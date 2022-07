Ivana Trumpová, první manželka Donalda Trumpa, zemřela ve věku 73 let

15. 7. 2022

čas čtení 4 minuty





Donald Trump oznámil, že ve věku 73 let zemřela Ivana Trumpová, jeho první manželka a matka jeho tří nejstarších dětí, Donalda juniora, Ivanky a Erica.



"S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela ve svém domě v New Yorku. Byla to krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti... Byla na ně tak pyšná, stejně jako my všichni na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!"



Ivana Trumpová se narodila v roce 1949 ve Zlíně v dnešní České republice. Stala se lyžařkou, lyžařskou instruktorkou a modelkou a v roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa, tehdy newyorského realitního magnáta.

Donald Trump oznámil, že ve věku 73 let zemřela Ivana Trumpová, jeho první manželka a matka jeho tří nejstarších dětí, Donalda juniora, Ivanky a Erica."S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela ve svém domě v New Yorku. Byla to krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti... Byla na ně tak pyšná, stejně jako my všichni na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!"Ivana Trumpová se narodila v roce 1949 ve Zlíně v dnešní České republice. Stala se lyžařkou, lyžařskou instruktorkou a modelkou a v roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa, tehdy newyorského realitního magnáta.





Zapojila se do Trumpova podnikání a stala se partnerkou jak ve vedení kasin a hotelů, tak v projekci nablýskaného, křiklavého životního stylu, který z tohoto páru udělal v 80. letech 20. století prominentní postavy manhattanské společnosti - a globální kultury celebrit.



Ve čtvrtečním prohlášení Trumpova rodina uvedla: "Naše matka byla neuvěřitelná žena - síla v podnikání, prvotřídní sportovkyně, zářivá kráska a starostlivá matka a přítelkyně."



Nevěra Donalda Trumpa vedla k slavnému rozvodu, který byl dohodou vyřešen v roce 1992. Donald Trump se následně oženil s Marlou Maplesovou, matkou své dcery Tiffany. V roce 2005 se oženil se svou třetí manželkou Melanií Knaussovou, matkou svého syna Barrona a posléze první dámou.



V pamětech Raising Trump, které vyšly v roce 2017, v době, kdy byl její bývalý manžel v Bílém domě, se Ivana Trumpová o Maplesové vyjadřovala hanlivě.



Napsala: "Netvrdím, že nebýt té showgirl, byli bychom s Donaldem stále spolu nebo že můj život od našeho rozvodu nebyl nádherným dobrodružstvím plným lásky, cestování, úspěchu a smíchu. Měla jsem báječný život.



Ale ta žena vědomě vstoupila do vztahu s mým manželem, otcem tří malých dětí. Aktivně se podílela na mém ponižování v médiích a nepřímo ohrožovala mé děti po celé měsíce. Prošla jsem si peklem, a pak se ode mě očekávalo, že jí nebude vadit, když se bude pohybovat v blízkosti mých dětí? Všichni máme z toho období života hluboké jizvy, částečně způsobené jejím jednáním. Skutečnost, že já i děti jsme z celého toho utrpení vyšli silnější, je irelevantní."





Životopisná kniha z roku 1993 s názvem Lost Tycoon (Ztracený magnát): Trump: The Many Lives of Donald J. Trump, obsahovala podrobnosti z přísežné rozvodové výpovědi, v níž Ivana Trumpová uvedla, že ji manžel znásilnil.



Donald Trump toto obvinění popřel. Ivana uvedla, že neměla na mysli "znásilnění" v "doslovném nebo trestním smyslu", ale také řekla: "Jako žena jsem se cítila znásilněná."



Věc se znovu objevila, když se Trump v roce 2015 ucházel o prezidentský úřad. Michael Cohen, jeho tehdejší právník, příběh popřel a pro Daily Beast uvedl, že Trump "nikdy nikoho neznásilnil", a nesprávně tvrdil, že podle zákonů státu New York "nemůžete znásilnit manželku".



Cohen se později za tuto poznámku omluvil. Zároveň pohrozil deníku The Beast právními kroky, k nimž však nedošlo.



Trumpovo první manželství přišlo v jeho prezidentství na přetřes i v jiných ohledech. Podle rozhovoru pro Vanity Fair z roku 1990, který byl v době, kdy byl Trump u moci, hodně diskutován, řekla Ivana svému právníkovi, že její manžel má u postele knihu s projevy Adolfa Hitlera.



Ve čtvrtek vydala rodina Trumpových toto prohlášení: "Ivana Trumpová přežila. Utekla před komunismem a přijala naši zemi. Své děti učila odvaze a houževnatosti, soucitu a odhodlání. Bude velmi chybět své matce, svým třem dětem a deseti vnoučatům."

0