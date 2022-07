"Bez viru mononukleózy je vaše riziko roztroušené sklerózy prakticky nulové"

15. 7. 2022

čas čtení 9 minut

Alberto Ascherio, profesor epidemiologie na Harvardské univerzitě, objevil hlavní příčinu jedné z nejzáhadnějších nemocí, upozorňuje Manuel Ansede. Alberto Ascherio, profesor epidemiologie na Harvardské univerzitě, objevil hlavní příčinu jedné z nejzáhadnějších nemocí,

Italský epidemiolog Alberto Ascherio letos rozluštil jednu z velkých záhad medicíny. Jeho tým v lednu dokázal, že virus Epsteina-Barrové, který způsobuje mononukleózu, je také hlavní příčinou roztroušené sklerózy, záhadné poruchy, při které je zničen ochranný obal neuronů. V některých případech se pacienti – obvykle diagnostikovaní ve svých dvaceti nebo třiceti letech – mohou zhoršit tak, že budou mít potíže s mluvením a chůzí. Až dosud tři miliony lidí žijících s roztroušenou sklerózou po celém světě nevěděly, co je skutečným spouštěčem jejich nemoci.

V roce 2000 začal Ascheriův tým z Harvardské univerzity důsledně monitorovat 10 milionů amerických vojáků. Jejich výsledky ukazují, že riziko roztroušené sklerózy se po nakažení virem mononukleózy zvyšuje 32 x. Ascherio v rozhovoru vysvětluje, jak virus tak všudypřítomný jako virus Epsteina-Barrové, který infikuje 94 % populace, může za tak vzácnou nemoc, jako je roztroušená skleróza, s pouhými 36 případy na 100 000 lidí.

Otázka: Pokud nejste infikováni virem Epsteina-Barrové, jaké je vaše riziko, že budete mít roztroušenou sklerózu?

Odpověď: Prakticky nulová. Roztroušená skleróza se pravděpodobně nevyvine, pokud člověk není infikován virem.

Uvedl jste, že virus je "hlavní příčinou" roztroušené sklerózy. Virolog Jeffrey Cohen z amerického Národního institutu zdraví prohlásil, že u slova "příčina" dává přednost opatrnosti a hovoří o "nezbytném předpokladu". Co si o tom myslíte?

Abych řekl pravdu, nemyslím si to. Je to trochu paradox, protože nazývat to nezbytným faktorem znamená, že je to kauzální faktor ve 100% případů. Když říkám, že je to příčina, říkám, že je to kauzální faktor z 99,9 %, o něco méně.

Takže věříte, že virus Epsteina-Barrové způsobuje roztroušenou sklerózu.

Ano, myslím si, že není pochyb o tom, že roztroušená skleróza je vzácnou komplikací infekce virem Epstein-Barrové, ale vždy existují i ​​jiné faktory. Jak je možné, že tak běžný virus způsobí tak vzácné onemocnění? No, toto není výjimka; je to pravidlo. Virus Epsteina-Barrové způsobuje Burkittův lymfom, což je vzácný lymfom, a také způsobuje karcinom nosohltanu, který je také velmi vzácný. Mnoho virů občas způsobuje vážná onemocnění.

Například?

Než existovala vakcína, byly virem dětské obrny nakaženy prakticky všechny děti. A jedno ze 400 dětí mělo paralytickou obrnu, ale dalších 399 ne. Vždy existuje genetická predispozice, faktory prostředí, jiné infekce nebo soubor faktorů. Je to totéž, co se děje s COVIDem-19: Někteří lidé umírají, zatímco jiní nemají žádné příznaky.

Mohla by existovat jiná příčina roztroušené sklerózy kromě viru Epsteina-Barrové? Existuje jiný kandidát?

Ne. Prozkoumali jsme pro naši studii všechny známé viry a žádný jiný se neukázal jako možný kandidát. U roztroušené sklerózy virus spouští složitý zánětlivý autoimunitní proces. Ve velmi vzácných situacích k tomu může dojít bez známé příčiny; nemůžeme vyloučit možnost jiného viru. Ale to by byly velmi vzácné případy.

Téměř každý má ve slinách virus Epsteina-Barrové.

Ano. Pravidelně se znovu aktivuje. Pokud zastavíme lidi na ulici a otestujeme je, 20 % bude mít pozitivní test. Ale můžete také testovat negativně hned a pozitivně za dva týdny. Vylučování viru je přerušované.

Virus Epsteina-Barrové je jako ostatní členové rodiny herpesvirů: může integrovat svou DNA do vaší vlastní DNA, uvnitř lidských buněk.

Může se integrovat do lidské DNA, ale u většiny lidí zůstává DNA viru v malé peletě uvnitř lidské buňky. Při rozmnožování buňky se spojuje s lidskou DNA. Když se lidská buňka dělí na dvě části, virus se také rozmnožuje.

Je možné si představit léčbu, která odstraní virus z našich buněk?

Teoreticky ano. Můžeme zablokovat replikaci viru, když se buňka rozmnožuje.

Myslíte si, že by se člověk s roztroušenou sklerózou mohl vyléčit, kdyby byl virus odstraněn?

To je stále neznámé. Dokázali jsme, že virus způsobuje onemocnění, ale jsou zde dva aspekty: Může způsobit jen začátek onemocnění, nebo může způsobit i jeho progresi. Je téměř jisté, že pokud je virus přítomen, bude pokračovat ve stimulaci této autoimunitní reakce. Je to pravděpodobné, ale ne jisté. Je také možné, že i když je virus odstraněn, tento imunitní proces bude pokračovat sám od sebe. Stále neznáme odpověď.

