Británie: Soutěž o nového šéfa Konzervativní strany se proměnila v divoký souboj extremistů

12. 7. 2022

čas čtení 4 minuty

Foto: Cesta směrem k fatě morganě nikdy nekončí!

Nezvýšíme daně, ale střední třídu nenecháme zchudnout, takže Fialova vláda rozhazuje plošně desítky miliard v rozporu s tím co jí nezávislí odborníci radí.https://t.co/oFaDXB9li0 — daniel hule (@DanielHule) July 11, 2022

Zatímco čeští extremisté v ODS bojují zplna hrdla po destruktivním zrušení superhrubé mzdy proti nutnosti zvýšit daně, extremisté v britské Konzervativní straně, snažící se zvítězit v soutěži o nového šéfa toryů, chtějí také snižovat daně. Je to šílenství, vysvětluje známá komentátorka Poly Toynbee:







Kandidáti na nového šéfa britských konzervativců se snaží získat členy strany nebezpečnou směsicí fantazijní politiky a divokých daňových škrtů







Prázdná touha po moci je skličující podívanou, píše autorka. Řada uchazečů, kteří usilují o pozici šéfa Konzervativní strany, je pestrou lodí bláznů nebo podvodníků, kteří se snaží přetrumfnout jeden druhého fantazijní politikou a rozsáhlými daňovými škrty, u nichž se nikdy nepočítají jejich náklady.





Vedle neslušně bohatých předáků s pochybnou daňovou historii kandidují i naprostí oportunisté a tak nepravděpodobní kandidáti, na něž čumíme s otevřenou pusou.





Avšak skuteční voliči však nejsou jejich cílem, protože se uchází přízeň jen svých vlastních poslanců a o 200 000 převážně postarších bělošských mužů, členů Konzervativní strany, žijící v jižní Anglii. Ať už vyhraje kdokoli, výsledek nás uvrhne do ještě hlubších úsporných opatření v těchto závodech ve zbrojení na snižování daní.





Je to záhada: proč všichni tito kandidáti usilují v této době o snižování daní? Boris Johnson vyžvanil, že královna se při své první audienci s ním divila tomu samému. Buď nechápou, v jak strašném stavu se země nachází, přičemž všechny funkce vlády se v důsledku politiky konzervativců rozkládají, nebo je jim to jedno. K jakému účelu slouží moc? Být světovým králem (jak o tom usiloval od dětství Boris Johnson) je pro tyto lidi důležitější.





0

205

Kandidát Rishi Sunak, bývalý ministr financí, se spíše než na okamžité snížení daní zaměřuje na splácení státního dluhu a odmítá "uklidňující pohádky" svých konkurentů. Má pravdu v tom, že snížení daní nepřinese státní pokladně více peněz díky údajnému růstu: jde o stejně fantazijní ekonomiku jako v případě nechvalně známé Lafferovy křivky, která údajně ukazuje, že nižší zdanění bohatých přináší rozvoj ekonomiky. Není tomu tak. Žádný kandidát nevysvětluje, proč všechny ty země, které se od Británie ekonomicky vzdalují, mají vyšší daně a lepší hospodářský růst. Nadace Resolution Foundation ukazuje, že typický příjem francouzské domácnosti vzrostl za deset let do roku 2018 o 34 % a příjem německé domácnosti se zvýšil o 23 %, zatímco příjem britských domácností s nižšími daněmi se snížil o 2 %.Snížení daně z příjmu nepřináší nic chudým, kteří žádné daně neplatí, zatímco snížení DPH zvyšuje výdaje těch, kteří jsou na tom lépe, a tak to podporuje inflaci. Snížení daně z příjmu právnických osob připravuje všechny země o životně důležité příjmy. Proč odměňovat podniky, které vyplácejí svým akcionářům vysoké dividendy, a zároveň omezovat investice, které se propadly o 9,2 % pod úroveň před covidovou pandemií? Pouze státní výdaje mohou zabránit tomu, aby další miliony lidí upadly do těžké chudoby.Tito rádoby čelní politikové nikdy neřekli, které služby obětují za snížení daní: Neřeknou, zda se vzdávají zdravotnictví, škol, soudů, komunálních úřadů, sociální péče, obrany, železnic, sociálních dávek nebo služeb pro děti? Ale budou na to dotázáni. Paul Johnson, ředitel Institutu fiskálních studií, varuje, že kandidáti "musí mít jasno v důsledcích", protože daňové škrty "znamenají velké reálné snížení platů ve veřejné sféře". Tito kandidáti se mohou chlubit tím, že se postavili proti stávkujícím, ale nic nezastaví odchod zdravotních sester a učitelů do zaměstnání s lepšími platy jinde.Podrobnosti v angličtině ZDE