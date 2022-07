Brazilský autokratický prezident Bolsonaro otevřeně připravuje puč na říjen

20. 7. 2022 / Fabiano Golgo





Křesťanský fundamentalistický populista a brazilský prezident Jair Bolsonaro už nepředstírá, že nehodlá provést státní převrat, až 2. října prohraje volby. Všechny průzkumy veřejného mínění ukazují, že proti němu s dvouciferným náskokem zvítězí bývalý levicový prezident Lula. Bolsonarova katastrofální vláda způsobila, že Brazílie díky jeho destrukci institucí a nekompetentní vládě zaplatila nejvíce ze všech ekonomik postižených pandemií a válkou na Ukrajině.





V rámci scénáře budujícího atmosféru pro jeho plány svolal všechny zahraniční velvyslance (s výjimkou Argentiny, národa, který je tradičním brazilským rivalem ve fotbale, v ekonomice i v politice a jehož současný levicový prezident Alberto Fernández si neustále vyměňuje s Bolsonarem urážky), a lhal o nespolehlivosti o bezpečnosti plně digitálních hlasovacích zařízení, a o sérii dvaceti již dobře prokázaných mylných tvrzení, k nimž patřily i vyvrácené falešné videomontáže, na nichž se voliči snaží stisknout jeho číslo, ale vidí, že stroj ukazuje číslo Luly. Na základě těchto podvodů Bolsonaro tvrdí, že nadcházející volby budou zfalšované.

Bolsonarova mysl sídlí v minulosti. V minulosti, kdy vojenské převraty měly snazší cestu a byly podporovány CIA. "Popcornová" občanská válka - kdy by občané takoví jako ten, který minulý týden zabil Lulova fanouška, vyšli do ulic likvidovat levičáky bez centralizované koordinace - je možná, ale očekává se, že bude trvat jen dny, nikoliv týdny nebo měsíce. Potenciál krveprolití je reálný, typ fanatismu, který populisté jako Bolsonaro vytvářejí, nutí některé stoupence uchýlit se k násilí, aby bránili své dogmatické přesvědčení.







Bolsonaro se ohání svým životopisem politika a zdůrazňuje že strávil více než dvacet let jako zákonodárce, který respektuje zákony a ústavu - jako falešný důkaz toho, že je demokrat - a pak pokračuje tvrzením, že je obětí organizovaného spiknutí Nejvyššího soudu a dalších orgánů, které ho mají dostat z prezidentského úřadu. Podle něj chtějí uistanovit prezidenta, který nechává otevřená vrátka korupci, z níž profitují. A že brazilská armáda, jejímž byl členem (zapomněl prozradit, že byl koncem osmdesátých let vyloučen jako kapitán poté, co se na protest proti nízkým platům podílel na bombovém teroristickém útoku na vojenské velitelství v Riu de Janeiru), je připravena nedopustit, aby se prezidentského úřadu ujal falešný vítěz zfalšovaných voleb.Elektronická hlasovací zařízení, která neustále napadá - v rámci strategie, kterou pro Donalda Trumpa ve Spojených státech vyvinul Steve Bannon - byla celkem 89krát (!!) oficiálně kontrolována, aby se tak postavila proti každodenním Bolsonarovým útokům. Nejvyšší soud pozval zahraniční volební pozorovatele, aby fiskalizovali legitimitu voleb, což se Bolsonaro neúspěšně snažil zakázat. V reakci na to se rozhodl uspořádat velkou akci se všemi velvyslanci a strávit s nimi hodinu lhaním s - již dobře prokázanými jako falešnými - argumenty za použití zfalšovaných "důkazů".Bolsonaro otevřeně upozorňuje, že si myslí, že brazilská armáda nedovolí Lulovi vrátit se do prezidentského úřadu, ať už hlasovací zařízení říkají cokoli. Nadává soudcům Nejvyššího soudu všemi možnými nepublikovatelnými jmény, brání se jim, aby se mu pokusili zabránit v nerespektování jejich rozhodnutí, a to vše je zaštítěno třetinou obyvatelstva, která slepě souhlasí se vším, co řekne nebo udělá, a fanaticky odmítá byť jen zpracovat, natož připustit jakékoli pochybení svého mesiášského idolu.Minulý týden jeden zBolsonarových stoupenců vtrhl na narozeninovou oslavu fanouška Luly a s výkřiky "Tady jsme Bolsonaro" ho zastřelil. Bolsonaro s tímto druhem náboženské adorace počítá s tím, že rozehřeje srdce svých voličů a přiměje je odmítnout výsledek voleb a poskytnout mu podporu v ulicích a na sociálních sítích, když se rozhodne prosadit svůj postoj. To vše s pomocí nejen armády, která dostala otevřená prohlášení zrcadlící ta Bolsonarova, dávající najevo naprostou podřízenost pučistickým ambicím prezidenta, ale také vojenských policejních sil - které jsou akčnější a zvyklé řešit veřejné nepokoje.Jde o to, aby policie zaplavila ulice a zatýkala a potlačovala každého, kdo se odváží protestovat proti nerespektování oficiálních výsledků voleb, a aby zatýkala opozičníky z médií a politiky, a to vše za současné likvidace Nejvyššího soudu, pronásledování jeho členů a jmenování nové skupiny soudců prezidentem a jeho spojenci.Brazílie se téměř jistě dočká tropické verze nepokojů , k nimž došlo v americkém Kapitolu z 6. ledna 2021, nepochybně krvavější a chaotičtější, přestože vládnoucí elita věří, že Bolsonarů pokus o převrat selže, protože dojde k okamžité a rázné reakci mezinárodního společenství a místní ekonomická elita zatlač, aby jej zhatila, neboť by to byla pro ekonomiku katastrofa.Bývalý ministr zahraničních věcí, diplomat Rubens Ricupero, prohlásil, že "(toto setkání) lze považovat pouze za předběžné ospravedlnění převratu a jeho budoucího postoje popírajícího výsledky voleb. Je naprosto bezprecedentní, aby prezident země pozval zástupce cizích států, aby zpochybnili instituce vlastní země a zpochybnili volební systém, který je zodpovědný za jejich mandát".Předseda Nejvyššího soudu Edson Fachin kritizoval prezidenta za to, že vystavil zahraniční zástupce tomu, co nazval "sítí nerozumných fám", "škodlivých narativů" a "autoritářského populismu", a zopakoval, že neexistuje možnost vnějšího zásahu do elektronických hlasovacích zařízení, protože nejsou připojena k internetu.Na závěr projevu ukázal Bolsonaro velvyslancům video, na kterém vystupuje obklopen svými příznivci. "To se děje po celé Brazílii: jak jsem řekl, lidé nás mají rádi. Neplatím nikomu ani cent za to, že se účastní naprosto čehokoli," vysvětlil, aniž by mezi tím a tématem projevu vytvořil souvislost.