské stranické pavučiny neskončili omylem za mřížemi, se sešli kdysi a našli se i nyní. Prostě se mají rádi. Třetí do party politických grázlů se peleší v Lánech. Prý, že být Československo v EU, tak bychom po sobě, s bratry Slováky, stříleli. Dementi. Ne Slováci, ale ti dva nejhorší mafiáni, co česká a slovenská zem omylem zplodila.







Posametovské dějiny jsou bohužel stále decimovány pravidly provozu klausovy a mečiarovy mafie. Čili praktiky tehdejších dominantních stran dodnes kazí život většiny občanů. A u nás opět vládne ODS. A nás to bude hodně mrzet. Navíc ODS a někteří její poddaní z koalice dělají vše, aby soudruh prezident Zeman mohl svou velezrádnou misi a rozvrat demokratických institucí dodělat co nejdál a co nejlépe. A hádejme, koho si vládní přejí za Zemana? Generála, nebo Babiše… .





Libo pračka?







Praní ruských krvavých špinavých peněz v igelitce. Blažek na ministerstvu spravedlnosti, Stanjura na ministerstvu financí a celý cirkus vede ten s bambulí na nose. A tak se nedá nic dělat a nevinný směnárník může dál prát miliardy špinavých peněz v české kotlině práva a spravedlnosti. Beztrestně za podpory politiků. Mluvčí ministerstva spravedlnosti říká, že poté bude případně zpracován případný legislativní návrh. Tím je případně řečeno vše. Signál premiér signalizuje nezájem. Ministr Stanjura z téže grupy povídá, že už brzy, brzy by se měla přísnit evropská regulace finančního trhu. Povinně se v pozadí kmotří modří modlí, aby se dobrá věc povedla a přísnění dopadlo v Česku jako vždy ve prospěch občanů. Vždyť i oni jsou přeci taky ti občané. Tak co… ?





Zdravý Zeman







Zeman, ta karikatura karikatury hlavy Banánové republiky české stále dostává prostor pro svá propitá moudra. Novináři by měli už jednou projevit něco z novinářské cti a tuto kremelskou onuci do médií nepouštět. Ať se utápí ve vzteku a mstě ve státním Hospicu Lány a do slušné společnosti nevypouští „balounky“ stupidních rádoby mouder. Vrcholem Zemanovy ubohosti je kritika ministrů, kteří mu jsou nepohodlní, ač svou práci vykonávají na výbornou, a naopak chvála kmotrů typu Pabla Blažka. Mafiánské hradní prostředí je mnohonásobně nebezpečnější než slabý odvar Hlubuček, Rédl Gazdík.





Oba Zemanovi muži zneužívají Hrad k vlastnímu prospěchu. Ukryti pod rouškou hradní páchají lumpárny nevídané a sprosťárny neslýchané. Hradní zaměstnanci je chrání, hradní peníze je kryjí a hradní galerka brání novinářům, aby tyto praktiky komunistické mafie náhodou neodhalili.







V podstatě neexistuje nic, co by odlišovalo hradní kancelář od zavedené mafiánské struktury. Vše ústně, nic písemně, nic se neví a nic neřekne. Skartuje se i jídelní lístek. Mynář a Nejedlý si jezdí za české po světě a dohadují si své kšefty pod ochranou státu. Hradní kancelář lže a kryje podvodníky svými právníky.







Ptát se na to, co dělá policie, tajná služba či sbor státních zástupců je naprosto zbytečné. Ti se koukají jinam, jestli náhodou bezdomovec nevzal rohlík. Parlament kouká, policie kouká, státní zástupce kouká a my koukáme rovněž, jak se špalíry ekonomických filutů producírují na Hrad, aby tam klečeli a líbali prsteny Zemanovým pochopům… .







Ostuda, ale slušná







Premiér Fiala v parlamentu EU vyzývá, aby se EU sjednotila proti Rusku. To by šlo. ale daleko víc se EU musí sjednotit proti oligarchům a proti moci oligarchů a zvlášť fosilních oligarchů. A stranou oligarchů je u nás od svého vzniku a až do svého zániku bude struktura zvaná ODS. A tam, mezi ně, patří i ten pán, co vám k vám laskavě a státnicky hovoří.





Fiala v evropském parlamentu řeční, až má kolem sebe fialovou svatozář. Česko prý může hrát hlavní roli při snižování následků nastalých krizí, které se na nás řítí.







Inflaci, energetickou bezpečnost a zdevastovaný potravinový řetězec, plně ovládaný zemědělskými kmotry bude řešit premiér země EU, která je ve všech výše uvedených segmentech na špici chvostu.





Na špici ale jsme, jsme špičkoví v cenách bydlení, v cenách potravin, v cenách energií. A bezkonkurenční jsme v oblastech exekuce, umíme rozkrást vlastní stát podobně jako v Rusku a též zvládáme mít jedny z nejnižších platů.







Umíme krmit molochy a dotovat miliardáře. Jádro bude všude za padesát i více let, ať si ho pak chladí čím chtějí děti naše. A ty zelené nesmysľe si má EU strčit kam chce. Zelené novoty u nás nemají šanci. A hádejte, poslanci EU, která strana v Česku je nejvíce proti zelené barvě?







Tleskal mu celý sál. Tleskal prý i oponent. Všichni lídři frakcí plakali dojetím. Ohlasy byly na domácí i na světové scéně.





Fiala objasnil, proč tak moc spěchal do Kyjeva. chtěl tam být první, aby se mohl před poslanci pochlubit, jaký je to pašák. On, Fiala, tam byl první.







A co dál budeme? Budeme ukazovat, jak se řeší migrační vlna. Budeme prosazovat suverenitu Ukrajiny. Kde byl poslanec Fiala, když jeho prezident otevřeně kolaboroval s Ruskem? Aha, vše bedlivě sledoval z poslanecké lavice.





Nastane za nás nebývalé posílení svobod, lidských práv a evropských hodnot. Obrázek páně Petra, jak urputně stojí u plotu proti migrantům s bratrem Orbánem neviděli? Neviděli… .







Na závěr. Nesmíme, otylí, majetní a pobožní přátelé, zapomínat na ty chudáky, na které tady dřeme, stále na ně myslíme a pracujeme pro ně dnem i nocí. Nesmíme zapomínat na chudé a potřebné. … po pěti minutách. Co jsem to zapomněl? Jací chudí, co zas chtějí? To se o sebe neumějí postarat! Vždyť jsem jim dal děravý deštník!





Omluva Landovi







Pamatujeme si ještě Daniela Landu? Nechal zahltit hygienické stanice. Velký poprask, bublání politiků a křik z míst nejvyšších. Dnes ministr Válek, který plně ovládl covid a definitivně s ním skoncoval na věky věků, ruší místa na hygienických stanicích. Chce tím, odborník, zachránit státní rozpočet. Boj proti pandemii se již neplánuje, máme dostatek digitálních nástrojů. S otevřenou hubou na ministranta Válka hledí, jak masový zachránce tisíců mrtvých Babiš, tak velvyslanec Vojtěch, ale i Dan Landa a celý sbor antivaxerů, protirouškařů a popíračů pandemie… i Klaus kroutí nevěřícně hlavou.







A Janoušek si požádal o předčasné propuštění. Může nastoupit třeba na ministerstvo spravedlnosti. Moc velká změna to nebude.





Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

















