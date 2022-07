Potřeba podporovat kulturní konflikt v pozadí mediální diskuse

Si feminista?!?

21. 7. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty





V několika posledních dnech se české sociální sítě baví otázkou, zda být či nebýt feministka či feminista. Námětem k diskusi je anketa jednoho českého média, ve které byla politikům kladena tatáž otázka, tedy zda se cítí být či nebýt feministy. Nepochybně je legitimní se na takové otázky ptát. Nepochybně je ale otázkou pokročilé úvahy nad tím, jak vstupovat do diskursu, kdy člověk má sám sebe konfrontovat s tím, co tím způsobí. Při tom, jak český diskurs pojímá feminismus, je takto jednoduše položená otázka velmi zavádějící. Nutí ty, kteří jsou tázáni, notabene v politické pozici, aby se identifikovali, případně aby odmítli. Co? No to už je závislé na tom, jak si definují otázku, tedy v tomto případě jak si definují feminismus. Zdali jako militantní hnutí, které se snaží popírat přirozenost, nebo jako požadavek rovnoprávnosti tam, kde to dává naprostý smysl. Jenže na to už získáte odpověď při takto položené otázce jen nesnadno..