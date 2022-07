Klonování ohrožených druhů může být řešením možného vyhynutí některých druhů amazonských pralesů.

7. 7. 2022 / Fabiano Golgo

Kromě možného zániku amazonského deštného pralesa a dalších základních prostředí, která jsou pro přežití našeho druhu klíčová, podporujeme vyhlazení mnoha živočichů. Zatímco očekávat, že více než 7 miliard lidí bude spolupracovat na omezení emisí oxidu uhličitého, spotřeby vody, likvidace plastů atd. je od osob dobré vůle jen fantazijním snem, věda je schopna alespoň zachránit naše vedlejší oběti z přírody.

Klonování si v úterý 5. července připomnělo 26 let od data, kdy byla světu představena ovce Dolly. V mnoha lidech to vyvolalo obavy, že by tato technika mohla být zneužita k hrůzným věcem páchaným mocnými zlými lidmi, ale skutečnost, že proces klonování není tak snadný a jeho náklady jsou velmi vysoké, jej udržovala jako málo prozkoumaný experiment.







Klonování není zdaleka tak snadné. Vzorky buněk je třeba uchovat buď pomocí kryokonzervace (použití tekutého dusíku), nebo hlubokým zmrazením při extrémně nízkých teplotách. Obě tyto metody mohou být velmi nákladné a náročné na údržbu. Při klonování zvířat potřebujete nereprodukční buňku (tzv. somatickou buňku) s veškerou DNA zvířete. Tento balíček jader naplněný DNA pak můžete vložit do vaječné buňky a s trochou nepořádku zahájit proces pěstování dítěte.

V nové studii zveřejněné v časopise Nature Communications ( https://www.nature.com/articles/s41467-022-31216-4 ) však japonští vědci odhalili novou techniku, kterou použili ke klonování myší. Vědci nakonec vyprodukovali celkem 75 klonovaných myší, z nichž několik se zkřížilo s normálními myšmi a vytvořilo vlastní zdravé vrhy. Použili k tomu lyofilizované kožní buňky.Sušení mrazem (známé také jako lyofilizace) je proces odstraňování vody, který se obvykle používá k uchovávání materiálů podléhajících rychlé zkáze. Představte si, že něco zmrazíte v několika fázích, dokud to nedosáhne přibližně -80 stupňů Celsia, a pak to umístíte do vakuové komory pod vysokým tlakem.Proces promění vodu v led, aniž by velké ledové krystaly prorazily stěny buněk, zatímco tlak změní vodu z pevné látky rovnou v plyn, který je pak z produktu odsáván. To se opakuje několikrát, dokud není výrobek lehký a křupavý, ale stále má většinu své struktury neporušenou.Je to levné a snadné. Lyofilizace se používá hlavně v potravinářském průmyslu, kde zachovává neporušené živiny a chutě. Používá se také pro farmaceutické výrobky a někdy dokonce i pro taxidermii. Pokud lze tyto buňky uchovat bez použití tekutého dusíku pomocí technologie lyofilizace, umožňuje to levné a bezpečné uchovávání genetických zdrojů z celého světa. To otevírá cestu k tomu, aby zařízení po celém světě, a to i v chudších zemích, mohla začít s biobankami (uchováváním buněk ohrožených živočichů, aby je bylo možné později klonovat, pokud by se jejich počet snížil).Klonování může také zvýšit genetickou rozmanitost populace zvířat a přispět k její odolnosti vůči stresu a nemocem.