Bylo by úžasné, kdyby to fungovalo.

Bylo by to úžasné a myslím, že je to něco, co by se mělo studovat. Jediný způsob, jak to zjistit, je podle mého názoru zkusit léčbu antivirotiky. Probíhají některé studie, jako je studie, která se provádí s imunitními buňkami, které zabíjejí virus, cytotoxickými T buňkami specifickými pro virus Epsteina-Barrové. Sami jsme se pokusili provést nějaké studie s antivirotikem, který je účinný proti viru, ale nemáme kouzelnou kulku, lék, který virus nadobro zabije. Existují léky se střední aktivitou, které snižují proliferaci, ale nevíme, zda to bude stačit.

Podnítily vaše nejnovější výsledky výzkum této nemoci?

Ano, myslím, že hodně, na všech úrovních a zejména pokud jde o vakcíny, protože to by byl nejlogičtější způsob, jak jednat. Pokud je roztroušená skleróza způsobena velmi agresivní imunitní reakcí proti viru, pak by vakcína byla schopna modulovat tuto reakci tak, aby byla méně agresivní. V současné době má americká společnost Moderna experimentální vakcínu proti viru Epsteina-Barrové.

Rozumíme tomu, jak se virus chová u člověka s roztroušenou sklerózou?

Ne tak docela, stále tomu úplně nerozumíme. V roce 2007 proběhla řada vyšetření, která prokázala, že léze roztroušené sklerózy mají buňky infikované virem, že se virus reaktivuje, že imunitní systém napadá tyto buňky a způsobuje všechny záněty kolem sebe a poškozuje myelin (pochvu neuronů). Výsledky se zdály velmi průkazné, ale poté je ostatní laboratoře nebyly schopny replikovat. A jiní, v poslední době, ano. Jsou to náročné studie, na kterých pracují s pitevním materiálem lidí, kteří zemřeli na roztroušenou sklerózu. Je to nemoc, která trvá desítky let, takže se snažíme pochopit, jak zánětlivý proces začal, když se podíváme o 10 let později. Není to lehké.

Jaké další viry se podílejí na rozvoji autoimunitních onemocnění?

Pravdou je, že neexistují žádné jasné důkazy. Samotný virus Epsteina-Barrové je pravděpodobně spojen se zvýšeným rizikem systémového lupus erythematodes, ale většina autoimunitních onemocnění je považována za neznámou příčinu. Infekce pravděpodobně hrají roli, ale to nebylo jasně prokázáno.

Kuřáci mají dvojnásobné riziko onemocnění roztroušenou sklerózou než nekuřáci. Proč?

Mechanismy jsou nejasné. Zánět plic by mohl mít nějakou interakci s virem Epsteina-Barrové.

A co další rizikové faktory roztroušené sklerózy, jako je dětská obezita?

Z faktorů, které lze napravit, je pravděpodobně tím nejdůležitějším nedostatek vitaminu D. Druhým by bylo kouření. Dětská obezita je spojena s nedostatkem vitaminu D. Někteří lidé si myslí, že existuje účinek obezity, který je nezávislý na účinku vitaminu D, ale nejsem si 100% jistý.

Ve své laboratoři také studujete roli léků, stravy a životního stylu v riziku Parkinsonovy choroby. Dospěli jste k nějakému závěru?

Pokud jde o Parkinsonovu nemoc, hlavním závěrem je, že fyzická aktivita má ochranný účinek. Co se týče stravy, máme zajímavé výsledky, ale míra jistoty není tak silná. Středomořská strava a flavonoidy, které jsou antioxidačními složkami, jsou spojeny se sníženým rizikem Parkinsonovy choroby. Dokazování kauzality je složité. Studujeme počáteční fázi Parkinsonovy choroby a vidíme, že středomořská strava je spojena s nižší frekvencí prvních příznaků. Nemyslíme tím, že 90 % případů lze předejít středomořskou stravou; mluvíme o prevenci 10 % až 15 %. Je to slibné, protože je to to nejlepší, co po fyzické aktivitě máme, ale dietou se Parkinsonovy choroby nezbavíme. Roztroušené sklerózy se však můžeme zbavit vakcínou.

Jaká je hlavní hypotéza o příčině Parkinsonovy choroby?

Existují rizikové faktory, jako je expozice pesticidům. Myslím, že to téměř jistě zvyšuje riziko Parkinsonovy choroby, ale mluvíme o zdvojnásobení rizika. Naprostá většina lidí s Parkinsonovou nemocí není významně vystavena pesticidům. Domnívám se, že příčiny jsou poměrně složité a přispívá k nim mnoho faktorů. Existuje 10 % nebo 15 % případů, které mají genetické mutace. Ve zbývajících případech to není známo.

Muži mají 1,5 x vyšší riziko, že budou mít Parkinsonovu chorobu, než ženy. Jaký by mohl být důvod?

Odpověď: Ano, je to častější u mužů a také nevíme proč. Rozdíly v riziku onemocnění mezi muži a ženami jsou běžné. Roztroušená skleróza je častější u žen. Ve většině případů to není poznat. Někteří samozřejmě mluví o hormonech, ale ve skutečnosti to není jasné.

