Sullivan: Írán se připravuje na vyslání "několika stovek dronů" do Ruska

13. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Íránská vláda se v červenci chystá poslat "několik stovek dronů", včetně některých vybavených zbraněmi, do Ruska, řekl novinářům poradce pro národní bezpečnost prezidenta USA Jake Sullivan.

Sullivan to oznámil na briefingu v Bílém domě, kde řekl, že je přesvědčen, že s podporou Západu zůstane ukrajinské hlavní město Kyjev pod kontrolou Ukrajiny.

Pak se zaměřil na daň, kterou si válka vybrala na Rusku, zejména na jeho zbraních.

"Naše informace naznačují, že íránská vláda se připravuje poskytnout Rusku až několik stovek [bezpilotních vzdušných prostředků], včetně bezpilotních letounů schopných nosit zbraně, v urychleném časovém horizontu," řekl Sullivan. "Není jasné, zda Írán již dodal některé z těchto UAV do Ruska."

Írán vycvičí ruské síly k používání dronů již tento měsíc, dodal.

"Toto je jen jeden příklad toho, jak Rusko hledá v zemích, jako je Írán, schopnosti, které... byly použity předtím, než jsme v Jemenu uzavřeli příměří ohledně útoků na Saúdskou Arábii," řekl Sullivan.

"Budeme i nadále přispívat k udržení účinné obrany Ukrajiny a pomáhat Ukrajincům ukázat, že ruské úsilí pokusit se vymazat Ukrajinu z mapy nemůže uspět."

Ruští vojáci by mohli být vycvičeni k rychlému použití zmíněné technologie, řekl Michael Kofman, ředitel výzkumného programu v programu ruských studií v Centru pro námořní analýzy. Ale bez konkrétních znalostí o dronech je obtížné získat přesnou časovou osu.

"Ruské síly ve velkém ztrácejí průzkumné drony. Jejich vlastní výrobní kapacita pro ozbrojené drony se stále rodí," řekl Kofman. "Mohou mít zájem o íránské loitering munnitions nebo [bojové drony]. To je jedna z oblastí, kde může mít Írán větší kapacitu."

Nákup bezpilotních letounů z Íránu signalizuje, že Rusko je zoufalé a nemá na výběr kvůli ekonomické izolaci, tvrdí americký úředník obeznámený se situací. Zopakoval Sullivanovu klasifikaci počtu dronů a označil to za "podstatné" množství.

"Je to legitimní," řekl úředník o transakci s dronem. "Neseděli jsme na tom. Kdykoli odtajníme informace, snažíme se vyhrát v informačním prostoru."

Od začátku války v únoru vyčlenily USA desítky miliard dolarů na podporu Ukrajiny zbraněmi, municí a humanitární pomocí.

Ukrajinští lídři jsou v "téměř každodenním kontaktu" s americkými ohledně obrany země a způsobu, jak získat zpět území zabraná Ruskem, řekl Sullivan.

"Základním smyslem naší strategie je dostat Ukrajince do co nejsilnější pozice na bojišti, aby byli u jednacího stolu v co nejsilnější pozici, až přijde diplomacie," řekl.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

