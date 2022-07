Upozornění pro Facebook: Vraťte mi můj profil, jinak bude dnes navždy smazán!

19. 7. 2022 / Fabiano Golgo

Dne 16. prosince 2021 jsem byl hacknut. Můj účet na Facebooku byl pozastaven poté, co se někomu podařilo přesvědčit společnost vlastněnou Markem Zuckerbergem, že já nejsem Fabiano Golgo. Vím to, protože hacker, který to udělal, se se mnou spojil při pokusu o vydírání. Nechtěl po mně peníze, ale zastavení vyšetřování týkajícího se některých vysokých představitelů katolické církve, kteří mohli být zapojeni do brněnského tajného klubu mladistvých, kteří byli manipulováni pro sexuální zneužívání. Zastavit toto vyšetřování jsem odmítl. Od té doby jsem tedy bez přístupu k e-mailu, který byl použit pro vstup do mého účtu na Facebooku, stejně jako nemohu vstoupit na svůj profil na této sociální síti, protože Facebook mou stížnost jednoduše neanalyzoval.





Když mi byl přístup odepřen, vyplnil jsem elektronický formulář, který po mně požadoval fotografii, na níž držím svůj pas. Odeslal jsem ji a dostal jsem zprávu, že jim může trvat déle než obvykle, než o mém případu rozhodnou, protože zuří pandemie covidu-19. Problém je v tom, že nyní mi bylo oznámeno, že můj profil na Facebooku - se všemi tisíci fotek, které nemám nikde archivované, tisíci vzpomínek a interakcí, z nichž mnohé jsou důležité pro můj profesní životopis, stovkami kontaktů a spoustou dalších věcí - bude dnes, 19. července, zcela vymazán, a to navždy.



Po několika dnech, kdy jsem nemohl používat svůj profil na Facebooku, se mi vlastně tak trochu ulevilo, když jsem si uvědomil, o kolik klidnější a s menší úzkostí jsem se cítil, že se nemohu pouštět do digitálních soubojů s kolegy ze sociálních sítí ani se rozčilovat nad tím, kolik hloupostí je sdíleno. Život šel bez problémů dál a já si užíval, že jsem mimo bublinu. Ale uvědomit si, že kvůli zločinci navždy přijdu o velkou část svého digitálního otisku a že Facebooku - nehledě na to, že je to podnik s mnohamiliardovým ziskem - dostatečně nezáleží na škodách, které způsobuje lidem, které z platformy nespravedlivě vyřazuje, mě vedlo k rozhodnutí podat tuto veřejnou žádost, jejíž kopii pošlu na všechny možné e-maily nyní přejmenované společnosti Meta, abych zjistil, jestli se to dá zachránit.



Snad se některému českému zaměstnanci společnosti podaří zasáhnout do toho, co považuji za záležitost, kterou bude možná třeba řešit i u soudu. Giganti sociálních sítí jsou dobře chráněni privilegovanou legislativou a svými dobře propracovanými podmínkami používání, se kterými souhlasíme, ale jako syn právníka dobře vím, že neexistuje nic, co by se nedalo zažalovat s šancí na vítězství.



Nemělo by být možné, aby Facebook navždy vymazal profil, který je důležitou součástí života dnešních několika miliard lidí, aniž by dal lepší a adekvátnější šanci na komunikaci a obranu se společností. Obrovské množství uživatelů, s nimiž mají pracovníci Facebooku co do činění, sice vyžaduje velké investice do lidských očí a mozků, které by o takových věcech "ručně" rozhodovaly, nicméně od tak výdělečné korporace lze tuto péči očekávat.





Tímto tedy veřejně žádám Facebook, aby prostřednictvím společnosti Meta vzal v úvahu, že jsem Fabiano Golgo a že profil registrovaný pod e-mailovou adresou fabiano.golgo@nekorektni.eu patří mně.







Nevymazávejte jej. Nenechte zvítězit zločinného hackera. Nebuďte jeho komplicem. Děkuji vám.

