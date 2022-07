Ruské hnutí "Velká změna" oživuje Pionýra

18. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Je běžné, že lidé v pokročilém věku začnou vzpomínat na svá mladá léta a přejí si tyto vzpomínky vrátit do reality. Vladimír Putin, který se blíží ke konci svého života, se otevřeně snaží zkonstruovat přetvoření Ruska do podoby, jakou mělo za jeho slavného mládí. Co je pro to příznačnější než jeho rozhodnutí vzkřísit z popela komunistických dějin novou verzi Pionýra, instituce, která v minulosti formovala mysl tolika lidí a zároveň jim poskytovala nezapomenutelné chvíle mladistvých radostí a potěšení z poznávání přírody, pocit bezpečí z příslušnosti ke skupině.





Od září bude mít 40 tisíc ruských škol každé pondělí jednu hodinu takzvané vlastivědy. Tato hodina bude propagovat materiály připravené Kremlem s cílem učinit děti slepě loajální vůči Putinově verzi historie. Všechny ruské děti budou vybízeny, aby se zapojily do nového vlasteneckého hnutí mládeže po vzoru "pionýrů" Sovětského svazu, kterému bude předsedat sám Putin.



Pionýři 19. května oslavili 100. výročí svého vzniku. Poté, co byl tento nástroj politického vymývání mozků mládeže zrušen s koncem komunistických režimů v celém bývalém sovětském bloku, je zpět, jen s novým názvem pro 21. století. Název nového hnutí si zvolí sami účastníci, oficiálně ho stanoví speciálně svolaný sjezd a Ruská federace bude mít právo "převést na něj movitý a nemovitý majetek", nebezpečně rozhoduje zákon.



Nové hnutí bude mít právo mít vlastní symboly - hymnu, znaky a vlajku. Organizace bude také otevírat pobočky v zahraničí. Dále se uvádí, že "hnutí se bude zabývat vzděláváním, profesním poradenstvím, organizací volného času mladé generace, formováním světonázoru, přípravou mladých lidí na plnohodnotný život ve společnosti". Původně se chtěli jmenovat "Velká změna", ale tento název byl při druhém hlasování vyloučen.



Tento nový zákon je však jasným krokem v Putinově záměru militarizovat ruskou společnost a přesvědčit mladé lidi, že válka na Ukrajině je oprávněná.



Počínaje první třídou budou muset žáci po celém Rusku absolvovat tyto hodiny každý týden, v nichž jim budou promítány válečné filmy a virtuální prohlídky Krymu a přednášky na témata jako "ruské tradiční hodnoty" a "naše geopolitická situace", a navíc budou pravidelně voděni na slavnostní vztyčování vlajky a dokonce budou mít společně zpívat píseň na oslavu "znovuzrození" Ruska pod vedením prezidenta Putina!



Zatímco současný ruský vzdělávací kodex říká, že studenti by měli být schopni hodnotit "různé verze historie", nový zákon podepsaný ruským prezidentem minulý čtvrtek to mění na to, že studenti mají nyní "hájit historickou pravdu" a "odhalovat falzifikace v dějinách vlasti".



Ani se ruský režim nesnaží zakrýt skutečné záměry tohoto projektu vymývání mozků. Kremelský činitel odpovědný za sektor vzdělávání Sergej Novikov řekl tisícům ruských učitelů na online semináři: "Musíme je umět nakazit naší ideologií, naše ideologická práce je zaměřena na změnu jejich vědomí".

