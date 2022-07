Síkelovo atomové tajemství. Atomová destrukce

21. 7. 2022

čas čtení 2 minuty







Tisková zpráva Cally ze dne 20. července 2022



Síkelovo atomové tajemství

Netransparentní příprava nového reaktoru v Dukovanech pokračuje



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela potvrdil rozhodnutí svého úřadu

utajit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů

v Česku, o které opakovaně požádala Calla – Sdružení pro záchranu

prostředí. Městský soud v Praze přitom již jednou rozhodl, že odmítnutí

zpřístupnění těchto požadovaných dokumentů bylo nezákonné [1]. Urputná

snaha ministerstva skrýt informace cestou porušování zákona o svobodném

přístupu k informacím nahrává spekulacím o nesmyslně podhodnocených

ekonomických předpokladech, na základě kterých o novém reaktoru v

Jde o dokumenty - Analýza investorských modelů výstavby nového

jaderného zdroje a Postup přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v

lokalitách Dukovany a Temelín. Byly součástí podkladů pro jednání vlády

z 8. července 2019, která rozhodla a vybrala konkrétní model přípravy

jaderného zdroje. Tím ztratilo smysl formální odmítání poskytnout oba

dokumenty z důvodu „nové informace, která vznikla při přípravě

rozhodnutí povinného subjektu“. Ministerstvo nyní kreativně tvrdí, že k

finálnímu rozhodnutí vlády dojde až v roce 2029, kdy by měla začít

stavba nového reaktoru.







Skutečným důvodem jednání ministerstva průmyslu je skrýt rizika

týkající se přípravy JE Dukovany





Zdroje:
[1] Rozsudek Městského soudu v Praze z 29. 11. 2021 o žalobě Cally proti rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o odmítnutí zpřístupnit informace
[2] EDF zveřejnila navýšení ceny jaderné elektrárny Hinkley Point na 25 až 26 miliard liber, 19. 5. 2022
Cena výstavby dvou bloků jaderné elektrárny Vogtle překročila 30 miliard dolarů, 9. 5. 2022